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Газпром ГПМ НТВ-Плюс НТВ+

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+


11.07.2019 Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы во II квартале 2019 г. Общее количество платящих абонентов ОТТ-платформы «НТВ-плюс» выросло более чем на 10% по сравнению с I кв
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22%

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в I квартале 2019 г. С момента запуска обновленного сервиса в январе 2017 г. общее число установок мобильного приложения «НТВ-плюс

25.03.2019 «НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» и видеосервис Megogo запустили новый продукт «Кино+Megogo» для абонентов онлайн-ТВ «НТВ-плюс». Любители кино и сериалов теперь могут смотреть 32 телеканала пакета «Кино» и окол
21.10.2016 «НТВ-Плюс» запустил Telegram-бот

Компания «НТВ-Плюс», спутниковый оператор России, внедрила Telegram-бот для обслуживания абонентов. Теперь клиенты оператора могут воспользоваться этим инновационным сервисом, а также инфоканалом «НТВ
12.10.2016 Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi

Российский оператор платного спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и российский онлайн-кинотеатр ivi достигли соглашения о сотрудничестве. Как сообщил
10.08.2016 Еще один HD-канал стал доступен абонентам «НТВ-Плюс»

С 9 августа 2016 г. абоненты «НТВ-Плюс» могут смотреть киноканал «Дом Кино Преимум» в HD-качестве. Канал входит в пакет VIP-Кино (Запад). Общее число HD-каналов на платформе «НТВ-Плюс» достигло 39. В эфире «Дом Кино

05.08.2016 На каналы «НТВ-Плюс» телевизоры Samsung теперь настраиваются автоматически

Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» и Samsung Electronics реализовали дополнительный функционал для премиальной линейки телевизоров Samsung 2015 и 2016 модельных годов (серий 5500 и выше) с поддержкой стандартов DVB-S /
22.07.2016 «НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет

«НТВ-Плюс» и медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) объявили о расширении сотрудничества: компании подписали соглашение, в рамках которого телеканал голливудского кино Paramount
13.05.2016 Связаться с «НТВ-Плюс» теперь возможно через Telegram

«НТВ-Плюс» открывает дополнительный канал связи через бесплатный кроссплатформенный мессенджер Telegram. Абоненты спутникового оператора и те, кто только планирует подключиться к «НТВ-Плюс

18.04.2016 Абонентам «НТВ-Плюс» стали доступны новые каналы обратной связи

Компания «НТВ-Плюс» открыла новые каналы обратной связи для своих абонентов. По вопросам обслуживания, информационной и технической поддержки, а также подключения к услугам спутникового оператора теперь

26.02.2016 «НТВ-Плюс» представила специальное предложение для отельеров

Телекомпания «НТВ-Плюс» представила новое техническое решение в сегменте HoReCa - профессиональный модуль условного доступа SMiT PRO САМ для отельного бизнеса. Это первый защищенный САМ, созданный компанией

29.01.2016 «НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта

«НТВ-Плюс» меняет тарифы Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» поднимет цену на свои подписки с 1 февраля 2016 г. Речь идет о расширении состава пакетов телеканалов с увеличением абонентской пл
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки

Раздел «НТВ-Плюс» Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» разделил свой бизнес, рассказали CNews представители компании и ее акционера – холдинга «Газпром-Медиа». Компания избавляется от производства и 
23.06.2015 «НТВ-Плюс» придумал новый фронт борьбы с «пиратством»

тниковыми «пиратами» Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов пять ресурсов, продающих услуги кардшаринга. Решение о блокировке данных сайтов принял Мосгорсуд по искам спутникового оператора «НТВ-Плюс», в рамках «антипиратского» закона. В картотеке Мосгорсуда значатся иски к двум таким сайтам: billing.zargacum.net и shara.tv. Что такое кардшаринг Кардшарингом называется схема нелега
01.04.2015 МТТ предоставит «НТВ-Плюс» услуги VoIP-связи

МТТ и «НТВ-Плюс» заключили договор на предоставление услуг VoIP-связи. Бессрочный договор, в рамках которого МТТ начала оказывать услуги исходящей телефонной связи по технологии VoIP (Voice over IP) р
19.02.2015 «Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в представила 3 новых спортивных канала семейства «НТВ-Плюс» в рамках услуги «Билайн ТВ». Прямые трансляции Чемпионатов мира и Европы, кубок Евролиги, матчи NBA и Лиги Чемпионов, теннисные турниры и другие актуальные события из мира спорта тепе
05.12.2014 «Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов

пелКом» (бренд «Билайн») в преддверии нового года обновила линейку популярных тематических пакетов «НТВ-Плюс» и представляет зрителям «Билайн ТВ» сразу 6 новых каналов в HD-качестве и 3D-формат
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов

C 5 сентября 2014 г. «Акадо-Столица» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканалов «НТВ-Плюс Теннис» в тематическом пакете «Спорт» (кнопка 347) и «HD Спорт» в пакете «ТВ HD» (кнопка 860). «НТВ-Плюс Теннис» - первый российский телеканал, полностью посвященный теннису. Ка
23.04.2014 «Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5

22 апреля 2014 г. «Космическая связь» (ГПКС) в интересах телевизионных платформ «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» обеспечило перевод загрузки со спутника «DirecTV1R» на новый космический аппарат непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» (56 градусов в.д.). С использованием наземной
23.12.2013 Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма

» из Новочеркасска, которого обвиняют в нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Правоохранительные органы сообщают, что от незаконной деятельности обвиняемого Григория Захарова компаниям «НТВ-Плюс», «Сигнал», «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), «Виасат Глобал», «Стрим» и «Лига-ТВ» был причинен суммарный ущерб в размере 111 млн руб. По версии следствия, обвиняемы
04.09.2013 «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов

1 октября 2013 г. телекомпания «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов для абонентов, проживающих в западной части территории Российской Федерации в зоне вещания спутников Eutelsat 36A/36B (W4/W7). Новое пред
16.05.2013 «Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть

Универсальный оператор связи «Обит» стал первым в Санкт-Петербурге партнером спутниковой телекомпании «НТВ-Плюс», подключающим домашних абонентов к пакетам телеканалов компании через IP-сеть. Уникальность данного предложения в том, что подключение происходит без установки спутниковой антенны. Аб
19.02.2013 «НТВ плюс» возвращает права на трансляцию матчей АПЛ

Права на показ английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) возвращаются на спортивные каналы спутниковой платформы «НТВ плюс», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник в компании. Всероссийская государственная телерадиокомпания ВГТРК приобрела 3-летнее право на показ матчей английской премьер-лиги в
15.02.2013 «НТВ плюс» начала HD-трансляции в интернете

Российская спутниковая платформа «НТВ плюс» начала трансляции в интернете не только в стандартном цифровом качестве (SD), но и в формате высокой четкости (HD). Для абонентов «НТВ плюс» стоимость одной трансляции составля
13.02.2013 "НТВ-Плюс" будет транслировать соревнования на весь мир

Спутниковая платформа "НТВ-Плюс" стала эксклюзивным официальным телевизионным партнером Международной Федерации современного пятиборья (МФСП). Подписанное на днях соглашение с федерацией рассчитано на 4 года. В дирек
30.01.2013 «НТВ плюс» намерена привлечь абонентов новыми скидками

ить свое скидочное предложение, недавно введенное для абонентов пакета «Восток» для Сибири и Урала, на свой основной пакет. По словам представителей компании, этим и другими скидочными предложениями «НТВ плюс» надеется, наконец, возобновить рост своей абонентской базы. На протяжении нескольких лет абонентская база компании составляет 650 тыс. домохозяйств, в то время как ее ближайшим конкур
18.01.2013 «НТВ плюс» меняет ресиверы абонентам «НТВ плюс Восток»

-участников акции составит в течение двух лет 203,16 руб. в месяц. Стоимость подключения к услугам «НТВ-плюс» при переходе составит 600 руб.
27.12.2012 «НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток»

в которых войдут как ретранслируемые российские и зарубежные каналы, так и телеканалы производства «НТВ плюс». Подписчикам «НТВ плюс» будет предложена новая система пакетирования каналов
03.08.2012 «НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ

Компании «ГПМ Технолоджи» и «НТВ-ПЛЮС» объявили о том, что выпустили мобильное приложение «Наш футбол», позволяющее с помощью смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционных систем iOS и Android смотреть прямые тр
19.07.2012 «НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов

Российский спутниковый провайдер «НТВ плюс» объявил о старте акции по обмену цифрового ресивера Thomson DSI 4000 на современные модели, поддерживающие функции изображения высокой четкости HD. В обмен на Thomson DSI 4000 предлаг
29.06.2012 «НТВ плюс» будет развивать новые сервисы

«НТВ-Плюс» заинтересована в мультиэкранности, и в какой-то момент объединит все свои сервисы в
25.04.2012 «НТВ плюс» запускает новый спортивный интернет-канал

что запустила сайт с вещанием спортивных программ в интернете. Как говорится в заявлении компании, «НТВ-плюс» запускает новый спортивный сайт с возможностью просмотра футбольных трансляций в св
27.02.2012 «НТВ плюс» становится провайдером услуг для массового потребителя

реть пакет федеральных телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «Россия-К», «Россия-24», «5 канал», «Карусель», НТВ», ТНТ, СТС, «Закон ТВ», «Канал Disney», «Муз ТВ». А кроме этого, канал «НТВ плюс Спорт Союз», - комментирует представитель «НТВ плюс» Мария Долгова. На вопрос, означает ли введение пакета «Стартовый», что провайдер решил отказаться от имиджа оператора «телев
14.12.2011 «НТВ-Плюс» запускает услугу IPTV

