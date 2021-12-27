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SLB Schlumberger Шлюмберже Шлюмберже Индастриз Шлюмберже Лоджелко

SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко

УПОМИНАНИЯ


27.12.2021 «Шлюмберже» и Yandex.Cloud открыли цифровую платформу DELFI для пользователей в России

«Шлюмберже» (Schlumberger) совместно с Yandex.Cloud развернула облачную когнитивную среду для

23.03.2021 Schlumberger и Yandex.Cloud помогут российским нефтегазовым компаниям ускорить цифровизацию

- прокомментировал Рустам Биктимиров, вице-президент по цифровым технологиям и интеграции компании Шлюмберже в России и Центральной Азии. - Развертывание комплекса DELFI поможет российскому эн
13.02.2020 «Росэлектроника» представила «Шлюмберже» решения для промышленной безопасности

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал отечественные разработки для обеспечения безопасности на промышленных производствах делегации международной нефтесервисной компании «Шлюмберже». НПП «Алмаз» представило газоанализаторы для контроля атмосферы на промышленных объектах, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей. Газоанализатор интегрируется в сущест
10.07.2017 На ПО для замены Schlumberger в российской нефтянке дадут полмиллиарда

ГРП с текущих 99% до 20% к 2020 г. Основные игроки рынка и его емкость По данным GTI, основными игроками на мировом рынке ПО для моделирования гидроразрыва пласта сегодня выступают компании из США — Schlumberger (продукты FracCADE и Mangrove), Baker Hughes (MFrac), Carbo (FracPRO), Gohfer Software (Gohfer). В Минпромторге на данный момент уверены, что полноценных отечественных симуляторов

08.09.2016 В России создана альтернатива нефтегазовому ПО Halliburton и Schlumberger

ходе нефтедобычи от разведки до транспортировки готового продукта. По словам разработчиков, продукт создан как конкурент зарубежным аналогам, таким как решения InnerLogix, Studio и ProSource компании Schlumberger, а так же PetroBank компании Halliburton. Что умеет «Технодата» «Технодата» генерирует единую информационную среду, благодаря чему данные разведки, разработки и эксплуатации местор
10.08.2012 «Ростелеком» обеспечил услугами связи нефтепромысловую компанию Schlumberger

Оренбургский филиал «Ростелеком» завершил проект по телекоммуникационному обеспечению офиса компании Schlumberger, оказывающей нефтепромысловые услуги нефтяным и газовым предприятиям, в г.Бузулук (Оренбургская обл.). В рамках заключенного централизованного договора компании с «Ростелекомом» кл
15.09.2006 Нефтегазовые компании получат первую беспроводную систему связи

Компании Schlumberger, Cisco Systems и Intel заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки совместного беспроводного решения для так называемой "первой мили", то есть для организации беспро
14.04.2004 IBM покупает подразделение Schlumberger

Корпорация IBM увеличила свои возможности в области ПО для восстановления после сбоев, купив сервисное подразделение систем обеспечения непрерывности бизнесс-процессов (SBCS) компании Schlumberger по цене, которую компания не раскрывает, однако по информации из осведомлённых источников, цена сделки превышает $200 млн., сообщило издание Financial Times. Подразделение находитс
18.04.2002 Compaq и Schlumberger формируют альянс для продажи глобальных IТ-решений

Корпорация Compaq и компания Schlumberger, занимающаяся оказанием технологических услуг во всем мире, заявили о заключении соглашения о совместной разработке IТ-решений, комбинирующих опыт двух компаний в этой области. Пер
26.02.2002 Compaq и Schlumberger представили расширяемые и мобильные решения в области безопасности

Корпорация Compaq Computer и Schlumberger Network Solutions, бизнес-подразделение фирмы Schlumberger, предоставляющее IT-услуги и решения по подключению к корпоративным сетям и обеспечению информационной безопасност
16.02.2001 Schlumberger намерена приобрести разработчика WAP-приложений PCS Innovations

Компания Schlumberger, вслед за объявлением о приобретении Sema за $5,2 млрд., сообщила также о намерении приобрести канадского разработчика WAP-приложений PCS Innovations. Финансовые условия сделки не

