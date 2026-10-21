Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Артюхов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 20
Артюхов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Заржецкий Александр 37 6
|Серова Елена 321 6
|Попова Мария 141 4
|Викторов Алексей 10 4
|Маликин Андрей 11 3
|Яицкий Евгений 3 3
|Солокхин Александр 6 3
|Шевченко Владимир 154 3
|Шарак Андрей 67 3
|Аншина Марина 79 3
|Вожегова Мария 28 3
|Севрюков Алексей 19 2
|Волчанинов Леонид 11 2
|Кадощук Игорь 19 2
|Соколов Евгений 16 2
|Мителев Вадим 5 2
|Романов Денис 25 2
|Чурзин Андрей 2 2
|Логачева Елена 2 2
|Перевозчиков Алексей 4 2
|Натрусов Артем 322 2
|Чернов Антон 23 2
|Антонов Александр 77 2
|Карпенко Дмитрий 31 2
|Подкопаев Олег 30 2
|Катрич Алексей 43 2
|Широких Алексей 72 2
|Бахтиаров Алексей 21 2
|Заединов Руслан 47 2
|Коротков Андрей 87 2
|Краснов Федор 11 2
|Новицкий Сергей 25 2
|Жбанков Антон 13 2
|Саввин Антон 18 1
|Хургес Михаил 13 1
|Романов Герман 6 1
|Зыляев Николай 11 1
|Квасников Алексей 8 1
|Митин Сергей 8 1
|Бояркин Иван 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 6
|Известия ИД 798 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.