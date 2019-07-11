Газпром ГПМ НТВ-Плюс НТВ+
|11.07.2019
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Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек
Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы во II квартале 2019 г. Общее количество платящих абонентов ОТТ-платформы «НТВ-плюс» выросло более чем на 10% по сравнению с I кв
|25.04.2019
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Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22%
Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в I квартале 2019 г. С момента запуска обновленного сервиса в январе 2017 г. общее число установок мобильного приложения «НТВ-плюс
|25.03.2019
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«НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис
Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» и видеосервис Megogo запустили новый продукт «Кино+Megogo» для абонентов онлайн-ТВ «НТВ-плюс». Любители кино и сериалов теперь могут смотреть 32 телеканала пакета «Кино» и окол
|21.10.2016
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«НТВ-Плюс» запустил Telegram-бот
Компания «НТВ-Плюс», спутниковый оператор России, внедрила Telegram-бот для обслуживания абонентов. Теперь клиенты оператора могут воспользоваться этим инновационным сервисом, а также инфоканалом «НТВ
|12.10.2016
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Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi
Российский оператор платного спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и российский онлайн-кинотеатр ivi достигли соглашения о сотрудничестве. Как сообщил
|10.08.2016
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Еще один HD-канал стал доступен абонентам «НТВ-Плюс»
С 9 августа 2016 г. абоненты «НТВ-Плюс» могут смотреть киноканал «Дом Кино Преимум» в HD-качестве. Канал входит в пакет VIP-Кино (Запад). Общее число HD-каналов на платформе «НТВ-Плюс» достигло 39. В эфире «Дом Кино
|05.08.2016
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На каналы «НТВ-Плюс» телевизоры Samsung теперь настраиваются автоматически
Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» и Samsung Electronics реализовали дополнительный функционал для премиальной линейки телевизоров Samsung 2015 и 2016 модельных годов (серий 5500 и выше) с поддержкой стандартов DVB-S /
|22.07.2016
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«НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет
«НТВ-Плюс» и медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) объявили о расширении сотрудничества: компании подписали соглашение, в рамках которого телеканал голливудского кино Paramount
|13.05.2016
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Связаться с «НТВ-Плюс» теперь возможно через Telegram
«НТВ-Плюс» открывает дополнительный канал связи через бесплатный кроссплатформенный мессенджер Telegram. Абоненты спутникового оператора и те, кто только планирует подключиться к «НТВ-Плюс
|18.04.2016
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Абонентам «НТВ-Плюс» стали доступны новые каналы обратной связи
Компания «НТВ-Плюс» открыла новые каналы обратной связи для своих абонентов. По вопросам обслуживания, информационной и технической поддержки, а также подключения к услугам спутникового оператора теперь
|26.02.2016
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«НТВ-Плюс» представила специальное предложение для отельеров
Телекомпания «НТВ-Плюс» представила новое техническое решение в сегменте HoReCa - профессиональный модуль условного доступа SMiT PRO САМ для отельного бизнеса. Это первый защищенный САМ, созданный компанией
|29.01.2016
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«НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта
«НТВ-Плюс» меняет тарифы Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» поднимет цену на свои подписки с 1 февраля 2016 г. Речь идет о расширении состава пакетов телеканалов с увеличением абонентской пл
|28.01.2016
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«НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки
Раздел «НТВ-Плюс» Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» разделил свой бизнес, рассказали CNews представители компании и ее акционера – холдинга «Газпром-Медиа». Компания избавляется от производства и
|23.06.2015
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«НТВ-Плюс» придумал новый фронт борьбы с «пиратством»
тниковыми «пиратами» Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов пять ресурсов, продающих услуги кардшаринга. Решение о блокировке данных сайтов принял Мосгорсуд по искам спутникового оператора «НТВ-Плюс», в рамках «антипиратского» закона. В картотеке Мосгорсуда значатся иски к двум таким сайтам: billing.zargacum.net и shara.tv. Что такое кардшаринг Кардшарингом называется схема нелега
|01.04.2015
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МТТ предоставит «НТВ-Плюс» услуги VoIP-связи
