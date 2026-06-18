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Громов Алексей

СОБЫТИЯ


18.06.2026 180 тыс. потерянных питомцев: ИИ и трекеры меняют статистику 1
26.09.2025 Что россияне готовы простить брендам за «хороший тон» — исследование 1
04.06.2024 В России создан цифровой двойник авиационного двигателя АИ-222-25. Это позволит сократить число испытаний 1
30.08.2022 «Ростех» создал лазерный комплекс для изготовления деталей перспективных авиадвигателей 1
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 1
22.06.2018 Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов 1
14.06.2018 Путин создал управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
13.06.2012 Правительство утвердило новый состав комиссии по развитию телерадиовещания 1
21.02.2012 Совет директоров «Связьинвеста» существенно обновится 1
24.11.2008 Энергетика и безопасность: от политики до геотехнологий 1
19.05.2006 Проблему цифрового ТВ повесили на Медведева 1
07.09.2001 Виртуальный мир системы власти 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Громов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 4
Yandex - Яндекс 9059 3
Ростелеком 10840 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
МегаФон 10558 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15485 2
VK - Mail.ru Group 3586 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9445 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 994 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5567 1
X Corp - Twitter 2929 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
9456 1
Telegram Group 2866 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4846 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 312 3
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 2
Студия Артемия Лебедева 101 1
Композит 99 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 716 1
Студия Дмитрия Кирсанова 1 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Укроборонпром - Ивченко-Прогресс - Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А.Г. Ивченко 2 1
Издательский дом Родионова 8 1
Мотор Сич 10 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 95 1
Почта России ПАО 2332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
Газпром ПАО 1479 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
Альфа-Групп 744 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Флибуста 34 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 125 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 1
Ренессанс Брокер 10 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13580 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5915 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3598 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1179 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3399 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 720 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1665 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3790 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 545 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Федеральное собрание Российской Федерации 317 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2121 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60773 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9629 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63889 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9113 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1211 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3622 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 79 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 373 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 883 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18178 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3162 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5907 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15819 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22676 1
Электронный документ - Electronic document 1567 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11432 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3202 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1164 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3999 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4136 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 1
Оцифровка - Digitization 5118 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2426 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1677 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16881 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4164 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13448 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25036 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1940 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3318 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33043 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9248 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24050 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11645 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13014 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 2978 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6161 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1265 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
Stafory - робот Вера 370 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Путин Владимир 3441 4
Щеголев Игорь 699 4
Сурков Владислав 73 4
Липов Андрей 67 3
Сеславинский Михаил 32 2
Лесин Михаил 28 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Тимакова Наталья 18 2
Добродеев Олег 17 2
Жаров Александр 181 2
Никифоров Николай 1138 2
Песков Дмитрий 125 2
Кириенко Владимир 148 2
Эрнст Константин 17 2
Кириенко Сергей 149 2
Миллер Алексей 21 1
Фурсенко Андрей 128 1
Муров Андрей 4 1
Задорнов Михаил 30 1
Шишханов Михаил 4 1
Федотов Михаил 18 1
Патрушев Николай 30 1
Шамалов Николай 2 1
Потанин Владимир 90 1
Островенко Владимир 1 1
Лисин Владимир 3 1
Вайно Антон 25 1
Козак Дмитрий 22 1
Бударгин Олег 10 1
Мильнер Юрий 137 1
Прохоров Юрий 64 1
Ушаков Юрий 6 1
Юсуфов Виталий 26 1
Мутко Виталий 11 1
Глазьев Сергей 14 1
Керимов Сулейман 28 1
Родионов Иван 72 1
Сечин Игорь 36 1
Комаров Игорь 8 1
Перцовский Александр 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 164089 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47197 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54372 2
Земля - планета Солнечной системы 10824 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19338 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 118 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Европа 24886 1
Америка - Американский регион 2204 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
Франция - Французская Республика 8125 1
Украина 7901 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1665 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 818 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 823 1
США - Колумбия - Вашингтон 1474 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 783 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 296 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56982 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33261 3
Электронная демократия - облачная демократия 98 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10782 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52860 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8703 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8736 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1874 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 709 1
U.S. CAATSA Act - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 128 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1507 1
Английский язык 6987 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1319 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 371 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3929 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7370 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6125 1
Энергетика - Energy - Energetically 5771 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5449 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3052 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1072 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2164 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 121 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3923 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 654 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9064 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5067 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Forbes - Форбс 974 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Bell - Издание 42 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2332 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
РАН ИПНГ - Институт проблем нефти и газа РАН 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 293 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1422 1
РАН - Российская академия наук 2094 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450794, в очереди разбора - 728351.
Создано именных указателей - 196310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

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