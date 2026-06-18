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Громов Алексей
СОБЫТИЯ
Громов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3441 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Сурков Владислав 73 4
|Липов Андрей 67 3
|Сеславинский Михаил 32 2
|Лесин Михаил 28 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Тимакова Наталья 18 2
|Добродеев Олег 17 2
|Жаров Александр 181 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Песков Дмитрий 125 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Эрнст Константин 17 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Миллер Алексей 21 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Муров Андрей 4 1
|Задорнов Михаил 30 1
|Шишханов Михаил 4 1
|Федотов Михаил 18 1
|Патрушев Николай 30 1
|Шамалов Николай 2 1
|Потанин Владимир 90 1
|Островенко Владимир 1 1
|Лисин Владимир 3 1
|Вайно Антон 25 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Бударгин Олег 10 1
|Мильнер Юрий 137 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Ушаков Юрий 6 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Мутко Виталий 11 1
|Глазьев Сергей 14 1
|Керимов Сулейман 28 1
|Родионов Иван 72 1
|Сечин Игорь 36 1
|Комаров Игорь 8 1
|Перцовский Александр 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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