МТТ и «НТВ-Плюс» заключили договор на предоставление услуг VoIP-связи. Бессрочный договор, в рамках которого МТТ начала оказывать услуги исходящей телефонной связи по технологии VoIP (Voice over IP) р
|19.02.2015
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«Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в представила 3 новых спортивных канала семейства «НТВ-Плюс» в рамках услуги «Билайн ТВ». Прямые трансляции Чемпионатов мира и Европы, кубок Евролиги, матчи NBA и Лиги Чемпионов, теннисные турниры и другие актуальные события из мира спорта тепе
|05.12.2014
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«Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов
пелКом» (бренд «Билайн») в преддверии нового года обновила линейку популярных тематических пакетов «НТВ-Плюс» и представляет зрителям «Билайн ТВ» сразу 6 новых каналов в HD-качестве и 3D-формат
|04.09.2014
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«Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов
C 5 сентября 2014 г. «Акадо-Столица» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканалов «НТВ-Плюс Теннис» в тематическом пакете «Спорт» (кнопка 347) и «HD Спорт» в пакете «ТВ HD» (кнопка 860). «НТВ-Плюс Теннис» - первый российский телеканал, полностью посвященный теннису. Ка
|23.04.2014
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«Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5
22 апреля 2014 г. «Космическая связь» (ГПКС) в интересах телевизионных платформ «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» обеспечило перевод загрузки со спутника «DirecTV1R» на новый космический аппарат непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» (56 градусов в.д.). С использованием наземной
|23.12.2013
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Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма
» из Новочеркасска, которого обвиняют в нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Правоохранительные органы сообщают, что от незаконной деятельности обвиняемого Григория Захарова компаниям «НТВ-Плюс», «Сигнал», «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), «Виасат Глобал», «Стрим» и «Лига-ТВ» был причинен суммарный ущерб в размере 111 млн руб. По версии следствия, обвиняемы
|04.09.2013
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«НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов
1 октября 2013 г. телекомпания «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов для абонентов, проживающих в западной части территории Российской Федерации в зоне вещания спутников Eutelsat 36A/36B (W4/W7). Новое пред
|16.05.2013
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«Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть
Универсальный оператор связи «Обит» стал первым в Санкт-Петербурге партнером спутниковой телекомпании «НТВ-Плюс», подключающим домашних абонентов к пакетам телеканалов компании через IP-сеть. Уникальность данного предложения в том, что подключение происходит без установки спутниковой антенны. Аб
|19.02.2013
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«НТВ плюс» возвращает права на трансляцию матчей АПЛ
Права на показ английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) возвращаются на спортивные каналы спутниковой платформы «НТВ плюс», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник в компании. Всероссийская государственная телерадиокомпания ВГТРК приобрела 3-летнее право на показ матчей английской премьер-лиги в
|15.02.2013
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«НТВ плюс» начала HD-трансляции в интернете
Российская спутниковая платформа «НТВ плюс» начала трансляции в интернете не только в стандартном цифровом качестве (SD), но и в формате высокой четкости (HD). Для абонентов «НТВ плюс» стоимость одной трансляции составля
|13.02.2013
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"НТВ-Плюс" будет транслировать соревнования на весь мир
Спутниковая платформа "НТВ-Плюс" стала эксклюзивным официальным телевизионным партнером Международной Федерации современного пятиборья (МФСП). Подписанное на днях соглашение с федерацией рассчитано на 4 года. В дирек
|30.01.2013
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«НТВ плюс» намерена привлечь абонентов новыми скидками
ить свое скидочное предложение, недавно введенное для абонентов пакета «Восток» для Сибири и Урала, на свой основной пакет. По словам представителей компании, этим и другими скидочными предложениями «НТВ плюс» надеется, наконец, возобновить рост своей абонентской базы. На протяжении нескольких лет абонентская база компании составляет 650 тыс. домохозяйств, в то время как ее ближайшим конкур
|18.01.2013
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«НТВ плюс» меняет ресиверы абонентам «НТВ плюс Восток»
-участников акции составит в течение двух лет 203,16 руб. в месяц. Стоимость подключения к услугам «НТВ-плюс» при переходе составит 600 руб.
