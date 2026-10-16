Индексная книга (каталог) CNews*
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Добродеев Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 18
Добродеев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
|Добродеев Борис 98 8
|Усманов Алишер 313 4
|Кириенко Владимир 149 4
|Гришин Дмитрий 210 4
|Эрнст Константин 17 4
|Сеславинский Михаил 32 4
|Дуров Павел 329 3
|Сергеев Дмитрий 61 3
|Кириенко Сергей 149 3
|Малинин Александр 41 3
|Щеголев Игорь 699 2
|Жаров Александр 182 2
|Черепенников Антон 86 2
|Стрешинский Иван 38 2
|Сурков Владислав 73 2
|Громов Алексей 13 2
|Рогозов Андрей 16 2
|Лесин Михаил 28 2
|Прохоров Юрий 64 2
|Ситников Сергей 79 2
|Мардер Наум 116 2
|Романченко Андрей 20 2
|Йордан Борис 10 1
|Сагалаев Эдуард 8 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Куприянов Сергей 14 1
|Гордин Михаил 18 1
|Зыбина Мария 4 1
|Чудаков Дмитрий 2 1
|Рогозов Дмитрий 1 1
|Андрианов Николай 2 1
|Орджоникидзе Александр 4 1
|Вилкова Надежда 3 1
|Яковлева Наталья 5 1
|Заполь Юрий 2 1
|Синельщикова Лариса 1 1
|Кричевский Григорий 2 1
|Авдеева Маргарита 1 1
|Антонова Ульяна 2 1
|Куракина Алиса 1 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 201 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.