НРД прошел сертификацию по стандартам университета Карнеги-Меллон CMMI альный расчетный депозитарий» прошел сертификацию по двум стандартам качества программных продуктов CMMI for Development и CMMI for Services. Подразделение университета Карнеги-Меллон (C

Центры разработки Epam в Европе сертифицированы на соответствие пятому уровню CMMI овню Capability Maturity Model Integration (модель зрелости производственных процессов ИТ-компании) CMMI Institute. Об этом CNews сообщили в Epam. Как рассказали в компании, CMMI предста

В России появился первый оценщик по CMMI Компания Inspirex Consulting объявила об авторизации первого в России/СНГ оценщика по CMMI – создатель стандарта институт SEI университета Carnegie Mellon (США) авторизовал Александра Кондакова (консультанта и партнера Inspirex Consulting) в качестве ведущего оценщика (Lead Appr

Мэтр мировой ИТ-индустрии Билл Кертис впервые проведет практические семинары в России а в рамках программы Guru Workshop Series компании TEKAMA пройдут три семинара Билла Кертиса, известного в мировой ИТ-индустрии эксперта в области процессов и подготовки кадров, соавтора моделей CMM, CMMI, People CMMI и др., а также успешного топ-менеджера ряда известных ИТ-компаний. Первым стартует двухдневный семинар «People CMM, или как создать успешную программу работы с персонал

Мэтр мировой ИТ-индустрии Билл Кертис впервые проведет практические семинары в России а в рамках программы Guru Workshop Series компании TEKAMA пройдут три семинара Билла Кертиса, известного в мировой ИТ-индустрии эксперта в области процессов и подготовки кадров, соавтора моделей CMM, CMMI, People CMMI и др., а также успешного топ-менеджера ряда известных ИТ-компаний. Первым стартует двухдневный семинар «People CMM, или как создать успешную программу работы с персонал

Российская компания первой в мире получила 5 уровень CMM и CMMI нии Luxoft, входящей в группу компаний IBS, Дмитрий Лощинин объявил, что в конце октября компания стала первым в мире разработчиком ПО, получившим одновременно 5 уровень моделей качества SEI-SW CMM и CMMI. Помимо этого, компания первой в Европе получила 5 уровень CMMI. Пятый уровень зрелости SEI CMMI и CMM является наивысшим рейтингом стандарта качества в области управления ра

EPAM Systems сертифицирован по стандарту SEI CMMI Level 4 в конце сентября 2003 г. успешно прошел международную аттестацию соответствия четвертому уровню SEI CMMI (Capability Maturity Model Integration - модель зрелости производственных процессов ИТ-к

Digital Design первым в России сертифицирован по новому стандарту CMMI Digital Design, член Ассоциации "Руссофт", стала первой в России и одной из первых компаний в Европе, сертифицированных по стандарту управления качеством CMMI. Сертификация по стандартам CMM и ISO 9001 является одним из необходимых условий для работы на международном рынке. По результатам исследования компании McKinsey, сектор информационных тех