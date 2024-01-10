Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: в 2023 году доля флагманских смартфонов в России сохранилась на уровне 40%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила развитие российского рынка смартфонов за 12 месяцев 2023 г. Продажи категории в целом по стране за год увеличились на 25%, до более чем 30 млн штук, что сопоставимо с показателями 2021 г. Средний чек за год снизился до 22 тыс. руб.

По итогам 2023 г. доля китайских производителей достигла своего исторического максимума на российском рынке – более 75% в количественном выражении и порядка 50% в денежном. Впервые в тройке наиболее популярных брендов в штучных продажах в РФ оказались китайские компании – Xiaomi, Tecno и realme. Далее следуют Samsung, Infinix и Apple. В денежном выражении удерживает лидерство Apple, в топ-5 также оказались Xiaomi, Samsung, Tecno и realme.

В ценовых сегментах на российском рынке в штучных продажах до 60% увеличилась доля устройств стоимостью до 15 тыс. руб., в денежном выражении на них пришлось порядка 25%. В денежном эквиваленте наибольшая доля у смартфонов стоимостью дороже 50 тыс. руб., которые заняли, как и годом ранее, 40% продаж, а в количественном выражении – 10% рынка. В этом сегменте спрос развивается в девайсах ультрапремиального класса и складных моделях.

Руководитель департамента «Телеком» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров сказал: «Прошедший год ознаменовался восстановлением российского рынка смартфонов после турбулентного 2022 г. На позитивную динамику повлиял отложенный спрос, расширение присутствия китайскими производителями, появление новинок и сохранение ассортимента ушедших брендов за счёт импортных операций. Мы также видим востребованность различных промомеханик и кредитных продуктов. Повышенным спросом в прошлом году пользовались смартфоны из начального и среднего ценовых сегментов, при этом сохранился интерес к более дорогим, функциональным и статусным устройствам, где расширяется представленность складных смартфонов. В наступившем году можно прогнозировать усиление конкуренции между китайскими брендами, которые расширяют модельный ряд устройств в популярных ценовых сегментах, включая премиальный. Ожидаем стабилизацию позиций Samsung, при этом доля Apple может сохраниться на прежнем уровне с учётом базы лояльных пользователей».

Продолжает увеличиваться средняя диагональ приобретаемых россиянами смартфонов – производители удовлетворяют потребность пользователей в большей полезной области для потребления контента и других повседневных задач. По итогам 2023 г. она составила порядка 6,5 дюйма (годом ранее она составляла 6,2 дюйма, в 2019 г. – 5,4 дюйма). Запрос на большие дисплеи также отражает активно растущий спрос на складные смартфоны, размер экрана таких девайсов достигает 7,85 дюйма, что сопоставимо с планшетами. В 2023 г. спрос на складные смартфоны в «М.Видео-Эльдорадо» увеличился примерно в 4 раза год к году. Усилению проникновения форм-фактора увеличение ассортимента в обоих типах складных механизмов, демократизация технологий, адаптация софта, рост смотрения видео и специализированных сервисов, вариативность в программах рассрочки.

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Камеры в смартфонах для создания фото и видео или общения продолжают эволюционировать, их возможности являются одним из важных критериев при выборе россиянами девайса. Производители совершенствуют качество съёмки, дополняют камеры новыми функциями, увеличивают количество объективов в модулях, развивают также коллаборации, например, с такими технологическими компаниями как Leica, которые выводят камеры на новый уровень. В 2023 г. уже порядка 50% приобретённых смартфонов имели одну фронтальную и три или четыре задние камеры, более 35% устройств оснащены одной фронтальной и двумя сенсорами основной камеры. Среднее разрешение фронтальных камер в проданных устройствах достигло порядка 18 Мп, основной модуль камер имеет примерно 45 Мп.

Уже более чем 98% проданных в России смартфонов имеют различные биометрические датчики (95% годом ранее). Доля смартфонов с NFC-чипом в общих штучных продажах на рынке за год увеличилась с 70% до 75%. Из других актуальных рыночных тенденций выделяются более широкое внедрение производителями возможности быстрой зарядки устройств, а также увеличение интереса со стороны потребителей к смартфонам с большим объёмом встроенной памяти.