|27.12.2012
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«НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток»
в которых войдут как ретранслируемые российские и зарубежные каналы, так и телеканалы производства «НТВ плюс». Подписчикам «НТВ плюс» будет предложена новая система пакетирования каналов
|03.08.2012
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«НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ
Компании «ГПМ Технолоджи» и «НТВ-ПЛЮС» объявили о том, что выпустили мобильное приложение «Наш футбол», позволяющее с помощью смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционных систем iOS и Android смотреть прямые тр
|19.07.2012
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«НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов
Российский спутниковый провайдер «НТВ плюс» объявил о старте акции по обмену цифрового ресивера Thomson DSI 4000 на современные модели, поддерживающие функции изображения высокой четкости HD. В обмен на Thomson DSI 4000 предлаг
|29.06.2012
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«НТВ плюс» будет развивать новые сервисы
«НТВ-Плюс» заинтересована в мультиэкранности, и в какой-то момент объединит все свои сервисы в
|25.04.2012
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«НТВ плюс» запускает новый спортивный интернет-канал
что запустила сайт с вещанием спортивных программ в интернете. Как говорится в заявлении компании, «НТВ-плюс» запускает новый спортивный сайт с возможностью просмотра футбольных трансляций в св
|27.02.2012
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«НТВ плюс» становится провайдером услуг для массового потребителя
реть пакет федеральных телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «Россия-К», «Россия-24», «5 канал», «Карусель», НТВ», ТНТ, СТС, «Закон ТВ», «Канал Disney», «Муз ТВ». А кроме этого, канал «НТВ плюс Спорт Союз», - комментирует представитель «НТВ плюс» Мария Долгова. На вопрос, означает ли введение пакета «Стартовый», что провайдер решил отказаться от имиджа оператора «телев
|14.12.2011
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«НТВ-Плюс» запускает услугу IPTV
Телекомпания «НТВ-Плюс» запустила новую услугу, позволяющую просматривать телеканалы по IP-cети – IPTV «НТВ-Плюс». Для подключения к IPTV «НТВ-Плюс» необходимо соблюдение двух условий – доступ
|08.07.2011
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«НТВ-Плюс» запускает новый пакет каналов «Виасат» и расширяет пакет «Открытие»
С 15 июля 2011 г. телекомпания «НТВ-Плюс» открывает подписку на новый развлекательно-познавательный пакет каналов «Виасат» (Viasat). В состав пакета вошли шесть каналов различной тематики – история, путешествия, природа, спор
|29.06.2011
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«СитиКом» запустил проект «IPTV НТВ-Плюс» на базе технологической платформы CTI
(Communications. Technology. Innovations.) объявила о запуске в пилотную эксплуатацию проекта «IPTV НТВ-Плюс» на базе новейшей версии технологической платформы CTI TVEngine 3.5 смоленским мульт
|05.04.2011
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«НТВ-Плюс» начала вещание телеканала на азербайджанском языке «Лидер ТВ - РФ»
1 апреля на платформе «НТВ-Плюс» начал вещание «Лидер ТВ - РФ» – информационно-развлекательный телеканал на азербайджанском языке. В марте 2010 г. президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании, посвяще
|18.03.2011
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Поставщик «НТВ-Плюс» будет выпускать приставки на российском чипе
риставках, в том числе и для ТВ высокой четкости, и приемниках телесигнала наземного, спутникового и кабельного вещания. На чипе «Модуля» будет выпускать телеприставки «Дженерал Сателайт», поставщик «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» НТЦ «Модуль» уже договорился о производстве приставок для приема цифрового сигнала с «Дженерал Сателайт», ассоциацией разработчиков и производителей телеприставок, пар
|14.03.2011
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Travel Channel войдет в пакеты каналов «НТВ-Плюс»
Международная вещательная корпорация Travel Channel International и российская спутниковая телекомпания «НТВ-Плюс» объявили о постановке на платформу «НТВ-Плюс» канала Travel Channel с 15 марта 2011 г. Travel Channel будет включен в пакеты каналов «НТВ-Плюс» «Базовый», «Базовый Плюс»
|22.02.2011
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В «НТВ-Плюс» назначен новый гендиректор
Совет директоров компании «НТВ-Плюс» принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Дмитрия Самохина и назначении на его место Алексея Куколевского, ранее занимавшего должность первого заместите
Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Самохин Дмитрий 2 8
|Силин Михаил 27 8
|Путин Владимир 3108 7
|Ткаченко Андрей 21 7
|Истомин Максим 26 7
|Макаров Александр 42 6
|Мордачев Вячеслав 14 6
|Припачкин Юрий 66 6
|Казакова Анастасия 8 6
|Медведев Дмитрий 1652 5
|Семериков Андрей 37 5
|Жаров Александр 174 5
|Куколевский Алексей 5 5
|Колесников Олег 20 4
|Журавлев Алексей 13 4
|Ситников Сергей 78 4
|Кудряшев Антон 28 4
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 4
|Волин Алексей 120 4
|Чернышенко Дмитрий 558 4
|Богатов Антон 79 4
|Гусинский Владимир 19 4
|Шматова Елена 25 3
|Прохоров Юрий 64 3
|Овчинников Борис 129 3
|Смирнов Константин 19 3
|Калугин Сергей 168 3
|Прохоров Алексей 5 3
|Лобанов Денис 45 3
|Демин Михаил 6 3
|Крылов Валерий 15 3
|Орлов Николай 14 3
|Грибов Андрей 74 3
|Долгова Мария 3 3
|Брюквин Юрий 298 3
|Порошенко Петр 27 3
|Ройтберг Павел 40 3
|Орджоникидзе Александр 4 3
|Щеголев Игорь 698 3
|Рейман Леонид 1047 3
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