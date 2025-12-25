EFFIE AWARDS — награда в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций - эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах. Effie Awards Russia - награда за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России, национальный этап Effie Worldwide.