Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Fitbit

Fitbit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.10.2019 Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi

Возможная покупка Fitbit Холдинг Alphabet сообщил о планах по покупке компании Fitbit, производителя носимых гаджетов. В состав холдинга входит американский интернет-гигант Google, а Fitbit – это о
29.08.2017 Выпущены долгоиграющие умные часы - настоящие «убийцы» Apple Watch

Fitbit IonicКомпания Fitbit представила умные часы Fitbit Ionic, которые издание The Verge называет первыми «настоящими» умными часами этого производителя. Предыдущие часы компании — Fitbit Blaze, пос
31.01.2017 Теряющий прибыль крупнейший производитель фитнес-браслетов начал сокращать сотрудников

Fitbit лишится рабочих сил Руководство крупнейшего в мире производителя фитнес-браслетов, американской компании Fitbit объявило о сокращении 110 сотрудников — 6% рабочей силы предприятия. Как отмечает Cnet, такое решение было принято после провального для компании IV квартала 2016 г. В то время как плани
13.01.2017 Крупнейший в мире создатель фитнес-браслетов остановил производство из-за отсутствия спроса

Fitbit остановила производствоКомпания Fitbit приостановила производство своих браслетов для фитнеса в середине декабря 2016 г. Причина – избыток невостребованного товара на складах ритейлеров и производителей, вызванный спадом прод
07.12.2016 Новые часы Pebble не выйдут. Fitbit уничтожит компанию после покупки

Fitbit выкупит софт PebbleКомпания Fitbit не будет покупать пионера рынка умных часов Pebble полностью, информация о чем появила
01.12.2016 Первооткрыватель рынка «умных часов» продается за смешную сумму

Fitbit покупает PebbleПроизводитель нательных гаджетов Fitbit приобретает пионера рынка умных часов Pebble за сумму около $34-40 млн. Pebble подтвер
27.10.2014 Выпущены «умные часы» с рекордным временем автономной работы

Калифорнийская компания FitBit, крупнейший в мире производитель «умных браслетов», представила три новые модели устройств: фитнес-браслеты Charge и Charge HR и «умные часы» Surge. Устройства различаются функциональнос

Публикаций - 63, упоминаний - 70

Fitbit и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 39
Xiaomi - Сяоми 2231 21
Samsung Electronics 11064 19
Jawbone 37 17
Google LLC 12688 16
Garmin - Гармин 233 15
Pebble Technology 71 14
Microsoft Corporation 25775 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Canalys 236 5
Intel Corporation 12811 5
Lenovo Motorola 3566 5
X Corp - Twitter 2938 4
Huawei 4676 4
Sony 6739 4
Fossil 21 3
Motorola Inc 1156 3
Polar - Полар 116 3
Alphabet 177 3
LG Electronics 3735 3
HTC Corporation 1512 3
Grishin Robotics 29 2
Nvidia Corp 4002 2
Bolt 38 2
Withings 18 2
Dell EMC 5180 2
Lenovo Group 2446 2
Qualcomm Technologies 1974 2
HP Inc. 5883 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Logitech 437 2
Salesforce 498 2
Tencent 190 1
Salesforce - Tableau Software 123 1
OpenText - Micro Focus 122 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
Looker 9 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Cloudflare 172 1
Nike 195 3
Kickstarter 136 3
KGI Securities 50 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 2
Tesla Motors 461 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Walt Disney Company 647 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 1
Blackstone Group 47 1
Starbucks 91 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Intel Capital 148 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Diesel 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
Геометрия НПО 165 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
Mayfield Fund 10 1
101Hotels.com 456 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
O'Reilly AlphaTech Ventures - OATV 5 1
Mattel 32 1
Global Payments - Total System Services 16 1
PVH Corp - Calvin Klein 19 1
Lacoste - Лакост 10 1
True Ventures 10 1
Norwest Venture Partners 11 1
MENA Venture Investments 1 1
Lerer Hippeau Ventures 1 1
Dexcom 2 1
KeyBank - KBCM - KeyBanc Capital Markets - Pacific Crest Securities 17 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Adidas - Адидас 170 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 42
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 189 13
Умные платформы 1988 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 9
Оповещение и уведомление - Notification 5943 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Аксессуары 4282 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Часы - Watch 1059 7
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Наушники - Headphones 4478 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 4
Google Android 15243 21
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Apple iOS 8583 9
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 8
Samsung Galaxy Gear 154 6
JawBone Up 17 6
Microsoft Windows 16882 5
Google Android Wear OS 111 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 4
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 4
Sony SmartWatch 42 4
Microsoft Band 8 4
Apple iPad 4011 4
Apple Siri - Голосовой помощник 441 4
Apple WatchOS 89 4
Fitbit Charge - фитнес-браслет 6 3
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 3
Intel Basis Communications - Intel Basis Science - Intel Basis Peak - Intel Basis Titanium 6 3
Xiaomi Mi Smart Scale 5 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Honor Band - Фитнес-трекер 46 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Google Pixel Watch 8 2
Strava 18 2
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
HTC One - серия смартфонов 187 2
Xiaomi Mi Fit 13 2
Fitbit Flex 4 2
Fitbit Surge 2 2
Fitbit Ionic 3 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 34 2
Sony Smartband 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Migicovsky Eric - Миджиковски Эрик 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Гришин Дмитрий 210 2
Rahman Hosain - Раман Хосейн 2 2
Андреев Андрей 33 1
Бакунов Григорий 22 1
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 1
Кирьянова Александра 169 1
Филев Андрей 6 1
Салливан Кристин 1 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Айелло Энтони 1 1
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 1
Bowker Mark - Баукер Марк 6 1
Гридин Игорь 6 1
Teller Astro - Теллер Астро 2 1
Compton Ross - Комптон Росс 1 1
Ross Ivy - Росс Айви 4 1
Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 1
Анчипорова Екатерина 1 1
Rahman Hosain - Рахман Хосейн 2 1
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 1
Selinger Markus - Селинджер Маркус 1 1
Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
Raghavan Prabhakar - Рагхаван Прабхакар 5 1
Невинный Вячеслав 1 1
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 1
Jones Chris - Джонс Крис 21 1
Rohatgi Pankaj - Рохатги Панкадж 1 1
Stanton Philipp - Стантон Филипп 1 1
Питис Андрей 1 1
Husain Asim - Хусайн Асим 1 1
Шуева Мавлюда 1 1
McIntyre Angela - Макинтайр Анжела 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Европа 24964 8
США - Нью-Йорк 3180 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
Испания - Королевство 3840 5
США - Калифорния 4829 5
США - Калифорния - Саннивейл 89 4
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Япония 13807 4
Китай - Тайвань 4245 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Индия - Bharat 5869 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Сингапур - Республика 1953 2
Канада 5081 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Новая Зеландия 737 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Индия - Карнатака - Бангалор 212 1
США - Техас 1048 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Куба - Республика 417 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
США - Орегон 255 1
США - Огайо 291 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Тихий океан - Южно-Китайское море 29 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 29
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Сон - Somnus 483 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Металлы - Золото - Gold 1251 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
The Verge - Издание 619 4
The Information 83 3
Tech Insider 4 3
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
The Guardian - Британская газета 406 1
Crunchbase 74 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Fortune 211 1
Politico 29 1
De Correspondent 1 1
Android Authority 62 1
Le Monde 30 1
ABC News 52 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Independent 111 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
New York Post 53 1
Taiwan English News 1 1
FT - Financial Times 1296 1
Reddit 398 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 3
AV-Test Institute 41 1
Strategy Analytics 285 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Fortune Global 500 295 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще