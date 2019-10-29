Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi

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Компания Fitbit, один из пяти крупнейших производителей фитнес-гаджетов, в обозримом будущем может стать собственностью крупного холдинга Alphabet, в составе которого числится гигантская корпорация Google. Google за счет поглощения может стать одним из лидеров на рынке носимой электроники наряду победу с Xiaomi и Apple, которые сейчас входят в топ-3 вендоров в этом сегменте.



Возможная покупка Fitbit

Холдинг Alphabet сообщил о планах по покупке компании Fitbit, производителя носимых гаджетов. В состав холдинга входит американский интернет-гигант Google, а Fitbit – это один из пяти крупнейших игроков на рынке носимой электроники.

Покупка Fitbit может дать Google возможность стать одним из лидеров на рынке носимой электроники наряду с нынешними крупнейшими игроками - Apple и Xiaomi. По данным исследовательской компании IDC, по итогам первой четверти 2019 г. Apple занимала первую строчку в общемировом рейтинге производителей смарт-часов, фитнес-трекеров и подобной электроники. Ее доля составляла 26%, и за ней следовали Xiaomi (13%), Huawei (10%) и Samsung (9%). Fitbit замыкала топ-5 с 6% долей.

На момент публикации материала Alphabet сделал Fitbit предложение о покупке, однако финансовую сторону вопроса обе компании не раскрыли. По данным информагентства Reuters, представители холдинга и вендора от комментариев отказались, однако информация о потенциальном вхождении Fitbit в состав Alphabet (или иной форме приобретения) не замедлила сказаться на росте их акций. Так, ценные бумаги Fitbit выросли в цене на 27%, увеличив ее капитализацию до $1,4 млрд, а акции Alphabet подорожали на 2% до $1293,5.

Выгода Google

Заинтересованность американского холдинга в покупке Fitbit, по информации Independent, может объясняться стремлением компании Google на рынок носимой электроники, на котором она по состоянию на октябрь 2019 г. не была представлена. В 2019 г. Google конкурирует со всеми основными игроками рынка в сегментах смартфонов, планшетных компьютеров и ноутбуков, а также в ряде других сфер, но гаджетов, носимых на запястье или на шее в виде кулона, в ее ассортименте нет.

Гаджеты Fitbit всегда отличались оригинальным дизайном

При этом Google владеет операционной системой Wear OS, изначально известной как Android Wear. Эта платформа возглавляет рейтинг ОС для носимых устройств по уровню распространения, опережая даже Apple watchOS, так как она устанавливается исключительно на смарт-часы Watch производства самой Apple. Wear OS можно встретить на гаджетах различных компаний, в том числе южно-корейской LG.

Выгода Fitbit

Сделка с Alphabet может спасти Fitbit от постепенного снижения доли рынка на фоне активного наступления китайских конкурентов в лице Xiaomi и Huawei. Эти компании предлагают более широкий спектр носимых устройств, и в случае с Xiaomi и более доступных, и в связи с этим за год доля рынка Fitbit сократилась с 7% до 6% на фоне роста показателей китайских вендоров. Другими словами, Fitbit, один из пионеров рынка носимых гаджетов, в обозримом будущем может выбыть из пятерки лидеров и потерять значительную часть пользователей, и Alphabet может помочь ей избежать этой участи.

С другой стороны, Google располагает довольно обширным опытом приобретения компаний, теряющих популярность, но возвращением их хотя бы в пятерку лидеров интернет-гигант похвастаться не может. Яркий пример – компания Motorola, давно выбывшая из топ-5 производителей смартфонов. Google купила ее в августе 2011 г. за $12,5 млрд, но спустя всего 2,5 года, в январе 2014 г., продала ее китайской Lenovo. Сумма сделки составила всего лишь $2,91 млрд.

Второй пример – компания HTC, аутсайдер рынка смартфонов, еще в начале десятилетия входивший в топ-5 производителей средств связи. Google купил часть ее бизнеса по разработке и производству смартфонов в сентябре 2017 г. за $1,1 млрд, однако за прошедшие с этого момента два года ни Google, ни HTC, сохранившая за собой право выпускать мобильники под своим брендом, в десятку лидеров, по данным StatCounter не ворвались. Motorola и Lenovo заняли в топ-10 девятое и десятое место соответственно.

История Fitbit

Компания Fitbit была основана весной 2007 г., когда Apple только-только представила первый iPhone и еще не помышляла о выпуске смарт-часов Watch, а компании Xiaomi и вовсе не существовало (дата ее основания – 2010 г.). Став одним из пионеров рынка фитнес-гаджетов, компания в течение практически всей своей истории продолжала развиваться и даже поглощала стартапы и своих крупных конкурентов.

Так, в марте 2015 г. Fitbit приобрела разработчика фитнес-приложений Fitstar за $17,5 млн, а спустя почти два года, в декабре 2016 г. стала владельцем конкурирующего вендора – компании Pebble. Заплатив за нее сумму, в 20 раз меньшую, чем предлагали за Pebble другие компании за год до этой сделки, Fitbit сразу же после выполнения всех условий сделки закрыла бренд Pebble и свернула производство и продажи всех ее гаджетов.

Fitbit Charge 3, прямой конкурент трекеров Xiaomi Mi Band

В январе 2017 г. для более успешной конкуренции с Apple Watch (выпускаются с 2014 г.) Fitbit приобрела европейского производителя умных часов Vector Watch. Компания

прославилась своими круглыми умными часами, которые отличаются дорогим дизайном и длительным сроком автономной работы – до 30 дней. Vector Watch имеет собственную программную платформу. Ее часы работают с Android, iOS и Windows. Fitbit была заинтересована прежде всего в программной платформе и команде разработчиков Vector.

Тогда же, в январе 2017 г. Fitbit столкнулась с серьезными трудностями – на фоне резко упавшего спроса на ее продукцию компания была вынуждена приостановить ее производство. К тому же, она задолжала поставщикам за уже сошедшие с конвейера гаджеты. Позднее в 2017 г. производство было возобновлено, и зиме 2018 г. компания вновь начала скупать разработчиков ПО. В феврале 2018 г. она купила софт-девелоперскую компанию Twine Health, скрыв информацию о сумме сделки. Практически все сотрудники этого стартапа перешли в штат Fitbit.

В 2016 г. Fitbit обвиняли в обмане своих пользователей. Против нее был подан коллективный иск, в котором говорилось, что компания вводит пользователей в заблуждение, утверждая, что ее устройства обеспечивают достаточно точное измерение частоты сердцебиения для того, чтобы использовать их во время тренировок. Однако проведенное независимое исследование показало, что расхождение с реальными показателями значительные, что могло вести к повышенной нагрузке на сердце.