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Добродеев Олег

СОБЫТИЯ


16.10.2026 У национализированного создателя «Мира танков» новый владелец 1
25.09.2025 «Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации 1
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
17.05.2022 Сын главы ВГТРК покинул пост гендиректора компании, которая владеет «Мегафоном» 1
09.02.2022 Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном» 1
13.12.2021 Сын Кириенко возглавил Mail.ru и VK 1
03.12.2021 «Вконтакте» и Mail.ru возглавит сын Кириенко 1
09.02.2017 «Вконтакте» меняется система управления. Назначен новый директор 1
26.10.2016 Гендиректор «Вконтакте» возглавил Mail.ru Group 1
18.09.2014 Сын гендиректора ВГТРК возглавил «Вконтакте» 1
13.06.2012 Правительство утвердило новый состав комиссии по развитию телерадиовещания 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
09.09.2009 Щёголев: необходима ревизия всех критически важных инфраструктурных объектов 1
19.05.2006 Проблему цифрового ТВ повесили на Медведева 1
23.07.2003 В России создается круглосуточный информационный телеканал 1
14.04.2003 ТВС может стать телеканалом лишь двух столиц 1
20.03.2003 Создание федерального спортивного телеканала отложено на неопределенный срок 1
01.07.2002 Hа территории Западной Европы начaто вещание канала "РТР-Планета" 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Добродеев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5087 9
VK - Mail.ru Group 3623 8
Ростелеком 11067 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 4
МФ технологии - МФТ 37 4
МегаФон 10994 3
Промышленные сооружения - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио - Леста Геймс Москва 44 2
ИКС 577 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 2
ИКС - Форпост 78 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Ракурс НПФ 181 1
Naver 26 1
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 34 1
New Solutions - ICS Holding Uzbekistan 3 1
CRPT Turon 3 1
Yandex - Яндекс 9410 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 954 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 822 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 372 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 97 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 94 1
Grishin Robotics 30 1
ИКС - Цитадель ГК 113 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
ГПБ - Газпромбанк 1297 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 197 6
Газпром ПАО 1498 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 342 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9111 3
USM Advisors 10 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1311 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Нижегородпромстройбанк 5 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
USM Telecom - Digital Holdings - Диджитал инвест 4 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 134 1
Naspers 85 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 131 1
United Capital Partners 19 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 118 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13945 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3096 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3701 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4056 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2381 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3472 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 625 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 92 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11977 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9699 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27069 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23255 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18530 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5947 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13172 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 2
Data monetization - Монетизация данных 2008 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2075 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 580 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7628 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36069 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1660 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1781 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13843 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 367 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34032 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3408 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6351 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6469 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29950 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 950 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 479 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1772 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 410 2
Wargaming - World of Tanks Blitz - WOT Blitz 38 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 51 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 1
Добродеев Борис 98 8
Усманов Алишер 313 4
Кириенко Владимир 149 4
Гришин Дмитрий 210 4
Эрнст Константин 17 4
Сеславинский Михаил 32 4
Дуров Павел 329 3
Сергеев Дмитрий 61 3
Кириенко Сергей 149 3
Малинин Александр 41 3
Щеголев Игорь 699 2
Жаров Александр 182 2
Черепенников Антон 86 2
Стрешинский Иван 38 2
Сурков Владислав 73 2
Громов Алексей 13 2
Рогозов Андрей 16 2
Лесин Михаил 28 2
Прохоров Юрий 64 2
Ситников Сергей 79 2
Мардер Наум 116 2
Романченко Андрей 20 2
Йордан Борис 10 1
Сагалаев Эдуард 8 1
Ульянкин Сергей 5 1
Куприянов Сергей 14 1
Гордин Михаил 18 1
Зыбина Мария 4 1
Чудаков Дмитрий 2 1
Рогозов Дмитрий 1 1
Андрианов Николай 2 1
Орджоникидзе Александр 4 1
Вилкова Надежда 3 1
Яковлева Наталья 5 1
Заполь Юрий 2 1
Синельщикова Лариса 1 1
Кричевский Григорий 2 1
Авдеева Маргарита 1 1
Антонова Ульяна 2 1
Куракина Алиса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168902 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 2
Беларусь - Белоруссия 6372 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19816 2
Украина 7971 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 1
Казахстан - Республика 6136 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4245 1
Европа 25038 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
Южная Корея - Республика 7117 1
Индия - Bharat 5920 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1537 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14877 1
Узбекистан - Республика 2060 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1234 1
Нидерланды 3778 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 733 1
Европа Западная 1498 1
Египет - Арабская Республика 1111 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54234 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18453 3
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Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9005 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 2
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6636 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2784 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11789 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4108 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3410 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1910 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1929 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 883 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 533 1
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3822 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 666 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1317 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2330 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 503 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11006 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8338 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 17
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2507 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Euronews - телеканал 52 2
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Forbes - Форбс 1023 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11611 1
РИА Новости 1045 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1157 1
Известия ИД 794 1
Российская газета 301 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 201 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1550 2
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
МНИТИ - Московский научно-исследовательский телевизионный институт 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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