Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ

«Росгеология» – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.

Мирон Месонжник, Заместитель директора по ИТ, Росгеология "Импортозамещение. Опыт холдинга «Росгеология»" 28 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса"

