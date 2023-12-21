ВТБ и Сириус.Курсы познакомят школьников с искусственным интеллектом в финтехе

Банк ВТБ в рамках курса «Знакомство с искусственным интеллектом» онлайн-школы дополнительного образования «Сириус.Курсы» расскажет о применении технологий ИИ в своих сервисах и банковской сфере в целом. Записаться на курс можно до 29 февраля 2024 года.

Материалы рассчитаны на учеников 7–11 классов, которые только начинают погружаться в тему искусственного интеллекта. В разработке курса принял участие Денис Суржко, начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения департамента анализа данных и моделирования – вице-президент банка ВТБ, а также эксперты онлайн-школы «Сириус.Курсы».

«В рамках курса мы постарались показать, что ИИ — это не только увлекательное путешествие в мир высоких технологий, основанных на достижениях в фундаментальных науках, но и возможность изменить к лучшему жизнь каждого из нас путем его осознанного применения. Управление на основе данных — одно из стратегических направлений развития банка ВТБ. Это позволяет повысить качество принимаемых решений, а также уменьшить затраты за счет автоматизации бизнес-задач. Продвинутая аналитика повсеместно применяется в различных банковских процессах: в борьбе с мошенничеством, принятии решений по кредитам в реальном времени, в процессах цифрового привлечения новых клиентов и формировании персонализированных предложений по сферам жизни и в ряде других направлений. Искусственный интеллект приходит почти в каждый банковский процесс, приобретая формат советника», — рассказал Денис Суржко.

«Курс позволит слушателям получить комплексное представление не только об уже существующих разработках, но и вызовах, которые стоят перед исследователями в области ИИ. Школьники смогут понять, насколько им интересно развиваться в этой сфере в будущем, и, возможно, определиться с направлением профессионального развития», — комментирует запуск Александр Садовников, руководитель отдела аналитики АНО «Сириус.Курсы» и преподаватель дистанционных курсов по искусственному интеллекту.

Учебные модули курса состоят из коротких видеолекций и практических упражнений. Чтобы начать обучение, школьникам нужно пройти регистрацию в бесплатной онлайн-школе «Сириус.Курсы» и записаться на курс «Знакомство с искусственным интеллектом».

«Знакомство с искусственным интеллектом» — один из курсов цикла по ИИ, который реализуется в «Сириусе» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Авторы курса постоянно расширяют программу и приглашают экспертов из разных отраслей.

Справка

Сириус.Курсы — онлайн-школа дополнительного образования Центра «Сириус». В онлайн-школе доступны бесплатные курсы по математике, информатике, физике, химии, биологии, лингвистике, искусственному интеллекту. Ученики самостоятельно выстраивают индивидуальную траекторию, определяют темп и удобное время учебы. В онлайн-школе могут учиться школьники, учителя, студенты вузов и все, кто хочет изучить предмет за пределами школьной программы. Авторы курсов — ученые и популяризаторы науки, преподаватели ведущих школ и вузов страны, педагоги Образовательного центра «Сириус».