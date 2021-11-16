Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров

В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера – три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ. По числу компьютеров в Top500 Россия находится на десятом месте.

Новый прорыв для России

Россия ворвалась в первую двадцатку рейтинга суперкомпьютеров Top500. Этого удалось достичь силами компании «Яндекс», сообщили CNews ее представители. В последний раз такое происходило в ноябре 2011 г., когда компьютер «Ломоносов», принадлежащий МГУ, занял 18 строчку.

В рейтинге Top500 за ноябрь 2021 г. Россия находится на 19 строчке с суперкомпьютером «Червоненкис», принадлежащем «Яндексу». Для страны это настоящее достижение, поскольку в предыдущей ревизии рейтинга, опубликованной в июне 2021 г., она находилась на 61 месте. Его на тот момент удерживал компьютер Christofari Сбербанка, запущенный в ноябре 2019 г.

Всего в новом рейтинге Top500 оказалось три компьютера «Яндекса». Помимо «Червоненкиса», в нем есть «Галушкин» и «Ляпунов» на 36 и 40 местах соответственно.

Суперкомпьютер, поднявший Россию на 19 место

Все представители трио названы в честь советских ученых. Однако российского в них, на деле, почти ничего нет. Внутри каждый из трех суперкомпьютеров наполнен иностранными компонентами – американскими серверными процессорами AMD Epyc и графическими ускорителями Nvidia A100 с интерконнектом InfiniBand на базе коммутаторов израильской компании Mellanox.

Подробнее о дебютантах

Все три суперкомпьютера «Яндекса» оказались в составе Top500 впервые. Червоненкис» и «Галушкин» были запущены в июне 2021 г., а «Ляпунов» работает с декабря 2020 г.

Занявший 19 место «Червоненкис» был назван в честь Алексея Червоненкиса, одного из известнейших теоретиков машинного обучения. Он выдает пиковую производительность на уровне 21,53 петафлопса и состоит из 199 вычислительных узлов. В его распоряжении почти 25,5 тыс. вычислительных ядер и 1592 ускорителя Nvidia A100 80G. Компьютер оснащен 199 ТБ оперативной памяти, а его энергопотребление находится в пределах 583 кВт.

Второй суперкомпьютер «Яндекс» назвал «Галушкиным» в честь Александра Галушкина. Он считается одним из крупнейших исследователей теории нейронных сетей.

«Ляпунова», как и «Червоненкинса», «Яндекс» разместил под Рязанью

Компьютер потребляет 330 кВт энергии и выдает пиковую мощность 16,02 петафлопса. Это заслуга 17,408 тыс. ядер, 1088 ускорителей A100 80G и ОЗУ 136 ТБ. Суммарное число вычислительных узлов – 136.

Свое имя третий компьютер «Ляпунов» получил от Алексея Ляпунова – советского математика. «Ляпунов» состоит из 137 вычислительных узлов, выдает 12,81 петафлопса производительности и потребляет 323 кВт энергии. Внутри него есть 17,536 тыс. ядер, 1096 ускорителей A100 40G и 68,5 ТБ оперативной памяти.

Все три суперкомпьютера «Яндекса» расположены на территории России. Галушкина «Яндекс» разместил в своем дата-центре во Владимире, а «Червоненкис» и «Ляпунов» дислоцируются в дата-центре ИТ-гиганта в Сасове (Рязанская область).

Зачем «Яндексу» суперкомпьютеры

Трио суперкомпьютеров российский ИТ-гигант использует в первую очередь развития собственных сервисов. В частности, с их помощью достигается высокая скорость работы «Переводчика» и повышенная точность перевода текста с одного языка на другой. То же касается перевода изображений и видеороликов.

«Галушкин» «Яндекса»

Суперкомпьютеры «Яндекса» также отвечают за работу голосового помощника «Алиса». С их помощью она может на высоком уровне имитировать живой диалог с пользователями. Трио используется и в других сервисах, например, в «Директе» и «Поиске».

Россия захватывает Top500

Еще в июне 2021 г. в рейтинге Top500 было представлено лишь три российских суперкомпьютера, которым не было места даже первой полусотне. Это Christofari Сбербанка (61 место), «Ломоносов-2» МГУ (199 место) и GROM оператора МТС (240 место).

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В ноябре 2021 г. ситуация значительно изменилась. В дополнение к трем суперкомпьютерам «Яндекса» в рейтинг ворвался новейший Christofari Neo, показанный Сбербанком в начале ноября 2021 г. он занял 43 строчку, а оригинальный Christofari находится на 72 позиции.

В обновленном рейтинге Top500 «Ломоносову-2» присуждено 241 место. МТС GROM находится на 294 строчке.

В итоге Россия теперь представлена в Top500 сразу семью суперкомпьютерами. С одной стороны, это много, но, с другой, это всего лишь 1,4% от суммарного их числа и 10 место в общем зачете стран.

В первую пятерку вошли Китай (173 компьютера, 34,6%), США, (143, 29,8%), Япония (32, 6,4%), Германия (26, 5,2%) и Франция (19, 3,8%). Также впереди России оказались Голландия, Канада, Великобритания и Южная Корея.