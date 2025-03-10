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Росгеология объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ

Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ

«Росгеология» – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.

 

Мирон Месонжник, Заместитель директора по ИТ, Росгеология "Импортозамещение. Опыт холдинга «Росгеология»" 28 февраля 2023 года в Москве CNews  конференция "Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса"
 


10.03.2025 Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна» 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
18.03.2024 Государство избавит российских геологов от иностранного ПО 1
02.08.2023 CorpSoft24 автоматизировала закупки компании «Росгеология» 2
13.06.2023 «Ростелеком» в Перми провел модернизацию классической телефонии для государственного холдинга «Росгеология» 1
26.04.2023 Конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года» 1
05.04.2023 Конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года» 1
27.03.2023 Конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года» 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 2
26.01.2023 Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс» 4
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 2
25.08.2022 «Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному 2
03.06.2021 Росгеология использует решения 1С при создании эффективной производственной системы 5
19.11.2020 Конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» пройдет в онлайне 1
05.11.2020 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect 4
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 3
17.07.2020 «Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect 2
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 1
16.03.2016 Comparex стал официальным поставщиком лицензий Microsoft для «Росгеологии» 1
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина» 1
02.10.2009 Геологическая служба России реструктуризуется 3

Публикаций - 21, упоминаний - 40

Росгеология и организации, системы, технологии, персоны:

8313 8
МегаФон 9020 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 4
Microsoft Corporation 24709 3
SAP SE 5296 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 3
Восход ФГБУ НИИ 651 2
Ростелеком 9789 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс - горно-геологическая информационная система  7 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 1
Корус Консалтинг ГК 1230 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 1
Cinia Oy - Cinia Group 6 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Информзащита 772 1
SoftwareONE Group 105 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 1
Cisco Systems 5132 1
Oracle Corporation 6725 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
АртАйТи - artIT 2 1
1С-Рарус 888 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Информ 303 1
Ростех - Радиозавод 68 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
Базальт СПО - BaseALT 667 1
McKinsey & Company Int 250 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 44 1
Газпром ПАО 1348 5
Ингосстрах СПАО 422 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 3
ГПБ - Газпромбанк 1092 3
Почта России ПАО 2125 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 273 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 99 3
Татнефть 228 3
Транснефть 303 3
ФосАгро 126 3
Локотех - Локомотивные технологии 48 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 3
РЖД - Российские железные дороги 1919 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 2
Газпром нефть 626 2
Русагро Группа Компаний 280 2
ПСБ - Промсвязьбанк 858 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Деловые Линии ГК 69 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 236 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 1
Правительство Иркутской области 30 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 1
Федеральное казначейство России 1791 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 11
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Linux OS 10067 2
Microsoft Windows 15767 2
Google Android 14106 2
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Mozilla Firefox - браузер 1893 1
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Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 275 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
Microsoft Open Subscription License - Microsoft Open Value Subscription 17 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 579 1
1С:Контрагент 7 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
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ГГИС - Горно-геологическая информационная система 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Red Hat OpenShift 133 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 96 1
1С:ЭПД 5 1
1С:Подпись 3 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 1
FreePik 1047 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Горьков Сергей 22 6
Вермишян Геворк 63 3
Нуралиев Борис 290 2
Глащенко Андрей 6 1
Зоткин Александр 2 1
Гортинский Сергей 2 1
Ермолаев Артем 378 1
Паршин Максим 316 1
Касаткин Дмитрий 1 1
Донской Сергей 2 1
Кондратьев Дмитрий 33 1
Смирнов Алексей 243 1
Максименко Вячеслав 1 1
Славин Борис 34 1
Самуилова Анастасия 1 1
Месонжик Мирон 1 1
Юдин Дмитрий 23 1
Спасов Михаил 1 1
Сулиманов Равиль 2 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
Месонжник Мирон 1 1
Иванов Игорь 32 1
Семенов Алексей 82 1
Козловский Петр 9 1
Волков Николай 8 1
Афанасьев Александр 33 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Милек Татьяна 9 1
Никишин Олег 1 1
Исхизова Александра 84 1
Лаптев Александр 2 1
Соловьев Павел 8 1
Поляков Дмитрий 42 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Чебунина Ольга 22 1
Учакин Алексей 4 1
Лебедева Гульнара 2 1
Козлаков Андрей 1 1
Гребеник Геннадий 38 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 19
Азия - Азиатский регион 5570 4
Европа 21833 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 760 3
Северный Ледовитый океан - Лаптевых море 12 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 3
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 396 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 3
Северный Ледовитый океан - Карское море 20 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1585 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 593 2
Северный Ледовитый океан 118 2
Россия - ПФО - Самарская область 1336 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Япония 13322 1
Финляндия - Финляндская Республика 3612 1
Америка - Американский регион 2167 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
Япония - Токио 995 1
Россия - СФО - Иркутская область 1122 1
Мировой океан - World Ocean 510 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 24 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1388 1
Нидерланды 3537 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 1
Украина 7639 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1557 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 673 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сухой Лог 13 1
Россия - УФО - Свердловская область 1530 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 829 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1493 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1478 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4036 4
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 415 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 4
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3987 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2873 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5015 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 810 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7554 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10034 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1219 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7083 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7903 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 147 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1385 2
Импортозамещение - параллельный импорт 496 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3188 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4706 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 1
Аудит - аудиторский услуги 2714 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5696 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 225 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 142 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1908 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 67 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
РАН - Российская академия наук 1893 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
1С:Проект года 24 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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