Червивое «яблоко». Новейшие iPhone 18 Pro и Pro Max оказались суперкривыми: динамики хрипят, экраны ломаются, краска выгорает

Владельцы новых смартфонов Apple iPhone 18 Pro и Pro Max столкнулись с целым букетом аппаратных проблем. У одних глючат дисплеи, у других шипят и хрипят динамики, корпуса третьих начинают выцветать. И это при том факте, что линейка Pro у Apple флагманская, а нынешние смартфоны – и вовсе самые дорогие за всю ее историю.

К – качество

Пользователи новейших смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max, поступивших в продажу в середине сентября 2026 г., стали жаловаться на самые разнообразные проблемы с этими аппаратами. Подавляющее большинство из них связанно с аппаратной частью, и пока нет никаких гарантий, что их можно будет устранить при помощи софтверного обновления.

Проблемы касаются только линейки Pro – базовые iPhone 18 выйдут в марте 2027 г.

Как пишет профильный портал MacRumors, наиболее часто пользователи iPhone 18 Pro и Pro Max жалуются на шум и треск в динамиках, чаще всего в голосовом – использующемся во время разговора. Притом проблема одна, а способы ее проявления разные.

Daniel Akselrod / Unsplash iPhone 18 Pro и Pro Max оказались далеки от идеала, несмотря на 20-летний опыт Apple в разработке смартфонов

К примеру, у одних пользователей фронтальный динамик начинает издавать посторонние звуки при открытии произвольных приложений, у других – только при просмотре сайтов в браузере Safari, у третьих – исключительно когда на экране отображается клавиатура.

Некоторым не повезло еще больше – шум и треск в переднем динамике раздается прямо во время разговора. Также это может проявляться при регулировке яркости или активации авиарежима.

Нашлись и те, у кого динамик так ведет себя почти перманентно, в режиме нон-стоп, вне зависимости от того, какое приложение запущено на телефоне.

Ничего не помогает

Существует вероятность, что шумы в разговорном динамике носят аппаратный характер. К моменту выхода материала Apple успела выпустить несколько обновлений для iOS 27, на базе которой новые iPhone 18 Pro и Pro Max работают с завода, но ни одно из них не решило проблему с треском.

При этом некоторые апдейты действительно решали недочеты смартфонов. К примеру, патч 27.0.1 устранил проблему при которой смартфон перезагружался, если сбоила система Face ID.

К моменту выхода материала Apple не комментировала ситуацию с шумами в разговорном динамике iPhone 18 Pro и Pro Max. Владельцы устройств решили пойти на радикальные меры и обменять дефектные смартфоны на новые, но им выдали устройства с точно такой же проблемой.

Что еще не так

Треск во фронтальном динамике – это самая новая проблема, выявленная в iPhone 18 Pro и Pro Max. Самое первое, на что обратили внимание владельцы устройств – это разная цветовая температура дисплеев.

В зависимости от производителя матрицы одни дисплеи отображают более холодные оттенки, другие – более теплые. Напомним, панели Apple поставляют корейские компании Samsung и LG. Раньше, с 2020 г., Apple сотрудничала еще и с китайской BOE, но в 2025 г. она отказалась от работы с ней ввиду низкого качества ее матриц для iPhone 17. Все заказы были перенаправлены Samsung.

reddit Проблема зеленых полос проявляется в едва ли не каждом новом поколении iPhone за последние 10 лет

С экранами связана еще одна проблема в iPhone 18 Pro и Pro Max. Некоторые экземпляры смартфонов выводят на дисплей ярко-зеленые вертикальные полосы, жалуются пользователи Reddit. Это стандартная беда для смартфонов Apple – она проявляется едва ли не в каждом поколении iPhone в первые недели продаж, а затем Apple устраняет ее выпуском патча, хотя в некоторых случаях приходится менять смартфон на новый или добиваться замены экрана по гарантии.

nypost Подобный дефект встречается только на смартфонах в черном и винном оттенках корпуса

Также у некоторых iPhone 18 Pro и Pro Max в черном и бордовом цветах корпуса есть проблема с выгоранием краски в области фотокамер, пишет издание New York Post. Вокруг них появляются светлые ореолы, убрать которые невозможно. Прошивкой такой дефект исправить точно не получится. Причины его возникновения пока не установлены.

Где «железо», там и «софт»

Без программных недочетов в новых iPhone 18 Pro и Pro Max тоже не обошлось, но их Apple внедрила специально и притом весьма избирательно. Как сообщал CNews, во многих странах эти смартфоны продаются с недоступными штатными сервисами.

Например, в России общее число недоступных сервисов доходит до 20, а в США можно пользоваться буквально каждым из них. Большинство из них связаны с искусственным интеллектом, в том числе мгновенный перевод иностранной устной речи через наушники AirPods.

Также в новом голосовом помощнике Siri AI на старте отсутствовала поддержка русского языка. Из-за этого не работают интеграция ChatGPT через Siri и штатные инструменты Writing Tools для работы с текстом.