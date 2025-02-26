Финтех Лаб Fintech Lab
Финтех Лаб и организации, системы, технологии, персоны:
|Вильянов Сергей 15 6
|Ковязин Виктор 3 3
|Арнаутов Антон 3 2
|Дурнев Алексей 1 1
|Григорьев Николай 3 1
|Альков Илья 1 1
|Макаров Николай 28 1
|Жаркова Татьяна 20 1
|Каштанов Андрей 1 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Гаркуша Наталья 3 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Голуб Павел 7 1
|Клименко Максим 5 1
|Сизоненко Григорий 40 1
|Копин Вадим 3 1
|Мельников Алексей 61 1
|Степанов Владимир 76 1
|Калинин Алексей 65 1
|Погудалов Алексей 13 1
|Калинин Александр 158 1
|Ведомости 1026 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.