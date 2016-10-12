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CMMI Capability Maturity Model Integration набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях



12.10.2016 НРД прошел сертификацию по стандартам университета Карнеги-Меллон CMMI

альный расчетный депозитарий» прошел сертификацию по двум стандартам качества программных продуктов CMMI for Development и CMMI for Services. Подразделение университета Карнеги-Меллон (C
25.04.2014 Центры разработки Epam в Европе сертифицированы на соответствие пятому уровню CMMI

овню Capability Maturity Model Integration (модель зрелости производственных процессов ИТ-компании) CMMI Institute. Об этом CNews сообщили в Epam. Как рассказали в компании, CMMI предста
13.05.2009 В России появился первый оценщик по CMMI

Компания Inspirex Consulting объявила об авторизации первого в России/СНГ оценщика по CMMI – создатель стандарта институт SEI университета Carnegie Mellon (США) авторизовал Александра Кондакова (консультанта и партнера Inspirex Consulting) в качестве ведущего оценщика (Lead Appr
30.11.2007 Мэтр мировой ИТ-индустрии Билл Кертис впервые проведет практические семинары в России

а в рамках программы Guru Workshop Series компании TEKAMA пройдут три семинара Билла Кертиса, известного в мировой ИТ-индустрии эксперта в области процессов и подготовки кадров, соавтора моделей CMM, CMMI, People CMMI и др., а также успешного топ-менеджера ряда известных ИТ-компаний. Первым стартует двухдневный семинар «People CMM, или как создать успешную программу работы с персонал
27.11.2007 Мэтр мировой ИТ-индустрии Билл Кертис впервые проведет практические семинары в России

а в рамках программы Guru Workshop Series компании TEKAMA пройдут три семинара Билла Кертиса, известного в мировой ИТ-индустрии эксперта в области процессов и подготовки кадров, соавтора моделей CMM, CMMI, People CMMI и др., а также успешного топ-менеджера ряда известных ИТ-компаний. Первым стартует двухдневный семинар «People CMM, или как создать успешную программу работы с персонал
03.11.2003 Российская компания первой в мире получила 5 уровень CMM и CMMI

нии Luxoft, входящей в группу компаний IBS, Дмитрий Лощинин объявил, что в конце октября компания стала первым в мире разработчиком ПО, получившим одновременно 5 уровень моделей качества SEI-SW CMM и CMMI. Помимо этого, компания первой в Европе получила 5 уровень CMMI. Пятый уровень зрелости SEI CMMI и CMM является наивысшим рейтингом стандарта качества в области управления ра
03.10.2003 EPAM Systems сертифицирован по стандарту SEI CMMI Level 4

в конце сентября 2003 г. успешно прошел международную аттестацию соответствия четвертому уровню SEI CMMI (Capability Maturity Model Integration - модель зрелости производственных процессов ИТ-к
14.01.2003 Digital Design первым в России сертифицирован по новому стандарту CMMI

Digital Design, член Ассоциации "Руссофт", стала первой в России и одной из первых компаний в Европе, сертифицированных по стандарту управления качеством CMMI. Сертификация по стандартам CMM и ISO 9001 является одним из необходимых условий для работы на международном рынке. По результатам исследования компании McKinsey, сектор информационных тех
14.01.2003 Digital Design первым в России сертифицирован по новому стандарту CMMI

Digital Design, член Ассоциации "Руссофт", стала первой в России и одной из первых компаний в Европе, сертифицированных по стандарту управления качеством CMMI. Сертификация по стандартам CMM и ISO 9001 является одним из необходимых условий для работы на международном рынке. По результатам исследования компании McKinsey, сектор информационных тех

Публикаций - 64, упоминаний - 72

CMMI и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3501 12
Intel Corporation 12201 10
IBM - International Business Machines Corp 9442 9
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 9
Microsoft Corporation 24640 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 7
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 5
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 5
Siemens AG - Siemens Group 2591 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 5
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 5
Dell EMC 5030 4
HP Inc. 5688 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 4
Accenture plc 682 4
Криста НПО 68 4
HP EDS - Electronic Data Systems 237 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 4
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 4
Микротест 278 4
IBM Global Services 118 4
Рексофт - Reksoft 419 3
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Digital Design - Диджитал Дизайн 538 3
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Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
Yandex - Яндекс 7367 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Softline - Софтлайн 2822 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 2
Информзащита 760 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
McKinsey & Company Int 250 2
Adobe Systems 1550 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 7
Boeing 1009 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 4
United Airlines - авиакомпания 93 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 43 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 2
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1340 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Runa Capital 158 1
Coca-Cola Company 254 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Barclays 120 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Форус Банк 4 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Альфа-Банк 1773 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Газпром ПАО 1342 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
eBay Inc 1620 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4111 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1519 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 38 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 3
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 502 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3116 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5837 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
Известия ИД 628 1
Bloomberg Businessweek 122 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8137 12
Gartner - Гартнер 3557 8
Samsung Research 18 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Fortune Global 500 286 1
Microsoft Research 139 1
IBM Research 108 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 14
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 12
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 6
РАН - Российская академия наук 1875 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 378 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
РАН ИМВС - Институт микропроцессорных вычислительных систем - РАН ИВВС - Институт высокопроизводительных вычислительных систем 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
SPM Conf - Software Project Management Conference 3 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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