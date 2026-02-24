Получите все материалы CNews по ключевому слову
Макаров Александр
СОБЫТИЯ
Макаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловенчук Александр 145 3
|Шахманова Юлия 10 3
|Басов Павел 5 3
|Ткаченко Андрей 24 2
|Мордачев Вячеслав 14 2
|Ставропольцев Сергей 10 2
|Никифоров Николай 1137 2
|Демидов Дмитрий 22 1
|Адоньев Сергей 35 1
|Гужеля Дмитрий 1 1
|Шевченко Инна 2 1
|Гайзер Вячеслав 13 1
|Аветисян Армен 47 1
|Максимов Юрий 35 1
|Коптяков Сергей 1 1
|Холодов Алексей 12 1
|Ткаченко Александр 6 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Истомин Максим 26 1
|Демин Михаил 6 1
|Никольский Антон 22 1
|Кравченко Рано 10 1
|Невструев Сергей 8 1
|Захарченко Дмитрий 5 1
|Cantor Charles - Кантор Чарльз 1 1
|Субботин Сергей 14 1
|Мирзабеков Андрей 1 1
|Литвинов Виталий 1 1
|Шлыгин Максим 2 1
|Коцарев Игорь 6 1
|Толпекина Зинаида 1 1
|Орлова Ольга 11 1
|Ольховик Евгений 3 1
|Демченко Тимофей 4 1
|Вайнизихер Борис 6 1
|Капралова Елизавета 4 1
|Барский Виктор 1 1
|Потрашков Вадим 3 1
|Кривопустов Константин 1 1
|Ромаданов Константин 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.