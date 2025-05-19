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ГГИС Горно-геологическая информационная система


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза 1
29.03.2024 Решение «Ростеха» помогло российским золотодобытчикам сократить потери в два раза 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 2
30.01.2024 Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок 1
16.01.2024 «Росгео» и «Геомикс» завершили совместную реализацию проекта по доработке платформы проектирования месторождений 1
18.12.2023 Норникель представил прогресс по проектам в ИЦК «Металлургия» и новый бренд для своих продуктов 2
26.01.2023 Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс» 1
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 1
13.09.2018 Как Норникель оцифровал производство 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

ГГИС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  8 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 2
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 17 1
Oracle Corporation 6757 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
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Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 68 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 1
Северсталь ПАО - Severstal 496 1
Лента - Сеть розничной торговли 2140 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
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