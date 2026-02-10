Сбербанк потратит полтриллиона рублей на новый суперкомпьютер. Первые два безнадежно устарели

Сбербанк построит новый суперкомпьютер, в который вложит как минимум 500 млрд руб. Сейчас у него их два – Christofari и Christofari Neo, оба на момент выхода были самыми мощными в России. Ныне они устарели и не входят в топ-100 по производительности среди всех суперкомпьютеров мира. Из значительно обгоняют решения «Яндекса».

Три лучше двух

Сбербанк намерен построить для своих нужд новый суперкомпьютер, пишут «Ведомости» со ссылкой на приближенные к банку источники. Размер инвестиций в этот проект запросто может превысить 500 млрд руб.

Новый суперкомпьютер понадобился банку для обучения и эксплуатации ИИ-моделей. При этом в активе Сбербанка на момент выхода материала было два собственных суперкомпьютера – Christofari и Christofari Neo.

Как сообщал CNews, оригинальный Christofari увидел свет шесть с половиной лет назад, в ноябре 2019 г. Премьера Christofari Neo состоялась спустя два года, в ноябре 2021 г. Оба суперкомпьютера на момент их презентации были самыми мощными в России, однако к февралю 2026 г. каждый из них утратил этот титул.

Сбербанк Сбербанку потребовался новый, более современный суперкомпьютер

По оценке опрошенных изданием экспертов, полтриллиона рублей – весьма скромная сумма для такого проекта.

Позиции в рейтинге

Суперкомпьютеры разрабатывают и эксплуатируют во многих странах мира, и особенно в этом плане преуспели США, Китай, а также страны Европы. Существует общемировой их рейтинг Top500, который с недавних пор недоступен из России без специальных технических средств.

Top500 обновляется дважды в год – в июле и ноябре, и самый актуальный на момент выхода материала рейтинг датирован ноябрем 2025 г. В нем первый Christofari занимает 231 место из 500, а более новый Christofari Neo – 147. Год назад они были на и 172 и 103 местах соответственно, а в ноябре 2023 г. – на 118 и 66.

Стартовали оба с весьма хороших позиций – оба попали в топ-50. В ноябре 2021 г. (в месяц премьеры) Christofari Neo был на 43 месте, в ноябре 2019 г. первый Christofari и вовсе был на 29 строчке.

Сейчас впереди обоих Christofari несколько суперкомпьютеров «Яндекса». В рейтинге за ноябрь 2025 г. модель «Ляпунов» занимает 140 место, «Галушкин» – 115 место, «Червоненкис» – 83 место.

Все три перечисленных суперкомпьютера «Яндекс» показал в 2021 г. Как сообщал CNews, в ноябре 2021 г. «Червоненкис» добрался до 18 строчки в рейтинге Top500.

Также существует рейтинг суперкомпьютеров по СНГ «Топ-50». В последний раз он обновлялся в ноябре 2023 г. Christofari занимает в нем пятую строчку, Christofari Neo – четвертую, а первые три места забрал себе «Яндекс». «Ляпунов» на третьей позиции, «Галушкин» на второй, «Червоненкис» – на первой.

Подробностей нет

К моменту выхода материала информации о компонентах, которые Сбербанк намерен использовать в своем новом суперкомпьютере, не было. Но «начинка» у него в очередной раз будет иностранной – в России до сих пор не производятся ни центральные, ни графические процессоры, да и выпуск чипов памяти по-прежнему не освоен.

К примеру, все основные компоненты Christofari Neo – американские. Этот суперкомпьютер построен на ускорителях Nvidia DGX A100, и серверных процессорах AMD Epyc 7742.

Впрочем, «Яндекс» тоже не может похвастаться независимостью от технологий США в вопросе строительства суперкомпьютеров. Внутри его «Червоненкиса» работают процессоры AMD Epyc 7702 и ускорители Nvidia A100

Возможно, не в Москве

К моменту выхода материала Сбербанк не уточнял, где именно расположится его новый суперкомпьютер. Это вполне может оказаться не Москва ввиду сложившейся в этом городе ситуацией с электричеством.

В феврале 2026 г. CNews писал, что в Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки мощностей забронированы крупными игроками на вплоть до 2028 г. Дошло до того, что российские энергосетевые компании начали отказывать в заключении договоров на подключение к электросетям новых центров обработки данных в Москве, потому что мощностей для них в столице не осталось.

В октябре 2025 г. CNews сообщал, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге. наметился критический дефицит свободных мест в дата-центрах. Цены при этом стремительно растут – аренда места в стойке на тот момент стоила более 150 тыс. руб., что почти в полтора раза дороже, чем в Санкт-Петербурге.

Так третий или четвертый

Новый суперкомпьютер может оказаться не третьим, а четвертым у Сбербанка, как пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, другой суперкомпьютер в настоящее время строится в Балакове на базе «супер-ЦОДа» Сбербанка.

О строительстве этого суперкомпьютера первым сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2024 г. в своем Telegram-канале.

По предварительным оценкам, строительство этого «супер-ЦОДа» будет завершено в 2027 г. Он сможет вместить до 3000 стоек или до 130 тыс. серверов. Что сделает его крупнейшим дата-центром в России.