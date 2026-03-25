«Яндекс» запускает новые проекты для начинающих специалистов по машинному обучению

«Яндекс» запускает новые проекты для начинающих специалистов по машинному обучению: бесплатный летний кампус, соревнование Yandex ML Challenge и ряд других программ для старта и развития карьеры в ИТ. Они помогут компании удовлетворить растущую потребность в ML-разработчиках. «Яндекс» на четверть увеличил набор стажеров на ML-направление, а всего за год компания откроет рекордные 3,2 тыс. стажерских вакансий. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Летний кампус — трехмесячный интенсив для студентов и недавних выпускников технических вузов. Участники будут работать в командах и решать реальные задачи под руководством ML-экспертов «Яндекса», в том числе преподавателей внутренней ML-Академии — профильного образовательного проекта для сотрудников компании.

Программа летнего кампуса охватывает компьютерное зрение, обработку естественного языка, технологии автономного транспорта и робототехники, большие языковые модели (LLM), рекомендательные системы и другие актуальные ML-направления. Лучших выпускников летнего кампуса Яндекс пригласит на стажировку, а при переходе в штат они получат возможность продолжить обучение в ML-Академии.

Обучение в летнем кампусе пройдёт с 3 июня по 21 августа в московском офисе «Яндекса», студентам из других городов компания оплатит проезд и проживание. Для участия нужно подать заявку до 13 апреля, выполнить тестовое задание и пройти алгоритмическое собеседование. Одновременно с ML-кампусом «Яндекс» традиционно откроет летние школы по бэкенду, фронтенду, мобильной разработке и аналитике.

Начинающие ML-разработчики смогут проверить свои знания на практике в соревновании Yandex ML Challenge. Участвовать в нем могут ученики 11-х классов, студенты и недавние выпускники вузов. Им предстоит решать задачи из востребованных сфер ИИ: от классического машинного обучения до оптимизации нейросетей и работы с фундаментальными моделями, обученными на огромных объемах данных.

Летний кампус ML-Академии и Yandex ML Challenge дополнят линейку образовательных проектов «Яндекса» для начинающих ML-специалистов. Для тех, кто хочет развиваться в науке, запустится программа Yandex Research ML Residency, посвященная фундаментальным проблемам ИИ и подготовке научных публикаций мирового уровня.



