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SLB Schlumberger Шлюмберже Шлюмберже Индастриз Шлюмберже Лоджелко
УПОМИНАНИЯ
|27.12.2021
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«Шлюмберже» и Yandex.Cloud открыли цифровую платформу DELFI для пользователей в России
«Шлюмберже» (Schlumberger) совместно с Yandex.Cloud развернула облачную когнитивную среду для
|23.03.2021
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Schlumberger и Yandex.Cloud помогут российским нефтегазовым компаниям ускорить цифровизацию
- прокомментировал Рустам Биктимиров, вице-президент по цифровым технологиям и интеграции компании Шлюмберже в России и Центральной Азии. - Развертывание комплекса DELFI поможет российскому эн
|13.02.2020
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«Росэлектроника» представила «Шлюмберже» решения для промышленной безопасности
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал отечественные разработки для обеспечения безопасности на промышленных производствах делегации международной нефтесервисной компании «Шлюмберже». НПП «Алмаз» представило газоанализаторы для контроля атмосферы на промышленных объектах, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей. Газоанализатор интегрируется в сущест
|10.07.2017
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На ПО для замены Schlumberger в российской нефтянке дадут полмиллиарда
ГРП с текущих 99% до 20% к 2020 г. Основные игроки рынка и его емкость По данным GTI, основными игроками на мировом рынке ПО для моделирования гидроразрыва пласта сегодня выступают компании из США — Schlumberger (продукты FracCADE и Mangrove), Baker Hughes (MFrac), Carbo (FracPRO), Gohfer Software (Gohfer). В Минпромторге на данный момент уверены, что полноценных отечественных симуляторов
|08.09.2016
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В России создана альтернатива нефтегазовому ПО Halliburton и Schlumberger
ходе нефтедобычи от разведки до транспортировки готового продукта. По словам разработчиков, продукт создан как конкурент зарубежным аналогам, таким как решения InnerLogix, Studio и ProSource компании Schlumberger, а так же PetroBank компании Halliburton. Что умеет «Технодата» «Технодата» генерирует единую информационную среду, благодаря чему данные разведки, разработки и эксплуатации местор
|10.08.2012
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«Ростелеком» обеспечил услугами связи нефтепромысловую компанию Schlumberger
Оренбургский филиал «Ростелеком» завершил проект по телекоммуникационному обеспечению офиса компании Schlumberger, оказывающей нефтепромысловые услуги нефтяным и газовым предприятиям, в г.Бузулук (Оренбургская обл.). В рамках заключенного централизованного договора компании с «Ростелекомом» кл
|15.09.2006
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Нефтегазовые компании получат первую беспроводную систему связи
Компании Schlumberger, Cisco Systems и Intel заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки совместного беспроводного решения для так называемой "первой мили", то есть для организации беспро
|14.04.2004
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IBM покупает подразделение Schlumberger
Корпорация IBM увеличила свои возможности в области ПО для восстановления после сбоев, купив сервисное подразделение систем обеспечения непрерывности бизнесс-процессов (SBCS) компании Schlumberger по цене, которую компания не раскрывает, однако по информации из осведомлённых источников, цена сделки превышает $200 млн., сообщило издание Financial Times. Подразделение находитс
|18.04.2002
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Compaq и Schlumberger формируют альянс для продажи глобальных IТ-решений
Корпорация Compaq и компания Schlumberger, занимающаяся оказанием технологических услуг во всем мире, заявили о заключении соглашения о совместной разработке IТ-решений, комбинирующих опыт двух компаний в этой области. Пер
|26.02.2002
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Compaq и Schlumberger представили расширяемые и мобильные решения в области безопасности
Корпорация Compaq Computer и Schlumberger Network Solutions, бизнес-подразделение фирмы Schlumberger, предоставляющее IT-услуги и решения по подключению к корпоративным сетям и обеспечению информационной безопасност
|16.02.2001
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Schlumberger намерена приобрести разработчика WAP-приложений PCS Innovations
Компания Schlumberger, вслед за объявлением о приобретении Sema за $5,2 млрд., сообщила также о намерении приобрести канадского разработчика WAP-приложений PCS Innovations. Финансовые условия сделки не
|12.02.2001
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Schlumberger приобретет Sema за $5,2 млрд. наличными
Компания Schlumberger, оказывающая услуги нефтедобывающим предприятиям, объявила о заключения договора о приобретении англо-французской группы Sema, специализирующейся в сфере IT-услуг, за 3,6 млрд. фун
|30.08.2000
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МТС подписала контракт с компанией Schlumberger на поставку сим-карт
вязи стандарта GSM-900/1800, объявила о подписании рамочного соглашения на поставку SIM-карт с ЗАО "Шлюмберже Индастриз". В соответствии с договором ЗАО "Шлюмберже Индастриз" поставит 50
|18.12.1998
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Schlumberger и Swatch создали "умные" часы
Компании Schlumberger, работающая на рынке смарт-карточек, и Swatch, известный производитель часов, объявили о создании часов-бумажника, которые будут использоваться для оплаты за проезд в общественном
SLB и организации, системы, технологии, персоны:
|Paulk Mark - Полк Марк 7 4
|Миронов Павел 6 2
|Галушкин Олег 182 2
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
|Марков Максим 4 2
|Биктимиров Рустам 2 2
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
|Васютинский Дмитрий 13 2
|Янушкевич Владимир 6 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Boockvar Peter - Буквар Питер 3 2
|Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
|Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
|Кочаров Григорий 19 1
|Кулик Вадим 188 1
|Богачев Игорь 180 1
|Баланова Светлана 35 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Фроловичева Екатерина 12 1
|Бурнаев Евгений 22 1
|Валуев Сергей 8 1
|Коротеев Дмитрий 2 1
|Бобков Руслан 1 1
|Оселедец Иван 35 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
|Капцов Сергей 12 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Гребнев Егор 41 1
|Хавторин Антон 25 1
|Набиуллина Эльвира 103 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Грановский Олег 21 1
|Матвеев Иван 8 1
|Резников Шагит 5 1
|Верховод Дмитрий 7 1
|Кишкурно Андрей 4 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Тихомиров Леонид 11 1
|Зализняк Евгений 2 1
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