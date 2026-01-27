Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Google Loon


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
11.06.2025 IBM строит отказоустойчивый квантовый компьютер с 200 кубитами и встроенной коррекцией ошибок 1
24.03.2017 Как облака и большие данные меняют развивающиеся страны 1
09.09.2016 Российская армия научилась раздавать Wi-Fi через дирижабли 2
13.04.2015 Инженер из Apple создает в Google революционные аккумуляторы для смартфонов 1
24.09.2014 Из «секретного отдела Google» разбегаются топ-менеджеры: Компанию покинул основатель 1
15.09.2014 Facebook переманил из Google топ-менеджера по раздаче бесплатного стратосферного интернета 1
25.08.2014 Google купил дизайнерскую компанию для своего «секретного отдела» 1
11.06.2014 Официально: Google покупает спутниковую компанию за $500 млн 1
15.04.2014 Google купил разработчика беспилотных летательных аппаратов 1
28.03.2014 Facebook будет доставлять интернет с помощью дронов и лазеров 1
04.03.2014 Facebook покупает разработчика дронов для раздачи бесплатного интернета 1
22.06.2013 Интернет с аэростата: глобальный проект Google 3

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Google Loon и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12316 11
Meta Platforms - Facebook 4546 6
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 35 4
Samsung Electronics 10684 3
Amazon Inc - Amazon.com 3153 3
Google - Titan Aerospace 3 3
Qualcomm Technologies 1915 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
MediaTek - Ralink 571 2
Otello Corporation - Opera Software 337 2
NetApp - Network Appliance 648 1
Dell EMC 5101 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Apple Inc 12709 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Autodesk 625 1
Logitech 428 1
Salesforce 459 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Fitbit 58 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 253 1
Skybox Security 30 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 1
Sonos 26 1
Google - Keyhole 34 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 17 1
Microsoft - LinkedIn 691 2
PVH Corp - Calvin Klein 18 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Walt Disney Company 638 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Eclipse Aviation 22 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 46 1
Raven Industries - Raven Aerostar 1 1
Mattel 32 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3358 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 3
Авиационная промышленность - Атмосферный спутник - HAPS - High-altitude platform station - High-altitude pseudo-satellite - High-altitude platform systems - HALE - high-altitude long-endurance - HASPA - High-Altitude Superpressure Powered Aerostat 16 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 2
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 90 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13033 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9414 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7696 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3555 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1026 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 4
Google Android 14772 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
Linux OS 10984 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2898 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Google Brain 8 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 67 1
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 1
U.S. PS ZIP-код - система почтовых индексов Почтовой службой США 3 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 5
Tseytlin Michael - Цейтлин Майкл 2 2
Teller Astro - Теллер Астро 2 2
Ross Ivy - Росс Айви 4 2
Parviz Babak - Парвиз Бабак 7 2
Thrun Sebastian - Трун Себастьян 3 1
Bhardwaj Ramesh - Бхардвай Рамеш 1 1
Stavens David - Стравенс Дэвид 1 1
Larry Page - Ларри Пейдж 196 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 169 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
Thrun Sebastian - Тран Себастьян 6 1
Никитин Владимир 10 1
Baumgartner Felix - Баумгартнер Феликс 5 1
Sokolsky Mike - Сокольский Майк 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 4
США - Калифорния 4778 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 4
Россия - РФ - Российская федерация 157957 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 2
Африка - Африканский регион 3576 2
Новая Зеландия 732 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 2
США - Нью-Мексико 247 2
Парагвай 55 1
США - Калифорния - Санта-Клара - Лос-Альтос 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Америка Южная 870 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Япония - Токио 1011 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Чили - Республика 486 1
Филиппины - Республика 581 1
Таиланд - Бангкок 88 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Гаити Республика 58 1
Новая Зеландия - Крайстчерч 7 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 3
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 117 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 230 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 2
Tom’s Hardware 528 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще