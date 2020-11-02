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IBM по заказу Аэрофлота разработала цифровой портал для пилотов

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

IBM объявила о разработке по заказу Аэрофлота инновационного цифрового портала для летных экипажей авиакомпании. Новый портал призван повысить эффективность информационных сервисов для летного состава и станет основным повседневным приложением для использования пилотами с любого мобильного или настольного устройства. Пользователи портала оценят его скорость, эргономичность и функционал, в то время как для Аэрофлота проект может стать важной частью процесса цифровой трансформации полетного документооборота.

Новый цифровой портал, разработанный подразделением IBM Services, – это единая точка входа для большинства взаимодействий пилота с различными информационными сервисами и ИТ-системами Аэрофлота. Этот ресурс позволяет собирать и получать доступ перед началом полета к необходимой информации, такой как полетная документация, различные данные, статистика и отчетность. Кроме того, он дает возможность взаимодействия пилотов со службами Аэрофлота в режиме диалога, посредством запросов и подтверждений. При использовании вместе с бортовыми приложениями портал помогает после полета автоматизировать процесс загрузки необходимых данных и сформировать отчетность.

С точки зрения пользовательского интерфейса, приоритетом в разработке портала было достижение хорошей эргономичности приложения и удобства в его использовании, а также обеспечение необходимых функций, включая систему оповещения. Доступ к порталу возможен с любых мобильных или настольных устройств, работающих под управлением различных операционных систем.

«Новый цифровой портал позволит Аэрофлоту упростить бизнес-процессы по работе с бортовой документацией, взаимодействие пилотов с информационными сервисами компании, повысить удовлетворенность экипажа и в конечном итоге сэкономить время и средства», – сказал Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота».

Проектная команда IBM Services стремилась к достижению высокой доступности и надежности разработанного приложения с технической точки зрения, а также его масштабируемости. Для обеспечения необходимых функций в гибридной локальной и облачной ИТ-среде Аэрофлота было использовано программное обеспечение с открытым исходным кодом (Docker, Kubernetes). Микросервисная архитектура облегчит модернизацию продукта за счет добавления в него новых функциональных возможностей и улучшения пользовательского интерфейса.

«Управление операциями является важным элементом цифрового преобразования рабочего процесса. При участии IBM, Аэрофлот сделал серьезный шаг в использовании ИТ для повышения уровня операционной эффективности и заложил основу для дальнейшего совершенствования процессов, направленных на содействие авиакомпании в достижении ее стратегических целей», – отметил Евгений Соколов, партнер IBM Services, Центральная и Восточная Европа.

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