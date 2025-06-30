Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177786
ИКТ 13829
Организации 10749
Ведомства 1470
Ассоциации 1005
Технологии 3468
Системы 25811
Персоны 76341
География 2878
Статьи 1530
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2654
Мероприятия 856

New York Post


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Нью-Йорк внедрит систему дронов-перехватчиков с тепловизорами для борьбы с БПЛА 1
31.10.2024 Уволенный сотрудник всемирно известной корпорации взломал сеть и едва не убил тысячи клиентов. Его профиль вовремя не заблокировали 1
27.09.2024 Google заплатил своему бывшему разработчику почти $3 млрд, лишь бы он вернулся в штат 1
17.09.2024 Новейшая прошивка «убивает» iPhone по всему миру. Проблема массовая, россияне тоже под ударом 1
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 1
14.04.2023 Арестован убийца создателя «бандитского» платежного сервиса Cash App. Им оказался крупный ИТ-бизнесмен 1
05.04.2023 Убит cоздатель сверхпопулярного «платежного сервиса для бандитов» Cash App 1
31.01.2022 В WhatsApp гигантская «дыра». Кто угодно может прочитать чужие удаленные сообщения 1
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 1
17.05.2021 Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой 1
13.05.2021 Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии 1
16.06.2020 Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками 1
02.07.2015 Хроники провала Apple Watch: Прогноз продаж понижен на годы вперед 1
03.02.2011 Представлена первая газета для iPad. ФОТО 1
22.12.2010 Google может купить одного из конкурентов Groupon 1
25.11.2010 Запуск музыкального сервиса Google могут отложить до следующего года 1
24.11.2010 За неделю на iTunes было продано 2 млн песен «Битлз» 1
22.11.2010 Google купит для YouTube права на фильмы Miramax 1
28.10.2010 Google купит здание в Нью-Йорке за $2 млрд 1
17.09.2010 Novell расчленят и продадут дороже $2 млрд. 1
16.09.2010 Novell готовится к разделению и продаже 1
11.08.2010 Еврокомиссия присоединилась к антипомопольному разбирательству в отношении Apple 1
15.06.2009 Основатель Google пристально изучает Microsoft Bing 1
30.04.2009 Facebook ищет новых инвесторов 1
17.03.2009 Полицейское управление Нью-Йорка пострадало от действий инсайдера 1
23.10.2008 Yahoo лицензировала контент от Everyday Health 1
15.09.2008 Amazon взял на работу бывшего топ-менеджера Microsoft 1
28.07.2008 Руководители Yahoo лишились поддержки крупного акционера 1
25.03.2008 MySpace анонсирует свой музыкальный магазин на следующей неделе 1
07.03.2008 Microsoft заплатит за Yahoo $44,6 млрд. наличными 1
13.11.2007 Робот ищет протечки в 137-километровом акведуке 1
24.10.2007 Google и Microsoft «дерутся» за часть Facebook? 1
31.08.2007 Amazon: конкурент iTunes будет в сентябре 1
26.09.2006 Wal-Mart не угрожал онлайновым продавцам фильмов 1
01.06.2006 Microsoft купит eBay? 1
01.02.2006 Google купит Napster? 1
19.09.2005 Microsoft объединится с AOL? 1
09.04.2004 Камеры слежения: власти доверять нельзя 1
01.07.2002 Digital Life: Говорящий зуб, летающая мышь, потеющий манекен и первые жертвы среди роботов 1
26.03.2002 NASDAQ: рынок озабочен будущим производителей систем хранения данных 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

