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Финтех Лаб Fintech Lab



26.02.2025 Крупнейший оператор связи избавил россиян от потери мобильного номера. Теперь он подключается навечно. В чем преимущество 1
15.03.2024 Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей 1
03.10.2023 В России растут продажи ПК «под пиратскую Windows». Но и у российских Linux не все потеряно 1
09.06.2023 Руководителей госорганов оценят не только по внедрению российского ПО и ИБ, но и по ведению «Вконтакте» 1
27.04.2023 Телефонозамещение провалено. Россияне не хотят покупать отечественные смартфоны – они медленные и устаревшие 1
18.04.2023 В России появился новый отечественный бренд ноутбуков от совершенно неожиданного игрока 1
17.03.2023 VK, Сбербанк и «Яндекс» «вот-вот» покажут Правительству мегапроект «убийцы» Android 1
18.11.2019 МКБ будет общаться с клиентами в мессенджерах 1
01.11.2019 МКБ запустит цифрового помощника 1
30.10.2019 МКБ запустит сервис push-уведомлений для своих клиентов 2
06.09.2018 «Финтех» и «Финтехлаб» подготовят кадры и помогут стартапам 1
07.06.2018 «Финтех Лаб» и Deloitte договорились о сотрудничестве в рамках консорциума R3 1
29.05.2018 «Альфастрахование» подписала меморандум со стартапом Gero 2
19.10.2017 На крошечный контракт Госдумы по блокчейн пришло 18 претендентов, сбивавших цену вплоть до 1 рубля 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Финтех Лаб и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10294 2
Microsoft Corporation 24678 2
Apple Inc 12154 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 317 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 272 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Gero 3 1
ARNI.io - АРНИ 2 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 1
Ростелеком 9755 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 1
Dell EMC 5037 1
Amazon Inc - Amazon.com 3015 1
Yandex - Яндекс 7436 1
Huawei 3955 1
Lenovo Group 2297 1
Xiaomi 1755 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Intel Corporation 12223 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
HP Inc. 5694 1
BBK OPPO Electronics 385 1
Ред Софт - Red Soft 726 1
DEXP 53 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Vertex - Vertex Interactive 23 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 309 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 405 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 1
Digma 193 1
Fly - Explay - Эксплей 240 1
Google LLC 11832 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 147 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 2
АльфаСтрахование СГ 322 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 116 1
Ай Ти Инвест ИК - IT Invest - инвестиционная компания 7 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 670 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1364 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
ГосИнформСистемы 129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5315 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14456 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16207 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7648 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4757 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12246 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3013 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7090 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1980 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 509 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3078 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 378 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 1
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Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1464 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 156 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 170 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8623 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4428 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3849 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1470 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 790 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2291 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1768 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 1
МКБ Banktech - акселерационная программа 3 3
FreePik 1032 2
Google Android 14073 2
Linux OS 10028 2
Microsoft Windows 15733 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 957 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 19 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 673 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Google YouTube - Видеохостинг 2762 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Kaspersky OS 125 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 186 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 835 1
Honor - серия смартфонов 208 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 101 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 1
Google Gmail 947 1
Huawei AppGallery 283 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 1
Google Android Go 39 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 118 1
Google Android Package Kit - APK 187 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Google Mobile Services - GMS 69 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
Nokia Xseries 53 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Linux - Debian PureOS 9 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 31 1
VK RuStore - Рустор 348 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 15 1
Вильянов Сергей 15 6
Ковязин Виктор 3 3
Арнаутов Антон 3 2
Дурнев Алексей 1 1
Григорьев Николай 3 1
Альков Илья 1 1
Макаров Николай 28 1
Жаркова Татьяна 20 1
Каштанов Андрей 1 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Гаркуша Наталья 3 1
Богатырева Людмила 22 1
Голуб Павел 7 1
Клименко Максим 5 1
Сизоненко Григорий 40 1
Копин Вадим 3 1
Мельников Алексей 61 1
Степанов Владимир 76 1
Калинин Алексей 65 1
Погудалов Алексей 13 1
Калинин Александр 158 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
Беларусь - Белоруссия 5715 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 368 1
Казахстан - Республика 5568 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 1
Япония 13310 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 1
Германия - Федеративная Республика 12709 1
Франция - Французская Республика 7863 1
Канада 4895 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 489 1
Швеция - Королевство 3625 1
Армения - Республика 2294 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 463 1
Южная Корея - Республика 6666 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Китай - Шанхай 787 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 113 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4688 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2274 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 603 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1211 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9898 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 1
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Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 224 1
Образование в России 2217 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1759 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5817 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5559 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6740 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3206 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 697 1
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Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 788 1
Ведомости 1026 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 232 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
Insurtech Lab 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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