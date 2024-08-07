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Студенты НИУ ВШЭ успешно защитили дипломы, в работе над которыми применили YandexGPT

Этим летом студенты нескольких направлений подготовки НИУ ВШЭ — «Философия», «Медиакоммуникации», «Международные отношения» и «Востоковедение» — впервые использовали нейросеть в процессе написания дипломных и курсовых работ. Университет разрешил применять возможности YandexGPT, генеративной технологии Яндекса, для решения заранее определённого перечня задач, на которые обычно у студента уходит много времени. Она помогала собирать, анализировать и обобщать информацию, проверять текст на ошибки и править оформление, а также разбираться в сложных темах и структурировать ход размышлений. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Больше половины студентов, обратившихся к ИИ во время подготовки, получили высший балл. Это первый подобный опыт системной интеграции ИИ-технологии бигтеха в учебный процесс. НИУ ВШЭ считает эксперимент успешным и со следующего года увеличит число направлений, где можно будет использовать YandexGPT.

«Очевидно, что генеративные модели используются повсеместно — в том числе и студентами при выполнении тех или иных заданий. Я уверен, что в части проектной и исследовательской работы стоит поощрять применение больших языковых моделей. Нам важно, чтобы студент получил успешный результат или создал новый продукт, и если инструменты ИИ помогли ему в этом, ускорили работу и повысили её качество, — мы только за. Поэтому мы в НИУ ВШЭ в целом разрешаем применять генеративные инструменты в дипломных работах, а также с радостью приняли участие в пилотном проекте с "Яндексом"»

Евгений Соколов, руководитель департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ: «В рамках проекта студенты научились грамотно использовать генеративные технологии и смогли глубже погрузиться в исследования, сократив время на рутинные задачи и освободив на творческие. В своих работах студенты отмечали, где именно применяли нейросетевые инструменты, а на защитах подробнее рассказывали, для решения каких задач обращались к ИИ-помощнику и как проводили фактчекинг».

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По результатам опросов, самой популярной функцией стал поиск ошибок и опечаток, на втором месте — суммаризация данных. Помимо этого, студенты использовали нейросеть для ведения дискуссии о различных аспектах работы, обращались к ней для генерации изображений и за помощью в оформлении. При этом студенты самостоятельно делали выводы в своих дипломных проектах. Качество выполненной работы и то, насколько глубоко студент погружен в тему, проверялись во время защиты перед комиссией.

«Когда-то появление интернета ускорило поиск информации и изменило образовательный процесс. Подобные изменения мы наблюдаем сегодня — нейросети помогают студентам и преподавателям лучше ориентироваться в потоке информации. Наш совместный проект с Вышкой — шаг к осмысленному применению ИИ-технологий в учебном процессе. Этот опыт пригодится студентам в дальнейшей работе, где навыки использования ИИ-инструментов и критическое мышление становятся всё востребованней, вне зависимости от сферы. Наша задача — обеспечить условия и дать доступ к технологиям, которые создаются прямо сейчас», — Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

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