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МТС GROM суперкомпьютер



29.04.2025 Как MTS AI сэкономила более миллиарда рублей инвестиций за счет обучения моделей в облаке MWS 1
25.01.2023 Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах 1
16.11.2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров 1
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МТС GROM и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3551 2
Nvidia - Mellanox Technologies 90 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3236 1
Yandex - Яндекс 7640 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 1
Intel Corporation 12284 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 334 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Fujitsu 2046 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 317 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 80 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1647 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14573 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5264 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21100 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 550 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3859 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3271 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25880 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16285 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21683 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11294 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11659 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9503 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1360 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3080 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8809 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 140 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 71 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 242 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16316 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4347 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 368 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 57 3
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 132 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 150 2
Linux OS 10179 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 659 1
Nvidia Tesla GPU 168 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
Nvidia Volta GV 31 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 63 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Fujitsu A64FX 3 1
Fujitsu Fugaku 10 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
РАН ОИВТ Фишер - суперкомпьютер 3 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
Рафаловский Давид 32 1
Кристофари Николай 6 1
Галушкин Александр 2 1
Червоненкис Алексей 1 1
Ляпунов Алексей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 3
Россия - РФ - Российская федерация 147956 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2911 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13391 1
Нидерланды 3555 1
Япония 13351 1
Германия - Федеративная Республика 12768 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Канада 4913 1
Южная Корея - Республика 6713 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Греция - Греческая Республика 984 1
Израиль 2747 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 570 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 652 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 253 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Сасовский район - Сасово 22 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2061 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48963 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13986 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
Физика - Physics - область естествознания 2678 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1840 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1947 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 3
РАН - Российская академия наук 1920 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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