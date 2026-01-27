Разделы

CAS USTC University of Science and Technology of China Научно-технический университет Китая Университет науки и техники Китая

CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая

СОБЫТИЯ


27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
13.10.2025 Китай заявил о готовом к коммерческому использованию 105-кубитном квантовом компьютере 1
03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium 1
22.08.2025 Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты 1
25.02.2025 Ученые ТПУ разработали композитный материал для создания «умных» имплантатов 1
13.02.2025 Ученые разработали технологию, позволяющую создать гибкий транзистор с электролитическим затвором 1
20.09.2024 Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать 1
08.08.2024 Китайские производители чипов на 70% перешли на оборудование местного производства 1
18.09.2023 Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 1
13.12.2022 Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
12.03.2018 Впервые создан «процессор» для квантовых компьютеров размером в один атом 1
15.05.2013 Создан действующий прототип квантовой памяти 1
15.01.2008 В Китае создан отечественный суперкомпьютер 1
16.11.2007 Количество научных публикаций: лидируют США 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

CAS USTC и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4487 4
Yandex - Яндекс 8552 2
Intel Corporation 12569 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 2
Loongson Technology 68 2
Google LLC 12316 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 28 2
USTC - Union Semiconductor Technology 3 1
QuantWare 2 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 1
QuantumCTek 6 1
China Telecom Quantum Group 2 1
Betavolt - Betavolt New Energy Technology 3 1
AMEC - Advanced Micro-Fabrication Equipment 16 1
SiPearl 1 1
МегаФон 10028 1
X Corp - Twitter 2913 1
Qualcomm Technologies 1915 1
Apple Inc 12709 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
ANSYS 88 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 1
Fujitsu 2066 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1035 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Hygon 5 1
Google DeepMind 67 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
Nvidia Corp 3761 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 159 1
IonQ 7 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 109 1
Applied Materials 302 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 149 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 2
Композит 97 2
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
BMW Group 468 1
Boeing 1020 1
Airbus Group - Airbus Industries 233 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 49 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
AstraZeneca - АстраЗенека 61 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 689 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 2
РНФ - Российский научный фонд 150 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1476 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 45 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 4
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1727 3
DDR - Double data rate 2934 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 267 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 3
Аккумулятор натрий-ионный электрический - NIBs, SIBs или Na-ионные аккумуляторы - Sodium-ion battery 13 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 2
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 52 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 584 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
Умные платформы 1873 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3555 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 172 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 64 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 2
FreePik 1476 1
QuantumCTek - Xiaohong 5 1
Google Loon 13 1
Pexels 80 1
Intel x86 - архитектура процессора 1991 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1904 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 184 1
El Capitan - Суперкомпьютер 17 1
Sunway TaihuLight 19 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Intel Willow Cove 17 1
Intel Xeon Silver 23 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 30 1
ARM Neoverse 7 1
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 1
Fujitsu Fugaku 13 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 10 2
Bell Gordon - Белл Гордон 10 2
Плотников Евгений 3 1
Шеремет Евгения 4 1
Wilczek Frank - Вильчек Фрэнк 6 1
Фаткуллин Максим 2 1
Vaishnaw Ashwini - Вайшнау Ашвини 4 1
Modi Narendra - Моди Нарендра 6 1
Киктенко Евгений 2 1
Орловский Виктор 399 1
Simmons Michelle - Симмонс Мишель 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 9
Россия - РФ - Российская федерация 157957 6
Китай - Аньхой - Хэфэй 16 4
Япония 13563 4
Германия - Федеративная Республика 12952 3
Нидерланды 3640 3
Европа 24665 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 982 2
Китай - Аньхой 16 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Азия - Азиатский регион 5755 1
Индия - Bharat 5719 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Бразилия - Федеративная Республика 2456 1
Испания - Королевство 3766 1
США - Калифорния 4778 1
Малайзия 900 1
Китай - Пекин - Beijing 1057 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
США - Иллинойс 337 1
Индия - Нью-Дели 87 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
США - Теннесси 122 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 51 1
Китай - Восточный 20 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 3
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 91 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 2
Литий - Lithium - химический элемент 604 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 339 1
Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
Молекула - Molecula 1084 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 158 1
Алмаз - Наноалмаз - ультрадисперсный алмаз 11 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 267 1
Национальный проект - Наука и университеты 47 1
Ботаника - Растения - Борщевик 10 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 116 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
NV-центр - Nitrogen-vacancy center - точечный дефект алмаза 8 1
Blacklist - Чёрный список 674 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
South China Morning Post 80 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 846 3
SCMP - South China Morning Post 31 2
The Register - The Register Hardware 1713 2
ACS Applied Materials & Interfaces 12 1
Wikipedia - Википедия 596 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
Science Advances 33 1
Physical Review Letters 154 1
MIT Technology Review 65 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 4
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 10 2
РАН - Российская академия наук 2031 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 213 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 46 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 21 1
UST - University of St. Thomas - St. Thomas - Университет Святого Томаса 1 1
ТПУ - НОЦ им. Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий - Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга 8 1
Paul Scherrer Institute - Институт Пауля Шеррера 13 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 54 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 402 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 52 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 108 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Sichuan University - Сычуаньский университет - Университет китайской провинции Сычуань 6 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
Kyoto University - Киотский университет 26 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 38 1
Turing Award - Премия Тьюринга 13 2
