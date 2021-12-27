SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал отечественные разработки для обеспечения безопасности на промышленных производствах делегации международной нефтесервисной компании « Шлюмберже ». НПП «Алмаз» представило газоанализаторы для контроля атмосферы на промышленных объектах, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей. Газоанализатор интегрируется в сущест

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