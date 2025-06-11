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Будай Игорь
УПОМИНАНИЯ
Будай Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Кочерженко Никита 9 1
|Беляева Мария 10 1
|Синьков Кирилл 50 1
|Джаноев Георгий 5 1
|Коростелев Павел 33 1
|Володкович Вячеслав 98 1
|Баталов Александр 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 7
|Беларусь - Белоруссия 5852 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
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