Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+

Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы во II квартале 2019 г. Общее количество платящих абонентов ОТТ-платформы «НТВ-плюс» выросло более чем на 10% по сравнению с I кв

Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22% Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в I квартале 2019 г. С момента запуска обновленного сервиса в январе 2017 г. общее число установок мобильного приложения «НТВ-плюс

«НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» и видеосервис Megogo запустили новый продукт «Кино+Megogo» для абонентов онлайн-ТВ «НТВ-плюс». Любители кино и сериалов теперь могут смотреть 32 телеканала пакета «Кино» и окол

«НТВ-Плюс» запустил Telegram-бот Компания «НТВ-Плюс», спутниковый оператор России, внедрила Telegram-бот для обслуживания абонентов. Теперь клиенты оператора могут воспользоваться этим инновационным сервисом, а также инфоканалом «НТВ

Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi Российский оператор платного спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и российский онлайн-кинотеатр ivi достигли соглашения о сотрудничестве. Как сообщил

Еще один HD-канал стал доступен абонентам «НТВ-Плюс» С 9 августа 2016 г. абоненты «НТВ-Плюс» могут смотреть киноканал «Дом Кино Преимум» в HD-качестве. Канал входит в пакет VIP-Кино (Запад). Общее число HD-каналов на платформе «НТВ-Плюс» достигло 39. В эфире «Дом Кино

На каналы «НТВ-Плюс» телевизоры Samsung теперь настраиваются автоматически Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» и Samsung Electronics реализовали дополнительный функционал для премиальной линейки телевизоров Samsung 2015 и 2016 модельных годов (серий 5500 и выше) с поддержкой стандартов DVB-S /

«НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет «НТВ-Плюс» и медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) объявили о расширении сотрудничества: компании подписали соглашение, в рамках которого телеканал голливудского кино Paramount

Связаться с «НТВ-Плюс» теперь возможно через Telegram «НТВ-Плюс» открывает дополнительный канал связи через бесплатный кроссплатформенный мессенджер Telegram. Абоненты спутникового оператора и те, кто только планирует подключиться к «НТВ-Плюс

Абонентам «НТВ-Плюс» стали доступны новые каналы обратной связи Компания «НТВ-Плюс» открыла новые каналы обратной связи для своих абонентов. По вопросам обслуживания, информационной и технической поддержки, а также подключения к услугам спутникового оператора теперь

«НТВ-Плюс» представила специальное предложение для отельеров Телекомпания «НТВ-Плюс» представила новое техническое решение в сегменте HoReCa - профессиональный модуль условного доступа SMiT PRO САМ для отельного бизнеса. Это первый защищенный САМ, созданный компанией

«НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта «НТВ-Плюс» меняет тарифы Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» поднимет цену на свои подписки с 1 февраля 2016 г. Речь идет о расширении состава пакетов телеканалов с увеличением абонентской пл

«НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки Раздел «НТВ-Плюс» Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» разделил свой бизнес, рассказали CNews представители компании и ее акционера – холдинга «Газпром-Медиа». Компания избавляется от производства и

«НТВ-Плюс» придумал новый фронт борьбы с «пиратством» тниковыми «пиратами» Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов пять ресурсов, продающих услуги кардшаринга. Решение о блокировке данных сайтов принял Мосгорсуд по искам спутникового оператора «НТВ-Плюс», в рамках «антипиратского» закона. В картотеке Мосгорсуда значатся иски к двум таким сайтам: billing.zargacum.net и shara.tv. Что такое кардшаринг Кардшарингом называется схема нелега

МТТ предоставит «НТВ-Плюс» услуги VoIP-связи МТТ и «НТВ-Плюс» заключили договор на предоставление услуг VoIP-связи. Бессрочный договор, в рамках которого МТТ начала оказывать услуги исходящей телефонной связи по технологии VoIP (Voice over IP) р

«Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в представила 3 новых спортивных канала семейства «НТВ-Плюс» в рамках услуги «Билайн ТВ». Прямые трансляции Чемпионатов мира и Европы, кубок Евролиги, матчи NBA и Лиги Чемпионов, теннисные турниры и другие актуальные события из мира спорта тепе

«Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов пелКом» (бренд «Билайн») в преддверии нового года обновила линейку популярных тематических пакетов «НТВ-Плюс» и представляет зрителям «Билайн ТВ» сразу 6 новых каналов в HD-качестве и 3D-формат

«Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов C 5 сентября 2014 г. «Акадо-Столица» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканалов «НТВ-Плюс Теннис» в тематическом пакете «Спорт» (кнопка 347) и «HD Спорт» в пакете «ТВ HD» (кнопка 860). «НТВ-Плюс Теннис» - первый российский телеканал, полностью посвященный теннису. Ка

«Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5 22 апреля 2014 г. «Космическая связь» (ГПКС) в интересах телевизионных платформ «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» обеспечило перевод загрузки со спутника «DirecTV1R» на новый космический аппарат непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» (56 градусов в.д.). С использованием наземной

Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма » из Новочеркасска, которого обвиняют в нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Правоохранительные органы сообщают, что от незаконной деятельности обвиняемого Григория Захарова компаниям «НТВ-Плюс», «Сигнал», «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), «Виасат Глобал», «Стрим» и «Лига-ТВ» был причинен суммарный ущерб в размере 111 млн руб. По версии следствия, обвиняемы

«НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов 1 октября 2013 г. телекомпания «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов для абонентов, проживающих в западной части территории Российской Федерации в зоне вещания спутников Eutelsat 36A/36B (W4/W7). Новое пред

«Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть Универсальный оператор связи «Обит» стал первым в Санкт-Петербурге партнером спутниковой телекомпании «НТВ-Плюс», подключающим домашних абонентов к пакетам телеканалов компании через IP-сеть. Уникальность данного предложения в том, что подключение происходит без установки спутниковой антенны. Аб

«НТВ плюс» возвращает права на трансляцию матчей АПЛ Права на показ английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) возвращаются на спортивные каналы спутниковой платформы «НТВ плюс», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник в компании. Всероссийская государственная телерадиокомпания ВГТРК приобрела 3-летнее право на показ матчей английской премьер-лиги в

«НТВ плюс» начала HD-трансляции в интернете Российская спутниковая платформа «НТВ плюс» начала трансляции в интернете не только в стандартном цифровом качестве (SD), но и в формате высокой четкости (HD). Для абонентов «НТВ плюс» стоимость одной трансляции составля

"НТВ-Плюс" будет транслировать соревнования на весь мир Спутниковая платформа "НТВ-Плюс" стала эксклюзивным официальным телевизионным партнером Международной Федерации современного пятиборья (МФСП). Подписанное на днях соглашение с федерацией рассчитано на 4 года. В дирек

«НТВ плюс» намерена привлечь абонентов новыми скидками ить свое скидочное предложение, недавно введенное для абонентов пакета «Восток» для Сибири и Урала, на свой основной пакет. По словам представителей компании, этим и другими скидочными предложениями «НТВ плюс» надеется, наконец, возобновить рост своей абонентской базы. На протяжении нескольких лет абонентская база компании составляет 650 тыс. домохозяйств, в то время как ее ближайшим конкур

«НТВ плюс» меняет ресиверы абонентам «НТВ плюс Восток» -участников акции составит в течение двух лет 203,16 руб. в месяц. Стоимость подключения к услугам «НТВ-плюс» при переходе составит 600 руб.

«НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток» в которых войдут как ретранслируемые российские и зарубежные каналы, так и телеканалы производства «НТВ плюс». Подписчикам «НТВ плюс» будет предложена новая система пакетирования каналов

«НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ Компании «ГПМ Технолоджи» и «НТВ-ПЛЮС» объявили о том, что выпустили мобильное приложение «Наш футбол», позволяющее с помощью смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционных систем iOS и Android смотреть прямые тр

«НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов Российский спутниковый провайдер «НТВ плюс» объявил о старте акции по обмену цифрового ресивера Thomson DSI 4000 на современные модели, поддерживающие функции изображения высокой четкости HD. В обмен на Thomson DSI 4000 предлаг

«НТВ плюс» будет развивать новые сервисы «НТВ-Плюс» заинтересована в мультиэкранности, и в какой-то момент объединит все свои сервисы в

«НТВ плюс» запускает новый спортивный интернет-канал что запустила сайт с вещанием спортивных программ в интернете. Как говорится в заявлении компании, «НТВ-плюс» запускает новый спортивный сайт с возможностью просмотра футбольных трансляций в св

«НТВ плюс» становится провайдером услуг для массового потребителя реть пакет федеральных телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «Россия-К», «Россия-24», «5 канал», «Карусель», НТВ», ТНТ, СТС, «Закон ТВ», «Канал Disney», «Муз ТВ». А кроме этого, канал «НТВ плюс Спорт Союз», - комментирует представитель «НТВ плюс» Мария Долгова. На вопрос, означает ли введение пакета «Стартовый», что провайдер решил отказаться от имиджа оператора «телев

«НТВ-Плюс» запускает услугу IPTV Телекомпания «НТВ-Плюс» запустила новую услугу, позволяющую просматривать телеканалы по IP-cети – IPTV «НТВ-Плюс». Для подключения к IPTV «НТВ-Плюс» необходимо соблюдение двух условий – доступ

«НТВ-Плюс» запускает новый пакет каналов «Виасат» и расширяет пакет «Открытие» С 15 июля 2011 г. телекомпания «НТВ-Плюс» открывает подписку на новый развлекательно-познавательный пакет каналов «Виасат» (Viasat). В состав пакета вошли шесть каналов различной тематики – история, путешествия, природа, спор

«СитиКом» запустил проект «IPTV НТВ-Плюс» на базе технологической платформы CTI (Communications. Technology. Innovations.) объявила о запуске в пилотную эксплуатацию проекта «IPTV НТВ-Плюс» на базе новейшей версии технологической платформы CTI TVEngine 3.5 смоленским мульт

«НТВ-Плюс» начала вещание телеканала на азербайджанском языке «Лидер ТВ - РФ» 1 апреля на платформе «НТВ-Плюс» начал вещание «Лидер ТВ - РФ» – информационно-развлекательный телеканал на азербайджанском языке. В марте 2010 г. президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании, посвяще

Поставщик «НТВ-Плюс» будет выпускать приставки на российском чипе риставках, в том числе и для ТВ высокой четкости, и приемниках телесигнала наземного, спутникового и кабельного вещания. На чипе «Модуля» будет выпускать телеприставки «Дженерал Сателайт», поставщик «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» НТЦ «Модуль» уже договорился о производстве приставок для приема цифрового сигнала с «Дженерал Сателайт», ассоциацией разработчиков и производителей телеприставок, пар

Travel Channel войдет в пакеты каналов «НТВ-Плюс» Международная вещательная корпорация Travel Channel International и российская спутниковая телекомпания «НТВ-Плюс» объявили о постановке на платформу «НТВ-Плюс» канала Travel Channel с 15 марта 2011 г. Travel Channel будет включен в пакеты каналов «НТВ-Плюс» «Базовый», «Базовый Плюс»