Получите все материалы CNews по ключевому слову
Безуглый Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Безуглый Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Резонанс НПП 377 1
|SPMGuild - Гильдия менеджеров программных проектов 1 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
|Архипенков Сергей 8 1
|Бондаренко Мария 2 1
|Пелевин Станислав 1 1
|Гобов Денис 1 1
|Драчев Антон 2 1
|Кольцов Александр 4 1
|Башакин Дмитрий 1 1
|Селиховкин Иван 1 1
|Уразбаев Асхат 3 1
|Бережной Сергей 6 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 2
|Россия - РФ - Российская федерация 152272 2
|Беларусь - Минск 664 1
|Казахстан - Республика 5714 1
|Украина 7720 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44819 1
|Украина - Киев 1135 1
|Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1366 1
|Беларусь - Белоруссия 5927 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.