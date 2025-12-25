Получите все материалы CNews по ключевому слову
Effie Awards
EFFIE AWARDS — награда в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций - эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах. Effie Awards Russia - награда за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России, национальный этап Effie Worldwide.
СОБЫТИЯ
Effie Awards и организации, системы, технологии, персоны:
|Борисова Полина 13 1
|Корякин Сергей 2 1
|Рашидов Олег 1 1
|Осеевский Михаил 333 1
|Кириенко Владимир 144 1
|Анохин Сергей 109 1
|Ярцев Михаил 7 1
|Хохлов Дмитрий 9 1
|Яковлев Сергей 47 1
|Певнев Сергей 21 1
|Макаров Александр 45 1
|Новиков Александр 36 1
|Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
|ТАСС Телеком 38 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
|Forbes - Форбс 916 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
|Комсомольская правда ИД 74 1
