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Касаткин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Tom Tailor ведет расчет конверсии в магазинах с помощью «1С-Рарус: Система подсчета посетителей» 1
25.08.2022 «Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Касаткин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
8441 1
1С-Рарус 897 1
Microsoft Corporation 24823 1
Cisco Systems 5150 1
SAP SE 5327 1
Oracle Corporation 6756 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 10 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 27 1
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3288 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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