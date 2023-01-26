Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс»

Акционерное общество «Росгеология» получило грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на развитие и внедрение проекта «Доработка платформы проектирования месторождений» в рамках конкурсного отбора по внедрению российских решений в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители АО «Росгеология».

В результате реализации проекта планируется расширение функционала существующего программного продукта – горно-геологической информационной системы (ГГИС) «Геомикс-геология» с целью дальнейшего замещения программного обеспечения иностранного производства и автоматизации процесса геологоразведки, а также улучшения конкурентоспособности продукта на рынке России и дружественных стран.

В частности, будет осуществлено следующее функциональное расширение: ведение результатов разведочного бурения; ведение данных геологического опробования; построение пространственных геологических объектов; подсчет геологических запасов; формирование геологической документации.

Проект АО «Росгео» входит в перечень особо значимых проектов и включен в дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение», утвержденную правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Проект АО «Росгео» реализуется с использованием средств гранта РФРИТ, входящего в группу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Сумма грантового финансирования проекта составляет 47 млн руб. Общая стоимость проекта – 81 млн руб.

Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России».

Генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Горьков: «Государственная поддержка имеет большое значение для ускоренного импортозамещения программного обеспечения. Мы приветствуем решение конкурсной комиссии. Реализация этого проекта позволит нам не только в кратчайшие сроки заменить зарубежные прикладные программные продукты в сфере геологоразведки твердых полезных ископаемых, но и чувствительно повысить показатели операционной эффективности геологоразведочных работ за счет глубокой автоматизации производственных процессов и организации полностью электронного документооборота в части обмена геологической информацией».

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Реализовывать проект «Доработка платформы проектирования месторождений» будет компания «Геомикс» - разработчик отечественной одноименной горно-геологической информационной системы. Решения «Геомикс» предназначены для комплексной автоматизации горнодобывающей отрасли, получили одобрение в ФБУ «ГКЗ», соответствуют российским стандартам, включены в реестр российских ПО, отличаются более легкой внедряемостью.

Программные продукты ООО «Геомикс» внедрены на 42 горнодобывающих предприятиях России и СНГ. ООО «Геомикс» является разработчиком технологии моделирования взрывов, позволяющей существенно повысить эффективность буровзрывных работ.

Модуль «ГГИС Геомикс-геология» является частью системы и позволит повысить эффективность геологоразведочных работ, дать новые, современные инструменты геологического и ресурсного моделирования, оперативно и точно вести расчет и подсчет запасов полезных ископаемых по российским стандартам.

Генеральный директор ООО «Геомикс», Олег Никишин: «Широкое развитие отечественных ИТ-решений и их внедрение в горнодобывающую промышленность сейчас особенно важно. В условиях глобальных перемен вопрос импортозамещения ПО – это не просто задача для повышения эффективности работы предприятий, а необходимая мера для их выживания и безопасности. Сегодня, чувствуя государственную поддержку и собственный потенциал, “Геомикс” стремится разработать отраслевой стандарт ИТ-решений, что позволит развить широкое направление отечественных ГГИС и увеличить горнодобывающий потенциал страны, что положительно отразится на экономике России».

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

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«Росгеология» – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.