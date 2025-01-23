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Садовников Александр



23.01.2025 Т-Банк запустил бесплатный модуль по искусственному интеллекту для школьников на платформе «Сириус.Курсы» 1
21.12.2023 ВТБ и Сириус.Курсы познакомят школьников с искусственным интеллектом в финтехе 1
07.11.2023 «Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Садовников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7348 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3530 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1738 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4999 2
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2931 1
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Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 429 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2990 1
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Python - высокоуровневый язык программирования 931 1
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Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 622 1
Соколов Евгений 14 1
Суржко Денис 7 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Физика - Physics - область естествознания 2644 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 912 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6170 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 1
Yandex Research 6 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 2
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1044 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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