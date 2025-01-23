Садовников Александр
Садовников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7348 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 931 1
|Яндекс.Лицей 22 1
|Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 622 1
|Соколов Евгений 14 1
|Суржко Денис 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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