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Fitbit
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|29.10.2019
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Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi
Возможная покупка Fitbit Холдинг Alphabet сообщил о планах по покупке компании Fitbit, производителя носимых гаджетов. В состав холдинга входит американский интернет-гигант Google, а Fitbit – это о
|29.08.2017
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Выпущены долгоиграющие умные часы - настоящие «убийцы» Apple Watch
Fitbit IonicКомпания Fitbit представила умные часы Fitbit Ionic, которые издание The Verge называет первыми «настоящими» умными часами этого производителя. Предыдущие часы компании — Fitbit Blaze, пос
|31.01.2017
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Теряющий прибыль крупнейший производитель фитнес-браслетов начал сокращать сотрудников
Fitbit лишится рабочих сил Руководство крупнейшего в мире производителя фитнес-браслетов, американской компании Fitbit объявило о сокращении 110 сотрудников — 6% рабочей силы предприятия. Как отмечает Cnet, такое решение было принято после провального для компании IV квартала 2016 г. В то время как плани
|13.01.2017
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Крупнейший в мире создатель фитнес-браслетов остановил производство из-за отсутствия спроса
Fitbit остановила производствоКомпания Fitbit приостановила производство своих браслетов для фитнеса в середине декабря 2016 г. Причина – избыток невостребованного товара на складах ритейлеров и производителей, вызванный спадом прод
|07.12.2016
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Новые часы Pebble не выйдут. Fitbit уничтожит компанию после покупки
Fitbit выкупит софт PebbleКомпания Fitbit не будет покупать пионера рынка умных часов Pebble полностью, информация о чем появила
|01.12.2016
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Первооткрыватель рынка «умных часов» продается за смешную сумму
Fitbit покупает PebbleПроизводитель нательных гаджетов Fitbit приобретает пионера рынка умных часов Pebble за сумму около $34-40 млн. Pebble подтвер
|27.10.2014
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Выпущены «умные часы» с рекордным временем автономной работы
Калифорнийская компания FitBit, крупнейший в мире производитель «умных браслетов», представила три новые модели устройств: фитнес-браслеты Charge и Charge HR и «умные часы» Surge. Устройства различаются функциональнос
Fitbit и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13154 39
|Xiaomi - Сяоми 2231 21
|Samsung Electronics 11064 19
|Jawbone 37 17
|Google LLC 12688 16
|Garmin - Гармин 233 15
|Pebble Technology 71 14
|Microsoft Corporation 25775 8
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
|Meta Platforms - Facebook 4621 6
|Canalys 236 5
|Intel Corporation 12811 5
|Lenovo Motorola 3566 5
|X Corp - Twitter 2938 4
|Huawei 4676 4
|Sony 6739 4
|Fossil 21 3
|Motorola Inc 1156 3
|Polar - Полар 116 3
|Alphabet 177 3
|LG Electronics 3735 3
|HTC Corporation 1512 3
|Grishin Robotics 29 2
|Nvidia Corp 4002 2
|Bolt 38 2
|Withings 18 2
|Dell EMC 5180 2
|Lenovo Group 2446 2
|Qualcomm Technologies 1974 2
|HP Inc. 5883 2
|VK - Mail.ru Group 3602 2
|Logitech 437 2
|Salesforce 498 2
|Tencent 190 1
|Salesforce - Tableau Software 123 1
|OpenText - Micro Focus 122 1
|HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot - SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа 133 1
|Looker 9 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
|Cloudflare 172 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 8
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
|The Verge - Издание 619 4
|The Information 83 3
|Tech Insider 4 3
|Bloomberg 1627 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
|The Guardian - Британская газета 406 1
|Crunchbase 74 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Fortune 211 1
|Politico 29 1
|De Correspondent 1 1
|Android Authority 62 1
|Le Monde 30 1
|ABC News 52 1
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|Independent 111 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|New York Post 53 1
|Taiwan English News 1 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Reddit 398 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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