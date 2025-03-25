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Индексная книга (каталог) CNews*
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Джаноев Георгий


25.03.2025 «Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу 1
08.11.2023 Mont и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
31.05.2023 T1 Cloud и MIND Software ускоряют переход крупных корпоративных клиентов в отечественное облако 1
20.10.2003 Documentum обойдется EMC в $1,7 млрд. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Джаноев Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

MIND Software 22 2
Ростелеком 9813 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Orion soft - Орион софт - 126 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Иннотех 180 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Veeam Software 321 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Dell EMC 5037 1
Broadcom - VMware 2388 1
Т1 Сервионика - Servionica 259 1
MONT - МОНТ 148 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6202 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1496 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4067 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 217 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2812 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2539 1
SAP хостинг 33 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10233 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1930 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1083 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3165 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5796 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5497 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 489 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2712 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1832 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1198 1
OpenStack 495 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 399 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
MIND Software - MIND Migrate 11 1
Microsoft Windows 15789 1
Linux OS 10096 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 478 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Синюшин Константин 15 1
Джабиев Георгий 45 1
Будай Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
США - Калифорния - Плезантон 4 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Беларусь - Белоруссия 5758 1
Азия - Азиатский регион 5576 1
Европа 21848 1
США - Калифорния 4635 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5507 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7705 1
Энергетика - Energy - Energetically 5163 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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