12.02.2001 Schlumberger приобретет Sema за $5,2 млрд. наличными

Компания Schlumberger, оказывающая услуги нефтедобывающим предприятиям, объявила о заключения договора о приобретении англо-французской группы Sema, специализирующейся в сфере IT-услуг, за 3,6 млрд. фун
30.08.2000 МТС подписала контракт с компанией Schlumberger на поставку сим-карт

вязи стандарта GSM-900/1800, объявила о подписании рамочного соглашения на поставку SIM-карт с ЗАО "Шлюмберже Индастриз". В соответствии с договором ЗАО "Шлюмберже Индастриз" поставит 50
18.12.1998 Schlumberger и Swatch создали "умные" часы

Компании Schlumberger, работающая на рынке смарт-карточек, и Swatch, известный производитель часов, объявили о создании часов-бумажника, которые будут использоваться для оплаты за проезд в общественном


Публикаций - 70, упоминаний - 77

SLB и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12348 15
Microsoft Corporation 24927 11
Siemens AG - Siemens Group 2605 10
Cisco Systems 5168 9
SAP SE 5352 8
Lenovo Motorola 3509 8
IBM - International Business Machines Corp 9484 7
AMD - Advanced Micro Devices 4340 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 7
Dell EMC 5055 6
Apple Inc 12324 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 6
Honeywell 287 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 6
Thales - Gemalto - GemPlus 51 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 240 5
Accenture plc 687 5
HP EDS - Electronic Data Systems 237 5
IBM Global Services 128 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 4
HP Inc. 5724 4
HP - Hewlett-Packard 3629 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13411 4
Криста НПО 68 4
Oracle Corporation 6771 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1525 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 4
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 136 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 4
Микротест 278 4
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 4
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 4
Yandex - Яндекс 7880 3
ОРГА-Зеленоград 8 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 533 8
Boeing 1013 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 6
Газпром ПАО 1377 5
Роснефть НК - нефтяная компания 520 5
Газпром нефть 645 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 5
Royal Dutch Shell - Шелл 217 4
eBay Inc 1624 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 4
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 4
Bank of America - Банк Америки 263 4
Coca-Cola Company 256 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 314 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 4
Merrill Lynch 433 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 4
United Airlines - авиакомпания 93 4
Caterpillar - 90 4
Delta Air Lines - авиакомпания 88 4
Baker Hughes 10 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 51 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 44 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 89 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Lockheed Martin 759 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 3
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 3
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 3
ГПБ - Газпромбанк 1115 2
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 2
BP - British Petroleum 182 2
Ford Motor 166 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12206 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2765 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3450 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3169 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4510 1
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 120 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 97 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5090 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6118 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
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U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
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Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 1
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Microsoft Windows XP 2412 1
Linux OS 10340 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
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NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 31 1
Microsoft ActiveX 153 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
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Geoserver 13 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Microsoft Windows 9 51 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Intel Xeon EM 6 1
Apache Lucene 7 1
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1370 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 1
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Миронов Павел 6 2
Галушкин Олег 182 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
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Биктимиров Рустам 2 2
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Boockvar Peter - Буквар Питер 3 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
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Фроловичева Екатерина 12 1
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Азия - Азиатский регион 5638 3
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Индийский океан - Персидский залив 214 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 1
Южная Корея - Республика 6751 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3359 1
США - Калифорния 4687 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49652 13
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 449 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53120 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16851 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5632 7
Английский язык 6776 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14328 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25019 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 6
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 136 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19471 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 837 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5783 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7087 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5795 5
Энергетика - Energy - Energetically 5299 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2837 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11359 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5145 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10283 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 856 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4555 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1321 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3553 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11194 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4178 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1231 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 2
Металлы - Медь - Copper 815 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9342 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 2
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Dow Jones - MarketWatch 333 4
FT - Financial Times 1239 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 375 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2011 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 880 1
Newsbytes News Network 379 1
X-Bit Labs 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 5
Internet Stock Report 994 4
Samsung Research 18 4
S&P 500 560 4
IDC - International Data Corporation 4922 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3340 3
Juniper Research 536 2
Allied Business Intelligence 16 1
Wainhouse Research 40 1
Informa - Ovum - Omdia 136 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
РАН - Российская академия наук 1945 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 277 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 374 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 189 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 160 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 2
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 7 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 127 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 31 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
НАН РА - Национальная академия наук Республики Армения 6 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 44 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1581 1
University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 51 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2506 2
День молодёжи - 27 июня 950 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1238 1
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