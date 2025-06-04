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«Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта

На крупнейшем российском ИТ-форуме «Цифровая индустрия промышленной России — 2025» «Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта, представив ключевые проекты, разработанные в индустриальных центрах компетенций (ИЦК) «Металлургия» и «Экология». Высокий уровень проработки этих проектов подчеркивает готовность компании предложить решения, совместимые не только с металлургией, но и с другими отраслями.

«Норникель» создает в общей сложности четыре отраслевых решения. Три из них — в индустриальном центре компетенций «Металлургия»: горно-геологическая информационная система, горное планирование и диспетчеризация подземных горных работ. Еще одно — в индустриальном центре компетенций «Экология» (проект «Разработка системы предиктивного мониторинга эмиссий»). Российские промышленные компании проявили высокую заинтересованность в этих продуктах, подтвердив их универсальность и эффективность.

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Представители «Норникеля» и участники ЦИПР-2025 на стенде компании

Наибольший прогресс за прошедший год «Норникель» продемонстрировал в ИЦК «Экология». Инновационный цифровой продукт Axioma для предиктивного мониторинга и прогнозирования уровня загрязнений воздуха в реальном времени прошел успешные испытания на объектах компании. Axioma является универсальным отраслевым решением для всех типов промышленных предприятий, в том числе в металлургической, газонефтехимической, энергетической, нефтегазовой и химической отраслях, и представляет собой полностью отечественное решение с применением технологий искусственного интеллекта и цифрового двойника. За год, прошедший с последней конференции ЦИПР, было проведено функциональное тестирование и выполнена проверка сопоставимости работы системы с данными лабораторных и инструментальных замеров в режиме реального времени на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске. Результаты были подтверждены ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, получен сертификат соответствия системы как средства измерения с искусственным интеллектом. Ввод системы в эксплуатацию запланирован на III квартал 2025 г. Для российской цифровой отрасли важно, что продукт технологически готов к этапу тиражирования на промышленных предприятиях.

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Цифровизация

В ИЦК «Металлургия» «Норникель» разрабатывает три проекта, объединенные в платформу MAGMA. «MAGMA Гео», «MAGMA План» и «MAGMA Контроль» предназначены для автоматизации ключевых процессов горного дела и будут закончены в текущем году, а в 2026 г. начнется их пилотное внедрение.

Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев отметил: «Обеспечение технологического суверенитета и создание отечественных решений являются приоритетными для компании. В ИЦК многие компании уже перешли от прототипов к стадии внедрения. «Норникель» одним из первых полностью закончил разработку продукта в ИЦК «Экология». Это предиктивная система мониторинга выбросов Axioma. Уже в этом году мы планируем ввести ее в эксплуатацию. Продукт готов к тиражированию и в других отраслях. С государством мы параллельно обсуждаем необходимость закрепления в правовом поле положения о применении технологий искусственного интеллекта и больших данных в системах цифрового контроля и подсчета возможных выбросов с промышленных предприятий».

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