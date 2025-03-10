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Росгеология объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ
«Росгеология» – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.
Мирон Месонжник, Заместитель директора по ИТ, Росгеология "Импортозамещение. Опыт холдинга «Росгеология»" 28 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса"
Росгеология и организации, системы, технологии, персоны:
|Горьков Сергей 22 6
|Вермишян Геворк 63 3
|Нуралиев Борис 290 2
|Глащенко Андрей 6 1
|Зоткин Александр 2 1
|Гортинский Сергей 2 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Паршин Максим 316 1
|Касаткин Дмитрий 1 1
|Донской Сергей 2 1
|Кондратьев Дмитрий 33 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Максименко Вячеслав 1 1
|Славин Борис 34 1
|Самуилова Анастасия 1 1
|Месонжик Мирон 1 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Спасов Михаил 1 1
|Сулиманов Равиль 2 1
|Бухвалов Дмитрий 17 1
|Месонжник Мирон 1 1
|Иванов Игорь 32 1
|Семенов Алексей 82 1
|Козловский Петр 9 1
|Волков Николай 8 1
|Афанасьев Александр 33 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Милек Татьяна 9 1
|Никишин Олег 1 1
|Исхизова Александра 84 1
|Лаптев Александр 2 1
|Соловьев Павел 8 1
|Поляков Дмитрий 42 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Чебунина Ольга 22 1
|Учакин Алексей 4 1
|Лебедева Гульнара 2 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 67 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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