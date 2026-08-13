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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199446
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Лавров Иван

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Selectel и KTS представили корпоративного ИИ-ассистента для работы с внутренними документами и базами знаний 1
16.04.2024 Легендарные отечественные смартфоны возвращаются спустя много лет. Готовится к выходу россыпь новинок Highscreen 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лавров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 338 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 220 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 12 1
Samsung Electronics 11070 1
Xiaomi - Сяоми 2236 1
Apple Inc 13165 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2952 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13066 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29714 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8519 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26824 1
Vobis Highscreen 72 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1365 1
Калинин Александр 189 1
Калинина Юлия 4 1
Копин Вадим 5 1
Копин Денис 1 1
Копин Даниил 2 1
Сизов Григорий 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166382 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19158 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47637 1
Южная Корея - Республика 7053 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 288 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33790 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 710 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6781 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8084 1
Ведомости 1471 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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