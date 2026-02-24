Разделы

Макаров Александр


СОБЫТИЯ


24.02.2026 МТС провела связь в важном логистическом центре Антарктиды — бухте Тала 1
30.06.2025 «Академия АйТи» и CoMind запускают практико-ориентированную программу обучения ИИ для бизнеса 1
18.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток 1
18.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток 1
15.07.2024 Компания «Перфоманс Лаб» представляет новую технологию тестирования производительности SAP 1
05.07.2024 «Перфоманс Лаб» запустила новую услугу по оптимизации производительности «1С» 1
21.03.2024 МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен 1
30.01.2024 Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок 1
23.03.2022 МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде 1
31.01.2022 МТС обеспечила связью полярников на южном полюсе холода в Антарктиде 1
16.04.2020 В ЮФУ создадут нейротехнологическую платформу для повышения качества образования 1
20.02.2020 В России разработали нейросервис для «усиления» интеллекта человека 1
12.10.2016 Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi 1
16.09.2016 Почему экс-главу «Билайна» не посадили за взятки 1
12.03.2015 Александр Макаров назначен директором по развитию бизнеса в «МТТ Инновации» 2
28.11.2014 «Триколор-ТВ» 9 месяцев искал себе гендиректора 1
22.04.2014 Начал работу самый мощный российский спутник связи 1
24.02.2014 Гендиректор «Триколор ТВ» уволился 3
29.01.2014 Власти не решились делить емкость зарубежного спутника 1
10.12.2013 Стала известна дата запуска спутников «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» 1
06.09.2013 IBS создала платформу для взаимодействия вузов и крупных компаний в области создания и внедрения инноваций 1
09.04.2013 «ВТБ Капитал» приобретает долю в «Триколор ТВ» 1
18.02.2013 Кому нужно спутниковое ТВ в России? 1
31.01.2013 «Триколор ТВ» рассказал о финансовых итогах 2012 г. 1
16.01.2013 «Триколор ТВ» подключил к телевидению высокой четкости 1 млн абонентов 1
05.12.2012 Люди года в отрасли ИКТ по версии CNews 1
08.10.2012 «Триколор ТВ» объявил о подключении 250-тысячного HD-абонента 1
08.10.2012 «Триколор ТВ» приостановил дистрибуцию телеканалов «Кинопоказ HD-1» и «Кинопоказ HD-2» 1
21.09.2012 У «Триколор ТВ» появились собственные кинозалы 1
21.09.2012 «Триколор ТВ» запускает в коммерческую эксплуатацию услугу «Кинозалы «Триколор ТВ» 1
05.09.2012 «Триколор ТВ» подключил к HDTV 100 тыс. российских домохозяйств 1
14.08.2012 «Триколор-ТВ» остался без президента 1
14.08.2012 Президент «Триколор ТВ» Вячеслав Мордачев покинул свой пост 1
08.08.2012 «Триколор ТВ» вошёл в ТОП-3 мировых ТВ-операторов по величине абонентской базы 1
28.04.2012 Александр Макаров: «Триколор ТВ» уже цифровизовал 10 млн российских семей 1
29.03.2012 «Триколор ТВ» запускает пакет HD-телеканалов 1
28.02.2012 «Триколор ТВ» запустит пакет HD-каналов во втором квартале этого года 1
08.02.2012 «Триколор ТВ» меняет контентную политику 1
02.02.2012 Из «Триколор ТВ» уволился гендиректор 1
01.09.2011 Авиакомпания «Россия» и «МегаФон» завершили строительство новой корпоративной сети связи 1

Публикаций - 46, упоминаний - 49

Макаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Триколор - Национальная спутниковая компания 361 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 6
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 4
НСК - Наша Сервисная Компания 52 4
МегаФон 10129 3
SAP SE 5467 3
Performance Lab - Перфоманс Лаб 40 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 2
GM - Hughes - DirecTV 119 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Ростелеком 10438 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
Лаборатория знаний 9 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 213 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
ИИ-Технологии 247 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Россервис 53 1
Сатис-ТЛ-94 3 1
МТС - МТТ Инновации 9 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  9 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 33 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 64 1
Cyfrowy Polsat - Digital Polsat - Polsat Box 3 1
IPG Photonics 21 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 81 1
RedBees - Ред Бис 4 1
Dell EMC 5109 1
Cisco Systems 5239 1
Microsoft Corporation 25348 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Softline - Софтлайн 3347 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
9121 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 284 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3028 2
Альфа-Групп 733 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 65 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Цифроград 171 1
Garsdale Services 39 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 59 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 241 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Биочип-ИМБ - Лаборатория биологических микрочипов 1 1
ИК АВК - Инвестиционная компания АВК 11 1
РВК - Российская венчурная компания 559 1
Лента - Сеть розничной торговли 2297 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 415 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 212 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 230 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3429 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3158 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3580 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3284 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9521 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2975 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7206 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 13
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 12
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3749 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8852 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1830 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 308 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4043 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4163 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1559 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8970 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8177 3
Нагрузочное тестирование - Load testing 690 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 2
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 855 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11523 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8533 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7700 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7371 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7378 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7136 1
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 2
Performance Lab - Boomq Enterprise 10 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
Naumen CX 2 1
Haulmont - DocsRiver 1 1
Ростелеком - Астор Retail Suite.Global 3 1
Ростелеком - Веб-выборы 13 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5226 1
1С:ERP Управление предприятием 738 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Космодром Байконур 1071 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3445 1
Соловенчук Александр 145 3
Шахманова Юлия 10 3
Басов Павел 5 3
Ткаченко Андрей 24 2
Мордачев Вячеслав 14 2
Ставропольцев Сергей 10 2
Никифоров Николай 1137 2
Демидов Дмитрий 22 1
Адоньев Сергей 35 1
Гужеля Дмитрий 1 1
Шевченко Инна 2 1
Гайзер Вячеслав 13 1
Аветисян Армен 47 1
Максимов Юрий 35 1
Коптяков Сергей 1 1
Холодов Алексей 12 1
Ткаченко Александр 6 1
Шалманов Сергей 201 1
Истомин Максим 26 1
Демин Михаил 6 1
Никольский Антон 22 1
Кравченко Рано 10 1
Невструев Сергей 8 1
Захарченко Дмитрий 5 1
Cantor Charles - Кантор Чарльз 1 1
Субботин Сергей 14 1
Мирзабеков Андрей 1 1
Литвинов Виталий 1 1
Шлыгин Максим 2 1
Коцарев Игорь 6 1
Толпекина Зинаида 1 1
Орлова Ольга 11 1
Ольховик Евгений 3 1
Демченко Тимофей 4 1
Вайнизихер Борис 6 1
Капралова Елизавета 4 1
Барский Виктор 1 1
Потрашков Вадим 3 1
Кривопустов Константин 1 1
Ромаданов Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 40
Европа 24698 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2722 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2715 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 835 5
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 677 5
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 4
Земля - планета Солнечной системы 10701 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 3
Германия - Федеративная Республика 12972 3
Франция - Французская Республика 8013 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 309 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4122 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 2
Америка - Американский регион 2192 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 2
Россия - СФО - Новосибирск 4721 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2125 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 2
Россия - СЗФО - Псковская область 678 2
Земля - Полюсы холода 18 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1698 1
Антарктида - Озеро Восток 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3270 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Польша - Республика 2006 1
Индия - Bharat 5737 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5982 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 769 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3186 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6800 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4931 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2077 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2522 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1246 2
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3052 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2985 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 2
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 211 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 18 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 947 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1166 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 236 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 3
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - СуперКино HD 5 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1071 2
IDC - International Data Corporation 4948 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3771 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 43 6
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 267 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 102 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 45 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1305 1
РАН - Российская академия наук 2040 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 239 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 638 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Effie Awards 11 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
CSTB Telecom & Media 58 1
