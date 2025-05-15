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Касаткин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Tom Tailor ведет расчет конверсии в магазинах с помощью «1С-Рарус: Система подсчета посетителей» 1
|25.08.2022
|«Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному 1
Касаткин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
|1С 8441 1
|1С-Рарус 897 1
|Microsoft Corporation 24823 1
|Cisco Systems 5150 1
|SAP SE 5327 1
|Oracle Corporation 6756 1
|SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
|Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 10 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
|Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 27 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3288 1
|Горьков Сергей 22 1
|Паршин Максим 318 1
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