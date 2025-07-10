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Копин Вадим
УПОМИНАНИЯ
Копин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Судебная власть - Judicial power 2351 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12209 1
|Калинин Александр 170 3
|Степанов Владимир 87 2
|Лавров Иван 1 1
|Барабанов Олег 4 1
|Корнев Владимир 12 1
|Копин Даниил 1 1
|Копин Денис 1 1
|Мельников Алексей 69 1
|Лачков Евгений 39 1
|Гольденберг Леонид 62 1
|Фролов Денис 59 1
|Вильянов Сергей 15 1
|Калинин Алексей 72 1
|Ведомости 1097 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2011 1
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