CMMI Capability Maturity Model Integration набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях
|12.10.2016
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НРД прошел сертификацию по стандартам университета Карнеги-Меллон CMMI
альный расчетный депозитарий» прошел сертификацию по двум стандартам качества программных продуктов CMMI for Development и CMMI for Services. Подразделение университета Карнеги-Меллон (C
|25.04.2014
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Центры разработки Epam в Европе сертифицированы на соответствие пятому уровню CMMI
овню Capability Maturity Model Integration (модель зрелости производственных процессов ИТ-компании) CMMI Institute. Об этом CNews сообщили в Epam. Как рассказали в компании, CMMI предста
|13.05.2009
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В России появился первый оценщик по CMMI
Компания Inspirex Consulting объявила об авторизации первого в России/СНГ оценщика по CMMI – создатель стандарта институт SEI университета Carnegie Mellon (США) авторизовал Александра Кондакова (консультанта и партнера Inspirex Consulting) в качестве ведущего оценщика (Lead Appr
|30.11.2007
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Мэтр мировой ИТ-индустрии Билл Кертис впервые проведет практические семинары в России
а в рамках программы Guru Workshop Series компании TEKAMA пройдут три семинара Билла Кертиса, известного в мировой ИТ-индустрии эксперта в области процессов и подготовки кадров, соавтора моделей CMM, CMMI, People CMMI и др., а также успешного топ-менеджера ряда известных ИТ-компаний. Первым стартует двухдневный семинар «People CMM, или как создать успешную программу работы с персонал
|27.11.2007
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Мэтр мировой ИТ-индустрии Билл Кертис впервые проведет практические семинары в России
а в рамках программы Guru Workshop Series компании TEKAMA пройдут три семинара Билла Кертиса, известного в мировой ИТ-индустрии эксперта в области процессов и подготовки кадров, соавтора моделей CMM, CMMI, People CMMI и др., а также успешного топ-менеджера ряда известных ИТ-компаний. Первым стартует двухдневный семинар «People CMM, или как создать успешную программу работы с персонал
|03.11.2003
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Российская компания первой в мире получила 5 уровень CMM и CMMI
нии Luxoft, входящей в группу компаний IBS, Дмитрий Лощинин объявил, что в конце октября компания стала первым в мире разработчиком ПО, получившим одновременно 5 уровень моделей качества SEI-SW CMM и CMMI. Помимо этого, компания первой в Европе получила 5 уровень CMMI. Пятый уровень зрелости SEI CMMI и CMM является наивысшим рейтингом стандарта качества в области управления ра
|03.10.2003
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EPAM Systems сертифицирован по стандарту SEI CMMI Level 4
в конце сентября 2003 г. успешно прошел международную аттестацию соответствия четвертому уровню SEI CMMI (Capability Maturity Model Integration - модель зрелости производственных процессов ИТ-к
|14.01.2003
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Digital Design первым в России сертифицирован по новому стандарту CMMI
Digital Design, член Ассоциации "Руссофт", стала первой в России и одной из первых компаний в Европе, сертифицированных по стандарту управления качеством CMMI. Сертификация по стандартам CMM и ISO 9001 является одним из необходимых условий для работы на международном рынке. По результатам исследования компании McKinsey, сектор информационных тех
|14.01.2003
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Digital Design первым в России сертифицирован по новому стандарту CMMI
Digital Design, член Ассоциации "Руссофт", стала первой в России и одной из первых компаний в Европе, сертифицированных по стандарту управления качеством CMMI. Сертификация по стандартам CMM и ISO 9001 является одним из необходимых условий для работы на международном рынке. По результатам исследования компании McKinsey, сектор информационных тех
CMMI и организации, системы, технологии, персоны:
|Кондаков Александр 21 3
|Мильман Семен 4 3
|Аитов Тимур 197 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Коновалов Сергей 7 2
|Дахновский Дмитрий 9 2
|Попова Светлана 3 2
|Дуков Антон 4 2
|Путин Владимир 3177 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Коптелов Андрей 110 1
|Белоусов Сергей 242 1
|Греф Герман 420 1
|Лощинин Дмитрий 39 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Егоров Александр 85 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Будин Алексей 22 1
|Комаров Алексей 13 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Попова Мария 141 1
|Meyer Bertrand - Мейер Бертран 4 1
|Аншина Марина 78 1
|Занин Виталий 22 1
|Грибанов Юрий 30 1
|Ложечкин Александр 34 1
|Додохов Александр 3 1
|Самойленко Максим 66 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Осокина Полина 25 1
|Лубнин Кирилл 29 1
|Боровко Роман 22 1
|Елиферов Виталий 10 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Рыбаков Михаил 16 1
|Афанасьев Николай 7 1
|Полевой Василий 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
|Известия ИД 628 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
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