Россия отказывается от пиратского ПО. В стране дикий спрос на лицензии Windows и Office. С полок сметают даже «элитные» коробочные версии

В России внезапно выросли продажи лицензионного программного обеспечения, в том числе коробочных версий. Лидирует софт от Microsoft – россияне скупают коробки с ним и отдельные ключи. На российский софт жители страны переходят, но постепенно.

Все по коробочкам

Россияне принялись скупать коробочные версии программного обеспечения Microsoft – в особенности Office и Windows. Это самые популярные и известные пакет офисных программ и операционная система соответственно.

Как пишут «Ведомости», на «Яндекс Маркете» в течение всего 2023 г. в категории «ПО» лидировали именно программы Microsoft, как коробочные, так и в виде файла с лицензионным ключом. На первом месте были электронные ключи для облачного офисного сервиса Office 365 – американского аналога российского «Яндекс 360» и ему подобных.

В Wildberries в 2023 г. тоже чаще всего покупали ПО Microsoft, сообщили CNews представители платформы. На первом месте – лицензия Windows, за ней следуют различные версии пакета Microsoft Office. За отчетный период маркетплейс реализовал свыше 170 тыс. экземпляров коробочных версий ПО (сюда он относит софт на физическом носителе – USB-драйве или оптическом диске).

Здесь наблюдается внушительная положительная динамика – в 2022 г. продажи коробочного софта были в 10 раз ниже. Но и просто электронные ключи, предполагающие, что дистрибутив нужного ПО пользователь скачивает из интернета, россияне покупали весьма активно – 5500 ключей только на Wildberries, и это 16-кратный рост год к году.

Фото: Microsoft Лицензионный софт, особенно иностранный, интересует россиян все больше

По итогам начала 2024 г. тренд сохранился. За январь и половину февраля пользователи Wildberries скупили свыше 41 тыс. коробочных версий ПО и более 3200 ключей.

Опрошенные изданием эксперты связывают рост популярности коробочного софта в первую очередь с проблемами, возникающими при покупке зарубежного ПО на иностранных сайтах. По их мнению, это следствие, в том числе, ухода из России платежных систем Visa и MasterCard. «После отключения российских Visa и MasterCard покупка импортного софта стала проблематичной. Варианта осталось два: добывать иностранную карту или покупать коробочное решение. Большинство людей, естественно, выбрало второй вариант», – сказал изданию независимый аналитик Сергей Вильянов.

Он добавил также, что еще не так давно электронную лицензию можно было купить в два счета на сайте разработчика – это было очень просто, и коробочные версии мало кого интересовали. Сейчас покупка ключа на сайте автора программы – задача почти невыполнимая.

Везде одно и то же

В обычной рознице ситуация складывается аналогичная. Для примера, в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» продажи ПО выросли на 25% – здесь россияне чаще всего тратили деньги на антивирусы и офисные пакеты. Коробочный софт тоже стал пользоваться большим спросом, нежели годом ранее.

Но и операционные системы не отстают – в группе сообщили CNews, что их продажи показали самый быстрый рост год к году. Абсолютные цифры в компании не предоставили.

Однако если на маркетплейсах россияне чаще всего покупают Windows и Microsoft Office, то в «М.Видео-Эльдорадо» они не прочь приобрести их лицензионные отечественные аналоги. «На увеличение продаж софта повлияли восстановление ассортимента и появление новых игроков, например российских Uncom OS, «Р7-офис», а также усиление спроса на компьютерную технику, к которой в комплекте приобретают ПО. Мы также сохранили выбор продуктов от Microsoft, спрос на которые оказался на сопоставимом год к году уровне.», – заявил CNews представитель группы.

Российское тоже пользуется спросом

Тем временем на «Авито» продажи компьютерного ПО в цифровом формате подскочили на 53%, с офисным софтом на первом месте. Вторую строчку занимают операционные системы, но самой востребованной на данной платформе является вовсе не американская Windows, а отечественная Astra Linux.

Более того, Windows, являющаяся безоговорочным лидером российского рынка настольных ОС (86,77% против 5,54% у Apple macOS и 2% у Linux в январе 2024 г. – StatCounter), на «Авито» не входит даже в топ-4 по продажам. Его, вместе с Astra Linux, занимают отечественные «Ред ОС» компании «Ред Софт», операционки компании «Базальт СПО», а также платформа Uncom OS.

Uncom OS – очередной российский дистрибутив Linux, внесенный в реестр отечественного ПО в июле 2023 г. За ним стоит компания «Адвилабс-Рус». Продажи системы начались в конце 2022 г. За 2023 г. было продано 40 тыс. электронных ключей и 500 флеш-накопителей с Uncom OS внутри, сообщил изданию генеральный директор и основатель этой компании-разработчика Никита Кочерженко.

Также россияне активно покупают на «Авито» антивирусы – их продажи в 2023 г. почти удвоились год к году. В лидерах – «Лаборатория Касперского», чьи разработки продавались на 53% активнее в сравнении с 2022 г.

Пиратство неискоренимо

Все вышесказанное вовсе не означает, что вся страна внезапно почувствовала ответственность перед разработчиками ПО, особенно перед корпорацией Microsoft, которая не упускает ни единой возможности поиздеваться над россиянами, и перестала пользоваться пиратским ПО. Вовсе нет – нелицензионный софт как был популярным в России на протяжении последних 30 лет, так и остается.

Это констатируют и разработчики российского ПО, сетуя на то, что их продукцию стало продавать «сильно сложнее». На это, в частности, изданию указал Никита Кочерженко, заявив, что в Россию хлынули ноутбуки с Windows и активированным китайским ключом.

По его словам, в России такой ключ является пиратским. Также Кочерженко упомянул сервисы, позволяющие россиянам покупать пиратские ключи для Windows в пределах 1200 руб. за Pro-версию системы. По его словам, это мешает переходу страны на отечественное ПО.

Россияне также полюбили ноутбуки без операционной системы. Покупка таких устройств дает им возможность не переплачивать за лицензию ненужной им ОС и позволяет самостоятельно выбрать платформу, которая будет установлена на свежекупленный ноутбук. По данным «Холодильник.ру», к октябрю 2023 г. каждый второй десктоп и каждый четвертый ноутбук продавались без ОС.