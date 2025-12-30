Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188378
ИКТ 14580
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81446
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Соколов Евгений


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Спрос на ИИ-специалистов в России растет быстрее предложения. Опубликовано почти 200 тысяч вакансий 1
09.09.2024 «Яндекс» и НИУ ВШЭ проведут международную олимпиаду по ИИ для студентов 1
07.08.2024 Студенты НИУ ВШЭ успешно защитили дипломы, в работе над которыми применили YandexGPT 1
12.04.2024 ГК Softline заключила стратегическое партнерство с Яндексом для расширенной дистрибуции «Яндекс Браузера» для организаций 1
10.04.2024 НИУ ВШЭ планирует до конца года обучить преподавателей работе с искусственным интеллектом 1
07.11.2023 «Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников 1
07.07.2022 Как построить эффективную команду разработчиков 1
02.11.2020 IBM по заказу Аэрофлота разработала цифровой портал для пилотов 1
26.01.2017 Сбербанк при помощи IBM трансформировал интернет-банкинг для бизнеса 1
01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге 1
03.07.2014 «Корус Консалтинг» внедрил Manhattan Scale в розничной сети «О'Кей» 1
11.04.2012 Канада прекращает вещание на русском языке 1
12.07.2011 Mandriva потеряла главного разработчика 1
19.05.2009 Долгосрочные ИТ-стратегии отложены до лучших времен 1
15.04.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-стратегии в условиях кризиса» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Соколов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8517 5
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Корус Консалтинг ГК 1348 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
Manhattan Associates 61 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Эспроконсалт 3 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
Conectiva 14 1
Microsoft Corporation 25271 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
IBM Services 4 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 1
Softline - Софтлайн 3295 1
Softline - Polymatica - Полиматика 189 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 148 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 388 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
ИИ-Технологии 233 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 46 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 109 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 2
NGI Fund 35 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 870 1
Евросеть 1417 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 86 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18371 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 497 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 162 1
Proxy-server Reverse - функциональность обратного прокси-сервера 25 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 331 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 775 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1165 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1017 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1152 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 316 2
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 2
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 474 2
Microsoft BizTalk Server 106 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Microsoft Office 3970 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
Docker - Платформа распределённых приложений 442 1
Red Hat RPM - Package Manager 180 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 200 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Oracle Java - язык программирования 3337 1
Atlassian - Confluence 155 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 314 1
JavaScript - JS - язык программирования 1336 1
Mandriva Linux 85 1
Google TensorFlow 94 1
Python PyTorch 58 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 851 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 242 1
Microsoft Windows 16370 1
Apple macOS 2259 1
Linux OS 10947 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 698 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 92 1
Яндекс.Лицей 29 1
Логачева Елена 2 2
Подкопаев Олег 30 2
Балакин Василий 14 2
Аншина Марина 79 2
Катрич Алексей 43 2
Коротков Андрей 85 2
Краснов Федор 11 2
Артюхов Александр 19 2
Кадощук Игорь 19 2
Минаев Андрей 15 1
Алешкин Сергей 65 1
Романов Герман 6 1
Кириллов Артем 6 1
Кубанина Марина 1 1
Монахов Кирилл 1 1
Калошин Вячеслав 2 1
Попова Валентина 2 1
Корявов Денис 6 1
Буслидзе Денис 1 1
Муллабаев Урал 1 1
Михайлов Василий 1 1
Хлепенкова Анастасия 1 1
Сердюк Алексей 9 1
Lacroix Hubert - Лакруа Юбер 1 1
Садовников Александр 3 1
Parent Hélène - Парент Элен 1 1
Деркач Денис 1 1
Кантонистова Елена 1 1
Бурмашев Александр 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Богданов Кирилл 112 1
Попов Анатолий 145 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Ушацкий Андрей 105 1
Попова Мария 141 1
Ершова Элеонора 67 1
Додонов Евгений 4 1
Благоразумов Андрей 19 1
Рожков Михаил 10 1
Анисимов Никита 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Франция - Французская Республика 7983 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1120 2
Канада - Нью-Брансуик - Фредериктон - Монктон 6 1
Европа 24654 1
Европа Восточная 3123 1
Канада 4988 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 1
Грузия 1286 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 1
Испания - Королевство 3763 1
Армения - Республика 2375 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3051 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 2
Английский язык 6881 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4256 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 2
Yandex Research 9 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Gartner - Гартнер 3615 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 91 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 4
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 119 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 262 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411545, в очереди разбора - 730715.
Создано именных указателей - 188378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще