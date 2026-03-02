Получите все материалы CNews по ключевому слову
OpenAI SearchGPT
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.03.2026
|Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции 1
|26.07.2024
|У Google большие проблемы? Создан по-настоящему умный поисковик, с которым можно общаться на обычном языке. Россиян к нему не допускают 1
OpenAI и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12363 1
|Perplexity - Perplexity AI 40 1
|Yandex - Яндекс 8664 1
|Microsoft Corporation 25361 1
|OpenAI 418 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
|OpenAI - ChatGPT 596 1
|OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алгоритм обработки естественного языка 154 1
|Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 1
|Россия - РФ - Российская федерация 159045 2
|США - Калифорния 4785 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422582, в очереди разбора - 726559.
Создано именных указателей - 191144.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.