New York Post и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11993 14
Microsoft Corporation 24908 13
Apple Inc 12308 7
Yahoo! 3699 7
X Corp - Twitter 2887 6
IBM - International Business Machines Corp 9480 5
Meta Platforms - Facebook 4478 4
Dell EMC 5054 3
Amazon Inc - Amazon.com 3056 3
HP - Hewlett-Packard 3629 2
Broadcom - VMware 2411 2
SAP SE 5345 2
Oracle Corporation 6765 2
Xerox 1145 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 2
OpenText - Micro Focus - Novell 872 2
AOL Inc - America Online 1868 2
Brocade Communications Systems 242 2
Verizon - WorldCom 483 2
Telegram Group 2268 2
PayPal 657 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 2
Cisco Systems 5165 2
OpenAI 274 2
JDSU - JDS Uniphase 218 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 682 1
Acer Group - Acer Inc 2584 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Xiaomi 1834 1
Samsung Electronics 10395 1
Adobe Systems 1562 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Toshiba Corporation 2938 1
Sony 6578 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Fitbit 57 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Jawbone 37 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 189 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 532 3
Microsoft - LinkedIn 665 3
eBay Inc 1624 2
McDonald’s - Макдоналдс 200 2
Blackstone Group 45 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Warner 534 2
Sequoia Capital 114 2
Tesla Motors 411 2
Elliott Management - Elliott Associates 15 2
Enron - Enrongate 122 2
Seaport Securities 22 2
Prudential Securities 68 2
KGI Securities 50 1
General Atlantic - GA 27 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Providence Equity Partners 17 1
Sony BMG 184 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Walt Disney Company 629 1
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 1
Лента - Сеть розничной торговли 2165 1
101Hotels.com 456 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 1
Capital Research and Management Company 11 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 35 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5603 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 373 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1157 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1564 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 1
Правительство Тайваня 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10888 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1052 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3945 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4036 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7867 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7670 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3460 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7545 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5582 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5575 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12650 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4777 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25006 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7091 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9906 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17448 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5994 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 2
Видеокамера - Camcorder 2295 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1581 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5423 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1535 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5185 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 558 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6111 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2262 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 465 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 438 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7189 4
Apple iTunes Store 1068 3
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 2
Google Android 14345 2
SUSE Linux 202 2
Apple iPad 3888 2
Apple - App Store 2946 2
Broadcom - VMware vSphere 574 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 2
Linux OS 10315 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 671 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 2
Google YouTube - Видеохостинг 2828 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
Oracle Java - язык программирования 3172 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 1
Google AdMob Сертификация 43 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Dell UltraSharp 48 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 474 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 504 1
Apple iPod Touch 746 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 96 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 346 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Rover - RoverBook 155 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Google Play - Google Store - Android Market 3362 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
WAMR App 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1848 1
Google Blogger - Google BlogSpot 110 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 369 3
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 49 2
Epstein Jeffrey - Эпштейн Джеффри 8 2
Thiel Peter - Тиль Питер 30 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Brockmeier Joe - Брокмейер Джо 2 2
Dorsey Jack - Дорси Джек 34 2
Lee Robert - Ли Роберт 9 2
Brin Sergey - Сергей Брин 190 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Ульянов Владимир 161 1
Icahn Carl - Айкан Карл 67 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Arnold Bridgitt - Арнольд Бриджитт 2 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
Crawford Gordon - Кроуфорд Гордон 4 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 160 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 383 1
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 1
Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 1
Бабушкин Игорь 4 1
Altman Sam - Альтман Сэм 36 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 9 1
Zea Veronica - Зеа Вероника 2 1
Loizeau Jimmy - Лойзо Джимми 4 1
Greenfield Richard - Гринфилд Ричард 5 1
Popp Stephanie - Попп Стефани 2 1
Stockwell Stephanie - Стокуэлл Стефани 2 1
Utzschneider Lisa - Утцшнайдер Лиза 1 1
Перов Евгений 79 1
Wenig Devin - Вениг Дэвин 3 1
Haas David - Хаас Дэвид 1 1
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 9 1
Rosoff Matt - Розофф Мэтт 12 1
Scheuer Michael - Шойер Майкл 1 1
Philip Brian - Филип Брайан 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 18
США - Нью-Йорк 3110 7
Россия - РФ - Российская федерация 150298 6
США - Калифорния 4683 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 2
США - Массачусетс 509 2
США - Массачусетс - Бостон 379 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1018 2
Южная Корея - Республика 6745 1
Китай - Тайвань 4059 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
Азия - Азиатский регион 5629 1
Сингапур - Республика 1875 1
США - Нью-Джерси 300 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 122 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
Япония 13388 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 1
Европа 24422 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
США - Колорадо 382 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Германия - Федеративная Республика 12803 1
США - Калифорния - Санта-Клара 181 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Делавэр 172 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6320 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5287 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6502 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7125 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5773 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 781 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3592 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6032 2
Английский язык 6765 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2835 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2587 2
Увлечения и хобби - Hobbies 373 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6140 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6112 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2297 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3070 2
Эротика - эротические изображения 32 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11177 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8278 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2709 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1613 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4165 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 991 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5701 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 4
NYT - The New York Times 1066 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 3
Forbes - Форбс 867 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 2
Ananova 250 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 1
AppleInsider 398 1
Daily Mail 55 1
New Scientist 1448 1
Sky News - Телеканал 28 1
News Corp - News Corporation 216 1
USA Today 151 1
Commercial Times 96 1
Maeil Business Newspaper 79 1
The Times 73 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 208 1
Bloomberg 1330 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
Fastcompany 4 1
Mash - telegram-канал 17 1
Internet Stock Report 994 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Fortune Global 500 286 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
PC Expo 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще