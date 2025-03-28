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Логинов Павел


28.03.2025 Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines 1
10.10.2013 «Меткомбанк» запустил интернет-сервис по покупке автомобиля в кредит 1
16.07.2007 23 августа откроется IT Director 2007 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Логинов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

IBM Global Services 118 1
Yandex - Яндекс 7531 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Castorama - Касторама 31 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Седьмой Континент 64 1
Вестер ГК - торговая сеть 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7454 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 212 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5154 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14163 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67566 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6751 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10420 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 948 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31278 1
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Замилягин Александр 2 1
Пачикин Андрей 6 1
Коршунов Алексей 2 1
Беседин Геннадий 1 1
Гришин Александр 24 1
Смирнов Виктор 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52362 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7589 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 388 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48636 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5840 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 617 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349819, в очереди разбора - 761416.
Создано именных указателей - 171908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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