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Романов Денис
Романов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 351 1
|SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
|CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
|Заржецкий Александр 35 2
|Серова Елена 320 2
|Викторов Алексей 10 2
|Вожегова Мария 28 2
|Артюхов Александр 19 2
|Яицкий Евгений 3 2
|Натрусов Артем 284 1
|Шарак Андрей 63 1
|Попова Мария 141 1
|Чурзин Андрей 2 1
|Карпенко Дмитрий 31 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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