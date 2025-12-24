Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188088
ИКТ 14551
Организации 11282
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26523
Персоны 81284
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Вильянов Сергей


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Россиян завалило смарт-часами и фитнес-трекерами. Парадокс - рынок огромный, но продаж почти нет 1
01.09.2025 В России грандиозно обвалились продажи смартфонов и планшетов. Не помог даже новый учебный год 1
26.02.2025 Крупнейший оператор связи избавил россиян от потери мобильного номера. Теперь он подключается навечно. В чем преимущество 1
08.07.2024 Доля продаж отечественных мониторов в России увеличилась в 10 раз 1
24.06.2024 Разработчик российского смартфона «Р-фон» сменил гендиректора 1
02.05.2024 В российских сервисных центрах закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook от Apple 1
15.03.2024 Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей 1
19.02.2024 Россия отказывается от пиратского ПО. В стране дикий спрос на лицензии Windows и Office. С полок сметают даже «элитные» коробочные версии 1
03.10.2023 В России растут продажи ПК «под пиратскую Windows». Но и у российских Linux не все потеряно 1
09.06.2023 Руководителей госорганов оценят не только по внедрению российского ПО и ИБ, но и по ведению «Вконтакте» 1
27.04.2023 Телефонозамещение провалено. Россияне не хотят покупать отечественные смартфоны – они медленные и устаревшие 1
18.04.2023 В России появился новый отечественный бренд ноутбуков от совершенно неожиданного игрока 1
17.03.2023 VK, Сбербанк и «Яндекс» «вот-вот» покажут Правительству мегапроект «убийцы» Android 1
14.08.2018 Российские силовики закупили оборудование для взлома iPhone и Android 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
19.05.2017 Пользователи «Мегафона» и Yota сидят без связи. В сети сбой федерального масштаба 1
10.12.2009 Журнал «Компьютерра» закрыт 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Вильянов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Финтех Лаб - Fintech Lab 16 6
Samsung Electronics 10643 4
Microsoft Corporation 25261 4
Apple Inc 12651 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 357 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4546 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 981 3
Xiaomi 1983 3
МегаФон 9949 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 2
Ред Софт - Red Soft 1014 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 394 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 387 2
Huawei 4231 2
Acer Group - Acer Inc 2661 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 2
Google LLC 12284 1
Shopify 32 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
Transsion Holdings 65 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 180 1
Экспертэкспресс 5 1
Xiamen Meiya Pico Information 2 1
Ruteq - Рутек 36 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 127 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Диалог АНО 13 1
itel 31 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
Адвилабс-Рус 4 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1662 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1326 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2708 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1036 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 184 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1494 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Visa International 1974 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 367 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 45 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 78 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 1
ГосИнформСистемы 155 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1395 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3714 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2479 1
Google Android - приложения и разработчики 706 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 274 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 598 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1007 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 5
Microsoft Windows 16358 4
Google Android 14729 4
FreePik 1456 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1325 3
Linux OS 10940 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 510 3
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 71 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 2
Адвилабс-Рус - Uncom OS 19 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 950 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1014 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1175 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Nokia Xseries 53 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 87 1
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 7 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 349 1
Linux - Debian PureOS 10 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 46 1
QIP - Мессенджер 122 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 164 1
iDC-4501 Mobile Forensics System 2 1
IFM-2008 Forensics Master 2 1
UFED Physical Analyzer 2 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 32 1
Apple iPhone 13 173 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 241 1
Vobis Highscreen 69 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 195 1
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 40 1
Apple iPhone 14 151 1
Cellebrite UFED - Cellebrite Universal Forensics Extraction Device 12 1
Oz Forensics MagiCube iDC 4 1
VK RuStore - Рустор 517 1
Apple iPhone 15 163 1
Xiaomi Poco C - Серия смартфонов 14 1
Кочерженко Никита 10 2
Гончаров Иван 2 1
Каштанкин Илья 7 1
Ярушкина Надежда 1 1
Легостаева Светлана 96 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 3 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Керенский Федор 1 1
Суворов Владимир 18 1
Гаркуша Наталья 3 1
Мендрелюк Дмитрий 13 1
Фильченков Сергей 6 1
Корнев Владимир 13 1
Богатырева Людмила 22 1
Голуб Павел 7 1
Барабанов Олег 4 1
Погудалов Алексей 13 1
Клименко Максим 5 1
Нечай Олег 1 1
Махлаюк Артур 9 1
Насочевский Виктор 1 1
Горбей Петр 8 1
Копин Вадим 4 1
Багдасарян Артуш 3 1
Путин Владимир 3358 1
Морозов Сергей 59 1
Опенышева Светлана 64 1
Суворов Александр 19 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Ульянов Александр 1 1
Каталов Владимир 9 1
Сатурченко Дмитрий 2 1
Егоров Ярослав 2 1
Баулин Александр 9 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Сизоненко Григорий 44 1
Мельников Алексей 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3278 2
Израиль 2785 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2682 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 251 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Дания - Королевство 1318 1
Индия - Bharat 5710 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 1
Канада 4986 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Россия - СФО - Новосибирск 4669 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 646 1
Нидерланды 3637 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 368 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 635 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Симбирск 3 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
США - Калифорния 4776 1
Земля - планета Солнечной системы 10667 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3373 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Литва - Литовская Республика 665 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 4
Импортозамещение - параллельный импорт 568 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 2
Английский язык 6880 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 1
Ведомости 1254 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2165 3
Известия ИД 710 2
Планета Интернет 4 1
Компьютерра 44 1
Инфобизнес 24 1
Компьютерра - Компьюлента 9 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
Bloomberg 1420 1
Forbes - Форбс 915 1
НМГ - Медиалогия 34 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 3 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще