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Копин Вадим


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Основатель крупнейшей в прошлом российской ИТ-компании создает «главную на рынке» мобильную ОС 1
16.04.2024 Легендарные отечественные смартфоны возвращаются спустя много лет. Готовится к выходу россыпь новинок Highscreen 1
15.03.2024 Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей 1
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Копин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 313 3
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 7 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 920 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 127 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 308 1
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 1
НКК - Национальная платформа - 52 1
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 158 1
Google LLC 12010 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 434 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 247 1
Apple Inc 12325 1
Xiaomi 1841 1
Samsung Electronics 10405 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5077 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 316 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 14 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 152 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1209 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2555 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12209 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12463 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24887 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21266 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1324 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4322 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2042 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7888 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28404 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26252 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30853 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 852 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7820 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16447 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14700 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69227 1
Vobis Highscreen 69 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1145 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 132 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 887 1
Kaspersky OS 130 1
Google Android 14367 1
Google Mobile Services - GMS 76 1
Калинин Александр 170 3
Степанов Владимир 87 2
Лавров Иван 1 1
Барабанов Олег 4 1
Корнев Владимир 12 1
Копин Даниил 1 1
Копин Денис 1 1
Мельников Алексей 69 1
Лачков Евгений 39 1
Гольденберг Леонид 62 1
Фролов Денис 59 1
Вильянов Сергей 15 1
Калинин Алексей 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 150711 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17619 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44514 2
Южная Корея - Республика 6752 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 729 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 430 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6422 2
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 195 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16857 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49670 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 249 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30591 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7664 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7089 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2370 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7136 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8783 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Ведомости 1097 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2011 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3342 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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