«Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному

Российская геологоразведка собирается разработать свой софт за 500 млн руб. На фоне зарубежных санкций отрасль уже столкнулась с дефицитом программного обеспечения.



Свой софт на средства грантов

«Росгеология» планирует разработать собственный софт за 500 млн руб. с привлечением большей части средств через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. На создание ПО уйдет от двух лет.

Госкомпания «Росгеология» сейчас – один из кандидатов на получение грантов от РФРИТ на создание ряда ПО для геологоразведки. Средства фонда могут покрыть до 80% его стоимости. Разрабатывать компания планирует платформы 3D-проектирования месторождений, обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин, бассейнового моделирования, 3D-обработки данных сейсмики. Программные продукты также предназначены для сбора и документирования геологической информации, комплексной интерпретации и геологического моделирования.

Зависимость от западного ПО в российской геологоразведке превышает 90%

Средства РФРИТ будут распределяться через 35 индустриальных центров компетенций по созданию российских аналогов зарубежного софта. По словам собеседников издания, во главе ИЦК по геологоразведке встанет глава «Росгеологии» Сергей Горьков.

Что стало с зарубежным ПО

Зависимость от западного программного обеспечения в российской геологоразведке превышает 90%. Проблема обострилась после начала военной спецоперации России на Украине , когда ряд крупных иностранных компаний ушли из страны или отказались обновлять лицензии на свои продукты.

Известно, что «Росгеология» активно пользуется софтом американской Schlumberger, которая уже ограничила его использование в России. У производителя в линейке программного обеспечения было порядка 20 сервисов. К слову, заменить это ПО, популярное также в российской нефтегазовой отрасли, в стране пытались еще в 2017 г. Также российский рынок покинули такие ключевые иностранные вендоры, как Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, EPAM и другие.

«Если наши компании относительно продвинулись в разработке продуктов по сбору и интерпретации данных сейсмики, то все, что касается более сложных продуктов для морской сейсмики, ГИС, а также связанных с моделированием и предиктивным искусственным интеллектом, будет сложно заместить», – высказал свое мнение независимый эксперт Дмитрий Касаткин в беседе с «Коммерсантом».

По его мнению, отсутствие альтернатив скажется на освоении новых месторождений – так, могут вырасти затраты на разведку из-за того, что худшее качество информации приводит к ошибкам при бурении.

О «Росгеологии»

АО «Росгеология» – это российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия России, со штаб-квартирой в Москве. Холдинг является основным исполнителем госзаказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы России. 100% капитала общества находится в собственности государства.

Компания занимается региональными исследованиями по всем видам полезных ископаемых, подсчетом их запасов, вводом в эксплуатацию месторождений, обладает компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе. Холдинг объединяет больше 40 геологических предприятий, которые работают более чем в 40 регионах России и за рубежом. Предприятиями компании открыто более 1000 месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. Среди них: Астраханское (2,5 трлн м³ газа), Тенгизское (3,1 млрд т нефти), Ковыктинское (1,9 трлн м³ газа), Сухой Лог (2 тыс. т золота), Курская магнитная аномалия и другие.

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В составе холдинга работает Научно-производственный кластер и консалтинговый центр по геологическому сопровождению проектов. Как сообщается на сайте компании, она предлагает комплексную услугу по воспроизводству ресурсной базы на всех этапах геологоразведочных работ, в том числе научное сопровождение проектов любой сложности.

Судя по сайту госзакупок, «Росгеология» в начале марта 2022 г. разместила тендер на поставку электроразведочных комплексов для выполнения магнитотеллурических зондирований с программным обеспечением.



35 ИКЦ

Напомним, до 2024 г. Правительство России планирует выделить 37,1 млрд руб. на софинансирование импортозамещения цифровых решений. Заказ на разработку конкретных программных продуктов российские предприятия будут формировать через 35 индустриальных центров компетенций. Доля софинасирования по каждому проекту будет достигать 80%.

Индустриальные центры компетенций по импортозамещению ПО появились в стране в середине июня 2022 г. Сейчас на площадке ИЦК выделяют приоритетные направления, виды и классы зарубежного ПО, которому требуется замена. Также будут формироваться техзадания для российских компаний на разработку определенных продуктов под потребности конкретных предприятий.

Подробнее о первом этапе работы ИЦК в интервью CNews рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.