Легендарные отечественные смартфоны возвращаются спустя много лет. Готовится к выходу россыпь новинок Highscreen

Смартфоны российского бренда Highscreen в обозримом будущем могут вернуться на отечественный рынок. Три модели уже получили сертификат соответствия, а их выпуск курирует потенциально связанная с основателем НКК компания.

Highscreen вернулся из небытия

В обозримом будущем у россиян может появиться возможность стать обладателями новых моделей смартфонов Highscreen. Это российский бренд техники, наделавший немало шума в начале прошлого десятилетия и полностью исчезнувший из магазинов и инфополя к его концу. Как сообщал CNews, первый смартфон Highscreen появился на российских витринах в июле 2009 г.

По информации «Ведомостей», 11 апреля 2024 г. сразу трем моделям смартфонов Highscreen был выдан сертификат соответствия техническому регламенту ЕАЭС, дающий право на их серийное производство. Эти модели носят названия 13 Lite, 13M и 13 MAX5, и по ним пока нельзя понять, что именно это будут за устройства.

Highscreen MAX3 - последний на данный момент смартфон Highscreen. Он вышел в 2019 году

Производством будут ведать китайские специалисты – в сертификате сказано, что все три мобильника будут сходить с конвейера компании Ganzhou Ling Gan Xin Technology Co., притом первые экземпляры были собраны еще в январе 2024 г. Также в документе упомянут юридический адрес российской компании АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг»), которая ранее почти не упоминалась в контексте устройств Highscreen.

Причем здесь НКК

Отметим, что первоначально под брендом Highscreen гаджеты выпускала компания «Вобис Компьютер»

Подробностей об АО «СМИ Холдинг» на момент выхода материала было совсем немного. Компания основана в феврале 2023 г. в Москве с уставным капиталом 5 млн руб., по итогам 2023 г. ее чистый убыток составил 16,8 млн руб. (данные «Контур.Фокус»).

Конечные бенефициары компании скрыты, указан лишь гендиректор – Иван Лавров, занимающий этот пост с момента основания компании. Как пишут «Ведомости», основателем компании может быть Александр Калинин, в свое время открывший компанию «Национальная компьютерная корпорация» и летом 2023 г. продавший свою долю в ней и вышедший из числа совладельцев. Достоверной информации об этом нет, пишут «Ведомости», но редакция CNews выявила потенциальную связь Калинина с АО «СМИ Холдинг».

Первые намеки на связь НКК с Highscreen

Иван Лавров также является гендиректором основанной в августе 2020 г. столичной компании ООО «ТП Лабс» с уставным капиталом 2 млн руб., основной вид деятельности которой – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код ОКВЭД 72.19). Главный учредитель «ТП Лабс» – Юлия Калинина, жена Александра Калинина, она удерживает 42,5-процентную долю в ней. Напомним также, что летом 2023 г. чета Калининых вложилась в убыточную ИТ-компанию ООО «Информационные технологии и решения». Чистый убыток компании за 2023 г. составил 2,6 млн руб. при нулевой выручке. Александру и Юлии Калининым принадлежит по 18,5% в ней, то есть в сумме они владеют 37% компании.

Учредители «ТП Лабс»

Стоит отметить, что в начале 2023 г. CNews писал о планах основателя «Национальной компьютерной корпорации» по инвестированию 10 млрд руб. в производство планшетных компьютеров и смартфонов. С этой целью было и было организовано АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг». Проектированием устройств занимался Вадим Копин, и это уже указывает на прямую связь с Highscreen, поскольку Копин – это основатель «Вобис Компьютер».

Юлия Калинина связана и с ИТР, и с «ТП Лабс»

Более того, один из учредителей упомянутой компании «ТП Лабс» – это Даниил Вадимович Копин. Также редакция CNews обнаружила арбитражное дело А40-67946/2018 о признании «Вобис Компьютер» банкротом, среди участников которого есть и Вадим Копин, и Даниил Копин, и Денис Вадимович Копин, и компания «ТП Лабс».

Дело о банкротстве «Вобис Компьютер»

Когда ждать возвращения

Сроки начала продаж новых смартфонов Highscreen, даже приблизительные, на момент публикации материала известны не были. Президент «СМИ холдинга» Григорий Сизов сообщил «Ведомостям», что в настоящее время компания «принимает решение о финальном образе линейки смартфонов и ПО, с которыми будет выходить на массовый рынок».

«Первая партия действительно планируется к производству в Китае по экономическим причинам, но важно отметить, что мы самостоятельно проектируем устройства – это позволяет использовать любые производства, с одной стороны, а с другой – максимально адаптировать ПО под нужды наших пользователей с точки зрения как удобства, так и системных функций», – добавил Сизов.

По информации «Коммерсанта», первую партию смартфонов в количестве 100 тыс. шт. планировалось выпустить в декабре 2023 г. Как сказал изданию Копин, цена смартфонов должна составить от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Highscreen, по его словам, может отвоевать до 10% российского рынка смартфонов к 2026 г.

Первый смартфон Highscreen, как сообщал CNews, вышел летом 2009 г. – это была модель РР5420. Последним устройством бренда стал MAX3, датированный 2019 г. Компания «Вобис Компьютер» признана банкротом в конце июля 2019 г. по делу А40-67946/2018.

Китай не пропустит

Если смартфоны Highscreen вернутся в Россию в обозримом будущем, то их основными конкурентами станут устройства китайских вендоров. Как сообщал CNews, по итогам 2023 г. они заняли свыше 75% российского рынка в натуральном выражении и более 50% в деньгах)(статистика «М.Видео-Эльдорадо»). Топ-3 самых продаваемых марок смартфонов по количеству реализованных устройств – это китайские Xiaomi, Tecno и Realme. Китайский производитель Infinix занял пятую строчку, а на четвертой расположилась сбежавшая из России в марте 2022 г. корейская Samsung. В денежном выражении удерживает лидерство Apple, в топ-5 также оказались Xiaomi, Samsung, Tecno и realme.