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Fujitsu Fugaku



13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 1
15.04.2023 3 факта о самом быстром суперкомпьютере в мире 1
30.05.2022 В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место 1
08.02.2022 Россияне придумали, как превратить кучу смартфонов в суперкомпьютер 1
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1
26.10.2021 Власти полностью перепишут российскую суперкомпьютерную стратегию 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
31.03.2021 У ARM готова новая процессорная архитектура с взрывным потенциалом роста производительности 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Fujitsu Fugaku и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2041 6
Intel Corporation 12197 4
Nvidia Corp 3487 4
Т-Платформы - T-Platforms 395 3
Dell EMC 5027 2
Apple Inc 12101 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Lenovo Group 2292 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Red Hat 1305 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
NetApp - Network Appliance 636 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Huawei 3933 1
Xiaomi 1732 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
HTC Corporation 1499 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 1
Cactus 26 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Lenovo Professional Services 5 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
CSC - Corporation 68 1
CHMT - Chengdu Haiguang Microelectronics Technology - CHICD - Chengdu Haiguang Integrated Circuit Design 2 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology 10 1
К2Тех - К2 НейроТех 15 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 8
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
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LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 3
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HTC One - серия смартфонов 181 1
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Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
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Титов Андрей 4 1
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Бедяева Анна 1 1
Васильев Федор 1 1
Шагеев Денис 1 1
Матюнин Александр 3 1
Zeichner Daniel - Зайхнер Даниэль 4 1
Курочкин Илья 2 1
Segars Simon - Сигарс Саймон 3 1
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 1
Андрианова Ольга 4 1
Сивков Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Япония 13282 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Южная Корея - Республика 6646 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Нидерланды 3517 2
Европа 21768 1
Европа Восточная 3075 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 98 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
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Канада 4881 1
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Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
South China Morning Post 56 1
NYT - The New York Times 1054 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 4
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 2
РАН - Российская академия наук 1871 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center - Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем 1 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
Tohoku University - Университет Тохоку 24 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
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