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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203017
ИКТ 15763
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Артюхов Александр

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Российские БПЛА перестанут зависеть от мощности спутникового сигнала. Создано маленькое устройство для удаленного управления полетом при очень слабой связи 1
27.06.2022 Стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений 1
05.02.2014 «Модный Континент» оптимизировал управление ИТ и бизнес-процессами с помощью Naumen Service Desk 1
03.11.2011 "Мегафон", "Альфа-банк", "Утконос", "Газпромбанк" и другие: ИТ-директора крупнейших компаний выступят на CNews FORUM 1
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 1
25.02.2011 Оптимизация ИТ-затрат: бизнес проверил рецепты экспертов 1
03.02.2011 15 февраля состоится круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
26.01.2011 Российские ИТ-директора оптимизируют свои активы после кризиса 1
10.12.2010 Законы розницы: без ИТ эффективности не будет 1
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» 1
29.10.2010 Россия: ритейлеры перестали покупать ИТ-оборудование и ПО 1
20.09.2010 CNews FORUM 2010: Российские ИТ-специалисты хотят сэкономить за счет «облаков» 1
10.02.2010 Круглый стол CNews: «ITSM и эффективность бизнеса» 1
14.10.2009 Зачем вашей компании ITSM, или Как обосновать выделение бюджета под проект перед бизнесом 1
10.09.2009 Круглый стол CNews: Зачем вашей компании ITSM 1
19.05.2009 Долгосрочные ИТ-стратегии отложены до лучших времен 1
15.04.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-стратегии в условиях кризиса» 1
31.10.2008 CNews FORUM 2008: ИТ-директоры о кризисе 1
23.09.2008 Российский ритейл сокращает затраты на ИТ? 1
12.09.2008 Интеграторы и розница по одну сторону баррикад 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Артюхов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 989 6
SAP SE 5633 5
IBM - International Business Machines Corp 9721 4
Dell EMC 5210 3
9743 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 3
Inline Group - Инлайн Груп 106 3
Сервис Плюс 187 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 3
Delogys Group - Делоджис Груп 4 2
Nordic ID 7 2
МегаФон 11008 2
Oracle Corporation 7116 2
Крок - Croc 1971 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Axios Systems - Аксиос Системс 58 2
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Информсвязь 47 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 1
Эспроконсалт 3 1
Accentis - Акцентис 5 1
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы - НЭК Инфокоммуникации - НЭК Корпорейшн 45 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5741 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16219 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 205 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Naumen - Наумен 764 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 1
Neoflex - Неофлекс 263 1
Software AG 203 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 136 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3014 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 441 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 355 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 71 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 75 3
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Седьмой Континент 65 3
Казанские аптеки 2 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
Группа Союз Концерн 5 2
Связной ГК 1406 2
ГПБ - Газпромбанк 1298 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 2
OR Group - Обувь России 29 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
InCity - Модный континент 14 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 1
Robinzon - Робинзон-Багаж 1 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Банана-Мама - Banana-Mama 12 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 95 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 1
Adidas - Адидас 170 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 1
Протек - Центр внедрений 63 1
Альфа-Банк 1997 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2098 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1010 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 788 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 1
Федеральное казначейство России 1963 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13838 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7368 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36941 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12521 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34076 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4948 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26550 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3606 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18448 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1239 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1086 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24878 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6154 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13198 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 775 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27116 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5758 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2558 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 983 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7895 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13058 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13178 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2036 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16817 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26647 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 641 2
Стандартизация - Standardization 2366 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1275 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2126 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 580 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13636 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10898 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2382 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13355 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9421 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3896 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17133 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1556 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 2
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 254 1
1С:Розница - 1С:Управление розницей 2 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - Gestori САУРП 23 1
IBM DB2 396 1
Linux OS 11694 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Microsoft Office 4246 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 201 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Qlik Qlikview 122 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 692 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2576 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 574 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 72 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Software AG - ARIS Platform 181 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Заржецкий Александр 37 6
Серова Елена 321 6
Попова Мария 141 4
Викторов Алексей 10 4
Маликин Андрей 11 3
Яицкий Евгений 3 3
Солокхин Александр 6 3
Шевченко Владимир 154 3
Шарак Андрей 67 3
Аншина Марина 79 3
Вожегова Мария 28 3
Севрюков Алексей 19 2
Волчанинов Леонид 11 2
Кадощук Игорь 19 2
Соколов Евгений 16 2
Мителев Вадим 5 2
Романов Денис 25 2
Чурзин Андрей 2 2
Логачева Елена 2 2
Перевозчиков Алексей 4 2
Натрусов Артем 322 2
Чернов Антон 23 2
Антонов Александр 77 2
Карпенко Дмитрий 31 2
Подкопаев Олег 30 2
Катрич Алексей 43 2
Широких Алексей 72 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Заединов Руслан 47 2
Коротков Андрей 87 2
Краснов Федор 11 2
Новицкий Сергей 25 2
Жбанков Антон 13 2
Саввин Антон 18 1
Хургес Михаил 13 1
Романов Герман 6 1
Зыляев Николай 11 1
Квасников Алексей 8 1
Митин Сергей 8 1
Бояркин Иван 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169053 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48217 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 5
Европа 25041 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13880 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 2
Финляндия - Финляндская Республика 3709 1
Европа Восточная 3140 1
Израиль 2876 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1537 1
Украина 7973 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1727 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1851 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6712 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3640 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6252 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16410 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27761 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54274 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3173 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18470 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 990 4
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5985 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3147 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2536 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22125 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58658 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2794 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 712 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8596 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 632 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1908 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12078 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7985 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 437 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 677 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1702 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5695 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2330 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4825 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7602 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5723 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9293 1
Аренда 2728 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2968 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8933 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2589 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1966 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1536 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 6
Известия ИД 798 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 13
Gartner - Гартнер 3678 3
IDC - International Data Corporation 5001 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Forrester Research 837 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4285 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 782 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1294 3
itSMF - IT Service Management Forum 41 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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