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Будай Игорь


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Mont стала официальным дистрибьютором платформы Xsquare 1
08.11.2023 Mont и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
27.10.2023 ОС Astra Linux и Secret Net LSP теперь доступны в виде единого комплекта 1
18.09.2023 «Аэродиск» и Mont запускают облегченную систему виртуализации «Аэродиск vAIR лайт» 1
17.08.2023 Mont предложит российскому бизнесу отечественную платформу управления кластерами Kubernetes «Штурвал» 1
08.08.2023 MONT предложит российским компаниям отечественную Kubernetes-платформу Deckhouse 1
18.04.2023 ГК Mont предложит партнерам отечественную операционную систему Uncom OS 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Будай Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 157 7
MIND Software 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 1
Адвилабс-Рус 4 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 58 1
Код Безопасности 653 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 169 1
Flant - Флант 116 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6357 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1554 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 992 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 406 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16276 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2639 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1226 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2328 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 836 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 812 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7543 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 309 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 377 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4102 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3850 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5757 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9444 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7524 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6895 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13044 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 295 1
Application store - магазин приложений 1256 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2789 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11917 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1619 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 597 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 1
Repository - Репозиторий 933 1
Microsoft Windows 15929 2
Linux OS 10271 2
Адвилабс-Рус - Uncom OS 16 1
Flant Okmeter 11 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 46 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2119 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 221 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 153 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 567 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 46 1
Apple macOS 2120 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4730 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 113 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Кочерженко Никита 9 1
Беляева Мария 10 1
Синьков Кирилл 50 1
Джаноев Георгий 5 1
Коростелев Павел 33 1
Володкович Вячеслав 98 1
Баталов Александр 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 7
Беларусь - Белоруссия 5852 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3100 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6460 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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