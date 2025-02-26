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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бережной Сергей



26.02.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» GitHub 1
17.07.2018 «Яндекс» открыл новый набор в школу разработки интерфейсов 1
10.03.2016 «Новороссийский морской торговый порт» внедрил в основной и резервный ЦОД систему EMC VPLEX Metro 1
17.09.2012 В Минске пройдет Международная конференция по управлению проектами 1
12.03.2001 Subscribe.ru и CityCat.ru получили крупные инвестиции 1
12.03.2001 Subscribe.ru и CityCat.ru получили инвестиции в $3,1 млн. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Бережной Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
Интеллектика - Intellectika 15 1
Yandex - Яндекс 7436 1
Dell EMC 5037 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 2
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 10 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 22 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1364 2
Рускобанк - Русский Торгово-промышленный Банк 3 2
Rothschild & Co - N M Rothschild & Sons 6 2
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Резонанс НПП 372 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
SPMGuild - Гильдия менеджеров программных проектов 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 884 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6143 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2501 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9441 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13283 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4428 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
Теплова Екатерина 3 2
Иванова Ирина 13 2
Мартьянов Михаил 4 2
Кольцов Александр 2 1
Карицкий Андрей 2 1
Башакин Дмитрий 1 1
Безуглый Дмитрий 2 1
Уразбаев Асхат 3 1
Селиховкин Иван 1 1
Архипенков Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 3
Европа 21811 2
Финляндия - Финляндская Республика 3610 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 2
Украина - Киев 1127 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Казахстан - Республика 5568 1
Беларусь - Белоруссия 5715 1
Украина 7631 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Беларусь - Минск 636 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2135 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2500 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1556 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3502 2
Английский язык 6662 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
SITRA - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Национальный Фонд Исследований и Развития Финляндии 2 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
SPM Conf - Software Project Management Conference 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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