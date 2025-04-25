МТС защитит устройства сотрудников компаний от кибершпионажа

МТС объявляет о запуске услуги для приватной мобильной связи Membrana для корпоративных пользователей – Membrana В2В. Это мобильное приложение с набором функций, защищающих цифровой след сотрудника и его приватность. Например, сетевой сервис фильтрации контента и обработки вызовов на основе ИИ, а также ряд других возможностей, которые помогут защитить сотрудников компаний от действий киберпреступников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В частности, возможность для абонента просматривать контент по безопасному каналу защитит пользователя от его профилирования сторонними ресурсами. Оно может вестись злоумышленниками для сбора чувствительных данных о сотруднике: информации о его покупках, действиях в сети, путешествиях, должностных обязанностях и т.д.

Помимо этого, решение включает в себя возможность настроить правила обработки вызовов, то есть разделить контакты на группы (например, «друзья», «работа», «близкие»), а также создавать дополнительные номера. Они позволят пользователям не оставлять при регистрации в различных сервисах свой основной номер, который затем может попасть в руки злоумышленников и использоваться для атак или спама.

Сервис мониторинга утечек предупредит о том, оказались ли в сети данные пользователя, и сообщит, какие действия ему необходимо предпринять для защиты от действий киберпреступников. Встроенный в мобильное приложение ИИ-секретарь сэкономит время, взяв на себя рутинные беседы с теми, кто позвонит не вовремя. Например, во время важной встречи или совещания.

Целевая аудитория В2В услуги Membrana – компании, которые сфокусированы на обеспечении максимальной кибербезопасности в условиях растущего числа атак. В 2024 г., по данным RED Security SOC, интенсивность атак на крупный бизнес выросла в 2,5 раза, число целенаправленны атак – на 60%. При этом все больше атак на компании направлены на получение коммерческой тайны, персональных данных, а также доступа к учетным записям. В фокусе киберпреступников находятся сами сотрудники.

Злоумышленники с помощью сочетания анализа цифровых следов сотрудников (их действий на различных сайтах, информации, которые требуются при регистрации на различных онлайн-сервисах, а также личных данных, которую они оставляют в социальных сетях) и методов социальной инженерии втираются в доверие к жертвам, чтобы получить доступ к их личным или рабочим аккаунтам.

«Membrana В2В дает корпоративным клиентам технологические возможности, востребованные у частных пользователей: защита цифрового следа, возможность создавать дополнительные номера, мониторинг утечек данных и т.д. Сотрудники компаний получают защиту приватности, а бизнес – еще один инструмент для обеспечения кибербезопасности», – сказал директор продукта Membrana Павел Логинов.

Для подключения услуги корпоративным клиентам не потребуется менять уже имеющийся корпоративный тариф МТС. Membrana будет подключена в качестве отдельной услуги. Сейчас услуга доступна для подключения для абонентов из Москвы. В дальнейшем она будет доступна во всех регионах присутствия цифровой экосистемы.

В январе 2025 г. МТС запустил премиальный тариф и мобильное приложение Membrana для частных лиц. По итогам первых месяц продаж продукт показывает положительную динамику роста числа абонентов. В ближайшее время запуск новых функций продукта, а также его масштабирование на все регионы присутствия цифровой экосистемы.