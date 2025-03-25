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Индексная книга (каталог) CNews*
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Романов Денис


25.03.2025 «Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу 1
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» 1
29.10.2010 Россия: ритейлеры перестали покупать ИТ-оборудование и ПО 1
19.04.2007 General Satellite приступила к выпуску эфирных ресиверов с поддержкой MPEG4 1
29.03.2007 General Satellite выпустил ресивер с поддержкой ТВ в формате MPEG4 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Романов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 311 2
1С-Рарус 890 2
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Nordic ID 7 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 186 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Ростелеком 9813 1
Orion soft - Орион софт - 126 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 2
Казанские аптеки 2 2
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2431 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
Adidas - Адидас 162 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 285 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Комус 95 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
OR Group - Обувь России 29 1
Цифроград 171 1
Dixis - Диксис 359 1
Беталинк 104 1
Седьмой Континент 64 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 209 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Robinzon - Робинзон-Багаж 1 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Группа Союз Концерн 5 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3517 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9365 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12880 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10233 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7543 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 947 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3887 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6915 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10408 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1329 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6202 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11314 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 607 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 456 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 351 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
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Натрусов Артем 284 1
Шарак Андрей 63 1
Попова Мария 141 1
Чурзин Андрей 2 1
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Вайнберг Олег 18 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 616 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 924 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2043 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
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