Телекомпания «НТВ-Плюс» запустила новую услугу, позволяющую просматривать телеканалы по IP-cети – IPTV «НТВ-Плюс». Для подключения к IPTV «НТВ-Плюс» необходимо соблюдение двух условий – доступ

08.07.2011 «НТВ-Плюс» запускает новый пакет каналов «Виасат» и расширяет пакет «Открытие»

С 15 июля 2011 г. телекомпания «НТВ-Плюс» открывает подписку на новый развлекательно-познавательный пакет каналов «Виасат» (Viasat). В состав пакета вошли шесть каналов различной тематики – история, путешествия, природа, спор
29.06.2011 «СитиКом» запустил проект «IPTV НТВ-Плюс» на базе технологической платформы CTI

(Communications. Technology. Innovations.) объявила о запуске в пилотную эксплуатацию проекта «IPTV НТВ-Плюс» на базе новейшей версии технологической платформы CTI TVEngine 3.5 смоленским мульт
05.04.2011 «НТВ-Плюс» начала вещание телеканала на азербайджанском языке «Лидер ТВ - РФ»

1 апреля на платформе «НТВ-Плюс» начал вещание «Лидер ТВ - РФ» – информационно-развлекательный телеканал на азербайджанском языке. В марте 2010 г. президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании, посвяще
18.03.2011 Поставщик «НТВ-Плюс» будет выпускать приставки на российском чипе

риставках, в том числе и для ТВ высокой четкости, и приемниках телесигнала наземного, спутникового и кабельного вещания. На чипе «Модуля» будет выпускать телеприставки «Дженерал Сателайт», поставщик «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» НТЦ «Модуль» уже договорился о производстве приставок для приема цифрового сигнала с «Дженерал Сателайт», ассоциацией разработчиков и производителей телеприставок, пар
14.03.2011 Travel Channel войдет в пакеты каналов «НТВ-Плюс»

Международная вещательная корпорация Travel Channel International и российская спутниковая телекомпания «НТВ-Плюс» объявили о постановке на платформу «НТВ-Плюс» канала Travel Channel с 15 марта 2011 г. Travel Channel будет включен в пакеты каналов «НТВ-Плюс» «Базовый», «Базовый Плюс»
22.02.2011 В «НТВ-Плюс» назначен новый гендиректор

Совет директоров компании «НТВ-Плюс» принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Дмитрия Самохина и назначении на его место Алексея Куколевского, ранее занимавшего должность первого заместите

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ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8640 44
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Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 40
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МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 18
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 824 17
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 117 2
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РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
Электрокабель 10 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Единая Россия - Политическая партия 289 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9244 237
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48578 136
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6877 127
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2822 119
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3950 87
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1534 53
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7013 51
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3354 51
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1374 47
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5928 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20194 43
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15368 40
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9247 39
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2097 39
Аналоговые технологии 2749 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27552 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63603 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24112 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18078 27
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2870 27
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны 3715 26
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1121 24
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2459 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8039 23
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 4961 21
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2256 18
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26175 15
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видеопрокат 778 14
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8345 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13794 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28983 12
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 791 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13593 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4676 12
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 952 12
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 26
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 23
Microsoft Windows 2000 8660 15
Google YouTube - Видеохостинг 2690 10
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 9
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 536 7
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 36 7
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 6
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 6
Apple iOS 7615 6
Google Android 13823 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 818 6
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 306 6
Microsoft Skype 2052 5
Microsoft Windows 15463 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 5
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1049 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 405 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 4
Apple - App Store 2848 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1755 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 20 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 299 4
Swiss-AS AMOS 34 4
Google Play - Google Store - Android Market 3243 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 246 3
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 92 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 994 3
Google Android TV 299 3
Amedia Premium HD 28 3
Apple iPhone 6 4861 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1385 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7016 3
Новые облачные технологии - МойОфис 731 3
Microsoft Windows 10 1726 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 736 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1331 2
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Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 12 5
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 4
Известия ИД 603 4
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 4
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 3
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 174 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 907 3
Eurovision 4 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7952 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 968 15
Рустелеком ТК 303 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 2
NPD DisplaySearch 284 2
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Gartner - Гартнер 3535 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IHS Infonetics Research 102 1
Synergy Research Group 42 1
S&P 500 557 1
Tagline - Тэглайн 27 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1472 2
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 806 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 573 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 517 2
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 7 1
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 1
MIIS - Monterey Institute of International Studies 1 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 97 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 357 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 10 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 973 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 37 1
РАН - Российская академия наук 1836 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 65 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 206 1
ТГУ - Томский государственный университет 168 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 206 1
CSTB Telecom & Media 58 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1201 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 5
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1970 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2370 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 48 1
ИнфоКом 97 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
Фотофорум 48 1
Связь-Экспокомм 113 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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