«Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021

Пандемия, безопасность и самоизоляция заставили компании освоить новые форматы коммуникаций друг с другом или вспомнить уже забытые старые. Крупнейшая в России сеть магазинов у дома «Пятёрочка» еще до введения ограничений на передвижение запустила в своих магазинах маркетинговую акцию «Большие Гастролли», приуроченную к выходу одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года — «Тролли. Мировой тур» (премьера которого в итоге прошла онлайн).

В поддержку «Больших Гастроллей» сеть разработала мобильное приложение с элементами AR «Тролли. Караоке», которое было доступно для скачивания в App Store и Google Play. Помимо караоке, приложение позволяло участникам акции записывать видео с использованием АR-масок троллей, сохранять ролики на мобильное устройство, а также делиться ими в социальных сетях, вызывать друзей на караоке-баттлы и получать призы за победу в них. Жюри Effie Awards Russia 2021 по достоинству оценило акцию и её реализацию — в номинации «Фокус-технологии: Brand Experience online & offline: Live, AR/VR/Digital» акция «Большие гастролли» получила бронзу.

Всего по итогам Effie Awards Russia 2021 торговая сеть «Пятёрочка» получила восемь наград за эффективные маркетинговые проекты. Среди них масштабная кампания «Пятёрочка» с заботой», направленная на обеспечение мер по профилактике распространения коронавируса для защиты своих сотрудников и покупателей. За неё торговая сеть получила «серебро» сразу в трёх номинациях: «Розничная торговля», «Бизнес-вызовы: Корпоративная репутация», «Фокус: Real-Time Marketing».

Также наградой отмечено документальное реалити «Вернувшиеся-2 – совместный проект с холдингом «Газпром-медиа» на телеканале ТВ-3, в котором рассказаны реальные истории спасения пропавших людей, найденных в том числе благодаря проекту «Островок безопасности» в «Пятёрочке». Еще два проекта «Битва завтраков» и «Народный эксклюзив» были отмечены жюри в номинациях «Shopper marketing: Запуск нового продукта или услуги» и «Shopper marketing: Программы, нацеленные на пробные покупки и повышение узнаваемости».

В общем рейтинге эффективности Effie «Пятёрочка» также удостоена второго места среди всех компаний на российском рынке.

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»: «Участие в различных конкурсах - это возможность не только поделиться собственными кейсами и опытом, но и познакомиться с лучшими практиками других брендов. Для нас признание профессионального сообщества – это важная оценка и подтверждение того, что наши кампании не только заметны на рынке, но и дают отличные бизнес-результаты Восемь полученных нами наград - большая гордость за всю команду «Пятёрочки» и наших партнёров, это вдохновляет нас продолжать искать новые прорывные и креативные идеи, чтобы становиться ещё более интересными для наших гостей».

Effie Awards - единственная российская награда за достижения в сфере рекламы и маркетинга, получение которой подтверждает эффективность проектов на международном уровне.