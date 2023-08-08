MONT предложит российским компаниям отечественную Kubernetes-платформу Deckhouse

MONT заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Флант», специализирующейся на создании и обслуживании надежной ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Об этом CNews сообщили представители MONT.

В результате нового сотрудничества партнеры MONT смогут предложить своим заказчикам Kubernetes-платформу Deckhouse, систему Okmeter, которая позволяет собрать метрики и логи в одном месте, при этом гибко управлять правами пользователей. Также партнеры MONT и их заказчики получат поддержку от вендора и сопровождение в процессе миграции с иностранных решений.

«За 15 лет работы на рынке мы прошли большой путь от обслуживания корпоративных ИТ-инфраструктур на базе свободного ПО до создания собственных продуктов, позволяющих создавать ИТ-инфраструктуры для разработки и стабильной работы бизнес-приложений любого уровня сложности, — отметил Александр Баталов, генеральный директор «Флант». — Сейчас свою инфраструктуру нам доверяют более 150 компаний. Благодаря опыту и экспертизе нашего нового дистрибьютора, компании MONT, еще больше российских предприятий смогут воспользоваться надежными современными DevSecOps решениями от отечественного производителя «Флант».

Технологии Kubernetes позволяют быстрее выводить на рынок новые продукты, сокращая издержки на разработку и обслуживание инфраструктуры. Первая в России Kubernetes-платформа оркестрации приложений и управления микросервисной архитектурой Deckhouse от компании «Флант» помогает автоматизировать разработку приложений и упрощает заботу об инфраструктуре. Решения вендора обеспечивают безопасность систем, мониторинг, балансировку трафика, автомасштабирование ИТ-ландшафта при росте нагрузок. Все продукты базируются на Open Source-технологиях.

«Инструменты, предлагаемые вендором «Флант», успешно решают DevSecOps-задачи, делая бизнес более эффективным. Решения поддерживают тренд на внедрение платформ, в основе которых лежит микросервисная архитектура. С помощью платформы Deckhouse за счет высокой автоматизации, заказчики смогут сфокусироваться на создании продуктов и приложений, минимизируя сроки развертывания, а также затраты на адаптацию, развитие и поддержку платформы. Компания MONT имеет богатый опыт в продвижении зарубежных аналогов, и мы будет использовать свою экспертизу и наработки как для продвижения решений «Флант», так и для развития направления DevSecOps технологий на российском рынке», — сказал Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений MONT.

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«Флант» работает на рынке с 2008 г. Компания входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

MONT – дистрибьютор программного обеспечения. В продуктовом портфеле зарубежные и российские производители ПО, в том числе с эксклюзивными контрактами. MONT является авторизованным дистрибьютором решений в сфере информационной безопасности, инфраструктуры, прикладного ПО, САПР и графики, а также имеет в своем портфеле комплексные решения, включающие программное и аппаратное обеспечение. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.