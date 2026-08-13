Индексная книга (каталог) CNews*
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Лавров Иван
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|Selectel и KTS представили корпоративного ИИ-ассистента для работы с внутренними документами и базами знаний 1
|16.04.2024
|Легендарные отечественные смартфоны возвращаются спустя много лет. Готовится к выходу россыпь новинок Highscreen 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Лавров Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Vobis Highscreen 72 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1365 1
|Калинин Александр 189 1
|Калинина Юлия 4 1
|Копин Вадим 5 1
|Копин Денис 1 1
|Копин Даниил 2 1
|Сизов Григорий 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166382 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19158 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47637 1
|Южная Корея - Республика 7053 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.