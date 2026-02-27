Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191019
ИКТ 14736
Организации 11413
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26627
Персоны 83072
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Бортников Александр


СОБЫТИЯ


27.02.2026 Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк 1
20.10.2025 Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами» 1
14.02.2025 В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы 1
10.02.2025 Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины 1
25.10.2024 Власти хотят ввести налоговые льготы для «белых хакеров» 1
15.10.2024 Малый и средний бизнес под DDoS-атаками по всей России 1
04.10.2024 ФСБ: Запад активизировал разведывательные и наступательные кибероперации против России 1
06.08.2019 ФСБ получила право разделегировать домены без суда 1
04.10.2018 В России хотят создать отдельное МЧС по киберугрозам 1
10.09.2018 ФСБ создала национальный центр кибербезопасности 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
24.11.2017 Операторов обязали блокировать номера «телефонных террористов» 1
31.07.2017 Путин запретил в России анонимайзеры и VPN 1
29.07.2016 ФСБ призвала объединить все мировые базы данных о террористах 2
16.11.2015 Депутат попросил ФСБ запретить в России Telegram 1
27.03.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. Против «Крока» выступил Сбербанк 1
20.02.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. В деле появилась новая сторона 1
21.01.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн рублей 1
16.01.2015 Таможня взыскала с «Крока» 250 млн руб. за незаконную схему поставки серверов Сбербанку 1
21.11.2014 Люди года 2014 в отрасли ИКТ по версии CNews. Голосование 1
23.04.2014 НАИРИТ: Переход на отечественное ПО - задача дня 1
03.06.2011 Дворкович: для защиты систем персданных осталось меньше месяца 1
02.06.2011 Медведев поручил чиновникам навести порядок в интернете 1
24.01.2011 ФСБ берет под контроль государственную связь 1
28.08.2009 Юрий Лужков выбирает решения для информатизации регионов 1
18.05.2009 Телефону доверия ФСБ России возвращен номер 224-22-22 2
12.02.2009 Медведев провел Совет по ИТ. Резкая критика. ВИДЕО 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Бортников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9569 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1847 6
Крок - Croc 1822 5
NVision Group - Энвижн Груп 686 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5335 4
Yandex - Яндекс 8659 4
Ростелеком 10453 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1188 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 3
Telegram Group 2676 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 177 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 831 2
МегаФон 10150 2
X Corp - Twitter 2916 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
VK - Mail.ru Group 3539 2
Google LLC 12360 1
SoftServe 13 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 149 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1006 1
DeteAct - Непрерывные технологии 1 1
Singleton Security - Синглтон Секьюрити 1 1
Samsung Electronics 10739 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
Amazon Inc - Amazon.com 3170 1
Alibaba Group 455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 1
Apple Inc 12781 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
InfoWatch - Инфовотч 1115 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 889 1
Информзащита 871 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1560 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 1
SAS Institute 1044 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 8
Серверы и компоненты 6 4
Резонанс НПП 388 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 666 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Роснефть НК - нефтяная компания 538 2
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Lockheed Martin 767 1
Силовые машины 146 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
РЖД - Российские железные дороги 2022 1
Газпром ПАО 1429 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 1
BMW Group 469 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 1
Visa International 1977 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Газпром нефть 680 1
Альфа-Групп 733 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Флибуста 34 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
PornHub 26 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3583 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 4
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1103 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 4
Судебная власть - Judicial power 2417 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 691 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3540 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 377 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5092 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2022 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5973 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12137 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15039 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8556 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13704 4
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 315 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 973 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8847 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7077 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 855 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1360 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3095 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3128 2
Оповещение и уведомление - Notification 5421 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3995 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7701 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2820 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3601 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2378 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5438 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13426 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4636 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9746 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2070 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 507 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 332 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13363 1
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 34 1
FreePik 1544 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5236 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Google Blogger - Google BlogSpot 112 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 194 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Comodo Internet Security SSL 12 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 20 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5952 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1133 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 1
Tencent - WeChat - мессенджер 168 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 966 1
Путин Владимир 3395 8
Медведев Дмитрий 1664 7
Щеголев Игорь 698 6
Бастрыкин Александр 25 5
Бобровников Борис 104 5
Фурсенко Андрей 128 4
Дуров Павел 316 4
Греф Герман 471 4
Никифоров Николай 1137 4
Авдеев Александр 12 3
Рейман Леонид 1059 3
Дворкович Аркадий 213 3
Ивашко Андрей 5 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 633 2
Курбанов Тимур 13 2
Липич Григорий 65 2
Лужков Юрий 113 2
Христенко Виктор 43 2
Нургалиев Рашид 26 2
Рыжков Дмитрий 7 2
Мишустин Михаил 756 2
Касперский Евгений 331 2
Усманов Алишер 306 2
Володин Вячеслав 101 2
Шувалов Игорь 85 2
Голикова Татьяна 56 2
Козлюк Артем 39 2
Шойгу Сергей 91 2
Дерипаска Олег 39 2
Лавров Сергей 30 2
Колокольцев Владимир 44 2
Хлопонин Александр 8 1
Громов Алексей 12 1
Миллер Алексей 21 1
Муров Андрей 4 1
Лесин Михаил 28 1
Шишханов Михаил 4 1
Федотов Михаил 18 1
Ходорковский Михаил 44 1
Патрушев Николай 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46224 12
Украина 7822 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 4
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 136 3
Казахстан - Республика 5857 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 2
Беларусь - Белоруссия 6092 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 2
США - Колумбия - Вашингтон 1460 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 365 2
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Европа 24706 1
Армения - Республика 2389 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Россия - ЮФО - Севастополь 585 1
Канада 5001 1
Германия - Федеративная Республика 12975 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1462 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2718 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1683 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Таджикистан - Республика 921 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1260 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 905 1
Россия - СЗФО - Псковская область 679 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ЦФО - Орловская область 357 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
Россия - ЦФО - Костромская область 447 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8571 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 8
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7621 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1329 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4436 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8411 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6390 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 818 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 654 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1826 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 363 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 2
Энергетика - Energy - Energetically 5545 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1053 1
Запугивание и шантаж 164 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 380 1
U.S. CAATSA Act - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 768 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2992 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1167 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1420 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 555 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 2
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Forbes - Форбс 935 1
Wikipedia - Википедия 606 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6040 1
РИА Новости 1002 1
The Bell - Издание 42 1
Известия ИД 723 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422219, в очереди разбора - 726672.
Создано именных указателей - 191019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще