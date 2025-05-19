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ГГИС Горно-геологическая информационная система
УПОМИНАНИЯ
ГГИС и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 221 1
|Овсянников Александр 5 2
|Алифанов Кирилл 69 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Дяченко Сергей 2 1
|Горьков Сергей 22 1
|Столяров Михаил 8 1
|Никишин Олег 1 1
|Мишустин Михаил 694 1
|Кривопустов Константин 1 1
|Галактионов Дмитрий 1 1
|Джантемиров Усман 1 1
|Парасына Алексей 1 1
|Дунаев Сергей 57 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Макаров Александр 44 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Демидов Дмитрий 22 1
|Николаев Сергей 14 1
|Соловьев Павел 16 1
|Смоленский Александр 7 1
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