Адвилабс-Рус


СОБЫТИЯ

05.02.2026 «Адвилабс-Рус» и Axoft заключили договор о дистрибуции 1
07.11.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков OSiO и Uncom OS 3
30.09.2024 Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS 3
19.02.2024 Россия отказывается от пиратского ПО. В стране дикий спрос на лицензии Windows и Office. С полок сметают даже «элитные» коробочные версии 1
18.04.2023 ГК Mont предложит партнерам отечественную операционную систему Uncom OS 2

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Адвилабс-Рус и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 126 1
ICL ГК 449 1
Softline - Софтлайн 3323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2582 1
Ред Софт - Red Soft 1045 1
Microsoft Corporation 25325 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 1
MONT - МОНТ 167 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 797 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1071 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1365 1
Visa International 1976 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 4
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 469 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3006 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3318 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4514 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 250 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 1
Application store - магазин приложений 1370 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1109 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 1
Repository - Репозиторий 1053 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 178 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3563 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6182 1
DDR - Double data rate 2940 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8478 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4799 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4061 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 20 5
Linux OS 11004 2
Apple macOS 2281 2
Microsoft Windows 16422 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 376 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 247 1
НКТ - Р7-Офис 487 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1364 1
Microsoft Office 3992 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 44 1
StatCounter 458 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1187 1
Microsoft Office 365 988 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5198 1
Кочерженко Никита 10 4
Вильянов Сергей 18 1
Вагизов Ильдар 25 1
Будай Игорь 8 1
Епишин Олег 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Ведомости 1291 1
