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Yandex Research



28.02.2025 Техническим директором бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» стал Алексей Гусаков 1
09.12.2024 Исследователь Yandex Research создал опенсорс-проект для сокращения расходов на внедрение нейросетей 1
01.08.2024 Нейросеть YandexART помогла восстановить видеозаписи важных исторических событий 1
23.07.2024 Ученые «Яндекса» разработали решение, которое позволит бизнесу сократить расходы на внедрение нейросетей до восьми раз 1
23.07.2024 Yandex Research разработала новые методы сжатия больших языковых моделей 1
07.11.2023 «Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников 1
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Yandex Research и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7449 6
GitHub 833 3
X Corp - Twitter 2850 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3090 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7480 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5097 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2961 2
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MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 261 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1755 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 1
Machine translation - Машинный перевод 52 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 436 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6658 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3198 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1777 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7701 1
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1578 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1065 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 34 2
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 45 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 40 1
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2027 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5903 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1812 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3976 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2140 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 58 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 1
NeurIPS 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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