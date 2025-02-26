Бережной Сергей
Бережной Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
|Интеллектика - Intellectika 15 1
|Yandex - Яндекс 7436 1
|Dell EMC 5037 1
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
|Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
|Теплова Екатерина 3 2
|Иванова Ирина 13 2
|Мартьянов Михаил 4 2
|Кольцов Александр 2 1
|Карицкий Андрей 2 1
|Башакин Дмитрий 1 1
|Безуглый Дмитрий 2 1
|Уразбаев Асхат 3 1
|Селиховкин Иван 1 1
|Архипенков Сергей 8 1
|SITRA - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Национальный Фонд Исследований и Развития Финляндии 2 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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